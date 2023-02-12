Автоматические ответы родителей: 12 запрещенных реакций в адрес ребёнка

Пожалуйста, будьте внимательны к своим детям, когда они что-то рассказывают вам. Правила общения с детьми и не только - читайте далее...

Психологи выделили 12 запрещённых форм, шаблонов словесных родительских реакций на поведение или слова ребёнка. Помните, читая этот список, о том, что все эти «типичные ответы» есть прямая противоположность так называемому АКТИВНОМУ СЛУШАНИЮ, единственному виду общения между встревоженными чем-то людьми, которое в психологии и педагогике считается и называется психологически грамотным. Всё остальное является психологической безграмотностью и провоцированием перманентного конфликта - вплоть до разрыва каких-либо отношений...

12 запрещенных родительских (и не только родительских) реакций в адрес ребёнка (собеседника)

Автоматический ответ родителя №1. Приказ или команда:

«Перестань», «Замолчи», «Спать», «Чтобы больше я этого не слышала», «Убери».

Когда ребёнок «не слушается», не выполняет свои прямые обязанности или нарушает заведённый распорядок дня, часто это означает одно: он хочет быть услышанным в какой-то своей проблеме. А нам, разумеется, и своих проблем хватает.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Автоматический ответ родителя №2. Угрозы и предупреждения

«Если ты будешь делать вот это, то тогда я» ну и прочие фразы вплоть до «Смотри, как бы тебе хуже не было».

Когда ребёнок чем-то встревожен, угрозы на него не действуют, а ещё больше ожесточают. Он ощущает себя «брошенным в беде» и это заканчивается агрессией в адрес родителей.

Автоматический ответ родителя №3. Лекции о морали, проповеди, нравоучения

Это все разумные и полезные «религиозно-философские максимы» и истины (часто - совсем уж прописные), которые подаются ребёнку не вовремя. Попытка родителей с важной миной на лице «учить жизни» своего ребенка, переживающего острый приступ «несчастья», опасны тем, что ребёнок становится нигилистом - он начинает тихо ненавидеть «мораль и нравственность», и закончится это может тем, что ребёнок действительно становится «аморальным» и «безнравственным».

Не обесценивайте заповеди добра, бросая их ребёнку под ноги вместо ласки и внимания.

Автоматический ответ родителя №4. Готовые рецепты как поступить, «бесплатные советы».

«А ты пойди и дай ему в морду», «А ты пойди и скажи учительнице», «А ты не дружи с этими людьми», «Я всегда в таких случаях поступала так...»

Интересно, что ребёнок зачастую САМ может прийти к тому же решению, которое и хотел подсказать ему родитель. Но ключевое слово здесь - сам. Однако в некоторых ситуациях совет родителя выглядит беспомощным и жалким, и совершенно справедливо отвергается ребёнком с лёту.

Не давайте быстрых советов, не разобравшись как следует в ситуации. Вам известны далеко не все обстоятельства, а «выудить» их из ребёнка можно только потратив несколько часов на доверительную беседу...

Но даже узнав все обстоятельства конфликта - не давайте свой совет. Ребёнок должен сам сформулировать своё окончательное решение.

Автоматический ответ родителя №5. «Логические аргументы»

«Я же говорил, что это будет так-то и так-то потому-то и потому-то»

Все мы знаем, как раздражают нас попытки с помощью безупречной логики доказать нам, что мы поступили глупо. Чьё-то педантичное перечисление аргументов в доказательство того, что мы - идиоты, ещё никого из нас не делало бодрее и увереннее в себе.

Тем не менее, родители любят щеголять «логикой» перед своими нокаутированными жизнью детьми.

Автоматический ответ родителя №6. Критика, доходящая порой до прямых обвинений

Это ситуация, когда что бы ни случилось - виноват Ваш ребёнок. Ребёнок вышел во двор и во дворе его ударил хулиган Петя... Кто виноват? Петя? Это Вы так думаете!

