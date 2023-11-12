Без лишних слов: Что делать, если ребёнок плачет

Все дети плачут. Кто-то чаще, кто-то реже. Причиной слёз может быть внезапный испуг, страх, боль, обида - это нормальная реакция детей на явления внешнего мира. Как правильно вести себя взрослым, если ребенок расплакался? Нужно ли его успокаивать или лучше сделать вид, что ничего страшного не произошло?
Детские слёзы вызывают у взрослых немедленное желание помочь, оградить от всех неприятностей, защитить малыша от окружающего мира. Но правильно ли это? Как рекомендуется поступать взрослым, если ребёнок горько плачет? Причиной слёз может быть что угодно: неожиданный испуг (падение с самоката), обида, боль.
Не разговаривать. Как мы привыкли реагировать? "Иди пожалею", "ай, ты мой золотой". Не надо спрашивать, что произошло, как упал, кто обидел. Слова создают излишнюю нагрузку на детский мозг, когда он и так нагружен.
Что поможет независимо от возраста ребенка
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Дети сами могут рассказать окружающим (и неоднократно) о происшествии. В итоге он сможет поведать историю или выслушать ее на ровном дыхании. Это говорит о том, что стресс миновал.
Такой метод учит ребенка самоконтролю, когда он пытается выработать собственные пути анализа и решения проблемы. Взрослый в таких ситуациях только помогает, но является фоном, оказывает поддержку эмоциональную. Параллельно с этим ребёнок учится справляться с болью самостоятельно, обдумывает ситуацию и выход ищет сам.
Скорее всего, ребенок быстрее успокоится, если ему спокойным тоном объяснят, что все нормально, ничего страшного не случилось. Но это кратковременный результат. Не ребенок успокоился самостоятельно, а все-таки взрослый его успокоил.
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Еще один вариант. Допустим, ребенок перестал плакать. Но побежден ли стресс? Ведь он может быть загнан внутрь. Любое накапливание стресса грозит перерасти в проблемы психологического характера и даже заболевания (кардиологические) в перспективе.
Обратим внимание, что речь идет о будничных ситуациях, когда ничего страшного не произошло. Безусловно, совсем не так нужно вести себя, если, например, случилась автомобильная авария или серьезная травма. В таком случае важно принимать своевременные, быстрые решения, которые будут целесообразными в критический момент.
В любом случае полезно быть осторожными. Не стоит перехватывать руководство ситуацией и ребёнком, важно оставить ему шанс управлять собой. И, конечно, поддержать в трудную для него минуту.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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