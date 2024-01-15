Безумные родительские установки и их последствия

В статье психолог Александр Кузьмичев расскажет какие безумные родительские установки встречаются и какими бывают их последствия

Начнем с лирики. Жили-были вы. Когда-то давным-давно. Под стол пешком ходили, радовались всему, чему не лень. Ныли и клянчили мороженое. Короче, наслаждались жизнью. И где-то рядом, но в параллельной вселенной существовали ваши родители. С совсем другим восприятием жизни и неким жизненным "опытом", который где-то их тревожил, где-то – угнетал. А где-то и вовсе вызывал ощущение стресса или уныния от их жизни.

Про родительские установки

Ну и периодически ваши вселенные сталкивались. И в эти моменты в вашу безоблачную вселенную прилетали неопознанные и не шибко вам понятные команды, требования и прочие наезды. И иногда это были последовательные регулярные события, а иногда вам прилетало "под настроение". Но прилетало регулярно. И какие-то родительские установки в итоге проносились мимо вас со скоростью света (и не замечались вами). А какие-то установки приземлялись на благодатную почву и прорастали через всю вашу психику.

В принципе, исходные побуждения ваших предков были весьма благими. Но благими намерениями дорога часто вымощена в слишком жаркое место. Предлагаю сегодня остановиться на том, куда же ведут благие намерения. Поехали.

Ты плохо стараешься

Цель: хотели заставить вас делать больше и лучше.

Результат: лень, прокрастинация, низкая самооценка. Почему? Ну, раз, я плохо стараюсь – покажите мне то, как нужно стараться. Показали? Ну, и отлично – вы же и так все сами сделали, значит, я могу и отдохнуть. А в следующий разя и браться не буду – ведь у меня получается плохо, а у вас отлично.

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Ты мало думаешь о других

Цель: хотели заставить вас делать то, что сами не успевали или не хотели делать. Хотели получить бесплатную людскую силу.

Результат: низкая самооценка, сложности в построении отношений, социофобия. Почему? Ну, так нужно же думать о том, кто и как действует. Нужно равняться на других, сравнивать себя с ними. А они уже многое умеют. Или умеют лучше, чем я. А еще нужно почаще закрывать глаза на свои желания и угождать окружающим. Нужно о них заботиться, нужно решать их проблемы. А то, что сам устал или себе плохо – так можно глаза раскрыть и увидеть как плохо другим людям. И вообще грешно в моем положении жаловаться.

Ты должен нравиться окружающим

Цель: хотели вас приспособить к жизни в среде людей с разными возможностями (ну, и заодно хотели, чтобы радовался свой взгляд, когда останавливался на вас).



Результат: тревожный невроз, социальное тревожное расстройство, низкая самооценка, созависимость. Почему? Ну, так нужно же думать об окружающих. О том, что они обо мне подумают. Что скажут. Как отнесутся. А еще нужно угадывать. Много угадывать. Как их не задеть, как не обидеть, как не начать конфликт. А информации много, за всей не уследишь. И когда ты что-то пропускаешь, обязательно произойдет что-то плохое. Ты ошибешься, твою ошибку заметят, тебя раскритикуют или еще хуже над тобой будут смеяться. Поэтому ошибаться нельзя. Нужно за всем следить, нужно держать себя в руках…

Ты должен со всем справляться сам

Цель: хотели сделать вас самостоятельным.

Результат: неврастения, обидчивость, деструктивные отношения. Почему? Ну, так приходится полагаться только на себя. Просить о помощи – не вариант, нельзя. Нужно думать, шевелить мозгами. А если мозгов не хватает – нужно сжать зубы и терпеть. Если тяжело и плохо, нужно терпеть дальше. Если сталкиваешься с несправедливостью – нужно молчать и терпеть дальше. Если возникают мысли "я не могу, у меня не получается" – это значит, что ты ноешь. Ты должен справиться сам. Вот и справляйся…

Ты никому не нужен (кроме нас, родителей)

Цель: хотели вас научить ценить наличие родителей в вашей жизни.

Результат: зависимые отношения, недоверие миру, тревожные расстройства. Почему? Ну, если я никому не нужен, то почему со мной вообще общаются? Значит, чего-то хотят от меня получить. Лучше буду я держаться от них подальше. Хотя вот этот человек открыто заявил (пусть один раз, но сказал же), что я ему нужен! Значит, мне нужно держаться за него, он определенно важен для меня. Ведь он же сказал (!) мне о том, что я нужен.

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Ты никто и звать тебя никак (ты – недостоин)

Цель: хотели вас научить уважать себя (родителей), быть более вескими фигурами в вашей жизни. Или вы просто попадались под руку не вовремя (и это было регулярно).

Результат: низкая самооценка, обидчивость. Почему? Ну, тут все весьма печально (много печальней повести о Ромео и Джульетте). Вы знали ответ на вопрос учителя в школе? Но боялись его озвучить, есть же другие, кто более достоин. Вы знали, куда хотите поступать? Но ведь соседи/родители/учителя знали лучше. Да и старше они и опыта у них побольше. Вы уставали на нелюбимой работе по нелюбимой профессии? Ну, так это же был ваш выбор, надо было раньше думать своей головой. А теперь чего сокрушаться-то? Надо терпеть и дальше пахать. Ваш партнер в отношениях над вами издевается? Ну, так вы большего и не заслужили…

Ты – эгоист

Цель: хотели вас научить отказываться от своих "эгоистических" желаний.

Результат: зависимые отношения, тревожность, депрессия, самобичевание. Почему? Ну, вы хотели чего-то для себя всегда. Ну, хотя бы часто. Но вам приходилось делиться, закрывать глаза на свои желания, забывать о себе. Ведь быть эгоистом – это полное ай-яй-яй. По сути, каждый раз, когда у вас был выбор, в котором присутствовали вы и еще кто-то, у вас начиналась внутренняя борьба. В которой вы становились плохим. Так как думали о себе. И, да. Вы еще наблюдали жизненный парадокс. Вы постоянно думали и продолжаете думать о других. А вот о вас почему-то никто не хотел и не хочет думать.

Ты живешь в жестоком мире

Цель: хотели вас научить быть готовыми к неприятностям

Результат: тревожные неврозы и паранойя, социофобия. Почему? Ну, так если мир жестокий, то и все люди в нем жестокие. И когда люди делают вам что-то, их толкают на это свои злобные помыслы. Они хотят вам навредить. Или они хотят вами воспользоваться. Или им просто глубоко фиолетово на вас. Что делать в таком жестком, холодном и враждебном мире?! Быть от него подальше, закрываться внутри себя, в своей квартире, в своей комнате, в своем мире (воображаемом, компьютерном, телевизионном…). Может быть и пронесет…

Описанные выше установки – безумные. Безумные – не от слова сумасшедшие. А от слова – "без ума", то есть от его недостатка. От недостатка присутствия ума в процессе вашего воспитания. Ведь для воспитания нужно пять вещей. Ум. Осознанность. Внимание. Последовательность. Готовность признавать свои ошибки и учиться на них… И если первого родителям часто хватает, то вот остальных четырех качеств... эх.

А теперь вопрос. Что нужно делать со всеми этими установками делать? Ведь наверняка можно придумать какой-нибудь способ, который раз и решит все эти описанные выше "дефекты" воспитания. Мдам. К сожалению, такой волшебной пилюли нет. От слова совсем. Правда, есть вектор движения:

Осознать свои интроекты (родительские установки);

Найти им замену (личные ценности, за которые вы будете стоять горой);

Натренировать навыки внедрения своих созданных ценностей…

Возможно ли это? Да! Легко ли это… А как вы думаете?опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

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