А вот, что скажет «типичный родитель»: «Я сколько раз тебе говорила - не гуляй в этом дворе. Но ты не слушаешь мать, ты шляешься где-то ночами. Тебе наплевать на моё здоровье...»

Сына бросила жена. Кто виноват? Неверная-коварная? Это Вы так думаете!

А вот что говорит типичная мама: «Сколько раз я говорила тебе - зачем она тебе нужна? Но ты не послушался мать...»

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Автоматический ответ родителя №7. Похвала

Хоть это звучит странно, но похвала - очень опасная «сладость». Психологи советуют вместо фраз «Ты - молодец», «Ты - красивая», «Ты - умный», «Ты - сильный», говорить ... о себе и о своих чувствах. (В психологии этот тип высказывания называется «Я-высказывание».)

Говорите: «Мне было так приятно, когда ты выступал на сцене», «Я так довольна, горжусь, рада»...

Почему?

Дело в том, что похвала - это наркотик. Если ребёнок привыкнет слышать «Ты - молодец», он будет требовать похвалы постоянно, работать «за похвалу», как наркоман - за дозу.

В школе и затем - на работе такие «захваленные» люди вечно напрашиваются на «похвалу», чем, разумеется, раздражают весь коллектив. Они готовы свернуть горы и поджечь тысячу вражеских крепостей, лишь бы услышать: «Ты у нас - молодец».

Не делайте ребёнка аддиктом (наркоманом) слова «Умничка». Это очень пошлое слово из лексикона пошлых взаимоотношений.

Автоматический ответ родителя №8. Высмеивание в «педагогических» целях

Некоторые бравые родители любят прекращать детские истерики (как им кажется - невинным) поддразниванием. А ещё своими дразнилками некоторые родители «приучают детей к порядку».

«Вытри сопли - висят до пупа», «Что губу оттопырил - и так большая». «Куда ты такую юбку надела, пугало ты, длиннободылое». Вы такое слышали? А говорили?

Семья - это не казарма, и поэтому юмор старшины неуместен в отношении с ребёнком. Не нужно, чтобы ребёнок чувствовал себя в родном доме, как в армии.

Автоматический ответ родителя №9. Интерпретации и «догадки»

Хуже нет, когда кто-то пытается догадаться, почему нам плохо и делает это топорно, грубо и пошло. Здесь плохи оба варианта: и когда родитель «попадает в точку» своей нетактичной догадкой и когда «мажет» далеко мимо истинной причины невесёлого настроения. Раздражают одинаково оба варианта.

А приводит это всё в итоге - к «замыканию в себе». Хотите потерять своего ребёнка? Продолжайте «догадываться», отчего он пришёл домой такой грустный...

Автоматический ответ родителя № 10. Дознание, долбление вопросами, выспрашивание

«Ты всё должна сказать своей матери», «У тебя не должно быть от матери никаких секретов». Так лаской и уговорами, а затем и угрозами родители пытаются «расколоть» своего ребёнка. Но куда им до методов инквизиции? В ответ они получают только наспех сработанную ложь. Именно так дети впервые учатся лгать - ведь не отстанут же. Не отстанут, ей-богу....

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Автоматический ответ родителя № 11. Неискреннее сочувствие

Что такое искреннее сочувствие? Это готовность слушать ребёнка долго. Готовность полностью оторваться от своих дел и если надо, то поменять планы. Иногда это готовность - долго и терпеливо слушать молчание Вашего ребёнка. А любая неискренняя попытка посочувствовать видна сразу.

Автоматический ответ родителя №12. Ну и, наконец, его величество Юмор

И он бывает вреден, да... Когда ребёнок нуждается в неотложном разбирательстве его проблемы, не стоит отшучиваться от него даже очень остроумным и психотерапевтичным анекдотом.

Впрочем, многое из вышесказанного подходит не только взаимоотношениям родителей и детей.опубликовано econet.ru.

Автор Елена Назаренко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet