"Анатомия" зависти

Если кто-то получает то, что мы хотели бы иметь (или считаем, что заслужили это), нас одолевают самые разные чувства. И не всегда это зависть. Как не спутать малодостойное чувство с чувством справедливости, спортивным азартом, обидой, болью и даже восторгом? Давайте разбираться.

Прежде чем упрекать себя и других в зависти, давайте определим чувства, которые к зависти не имеют никакого отношения. И прежде чем восхвалять и оправдывать зависть, давайте отметём то, что завистью не является.

Четыре чувства, которые ошибочно принимают за зависть

1. Одна женщина сказала, что страшно завидует сотруднице. Этой сотруднице отдали важный проект, который почти полностью год делала эта женщина. Дали высокую должность и назначили высокий оклад. И премии дают. И посылают на зарубежные конференции. А остальным дают плод фигового дерева вместо премии. И заставляют выполнять работу за эту особу.

Это дочь подруги начальника, вот в чем дело.

И это не зависть, вот в чем дело. Это попранное чувство справедливости.

Когда одним обезьянкам давали за работу сладкий виноград, а другим за ту же работу - огурец, обезьянки с огурцом расстраивались и сердились. Прекрасно отличая огурец от винограда. И справедливость от несправедливости. Так что о людях говорить?..

2. Спортивный азарт тоже принимают за зависть. Сосед построил великолепный дом. Он занимается грузоперевозками, а я - простой таксист. Я тоже хочу такой дом! Ещё лучше хочу! Поэтому я возьму пример с соседа, рискну, куплю в кредит грузовик… Я ещё больше заработаю и ещё лучше дом построю!

А потом так небрежно соседу покажу на свой прекрасный дом. На красную черепичную крышу, на ажурный забор…

Это не зависть. Это азарт и соревнование.

3. Обида и боль, которые умышленно вызывают - это тоже не зависть. У одной женщины умер младенец; больше иметь детей она не могла. А приятельница постоянно рассказывала о своих детях. Фотографии показывала. Хвалилась успехами. Сокрушалась о тех, кого жизнь обделила таким счастьем…

И женщине было трудно общаться с приятельницей. Она думала, что завидует, винила себя…

А это как есть вкусное на глазах у голодного человека. Причмокивать, смаковать, всячески демонстрировать свою вкусную еду и наслаждение от неё. И наслаждаться ещё и страданием голодного.

Голодный испытывает не зависть. А боль и голод…

4. Восторг и желание обладать прекрасной вещью. Как бы мне пошло это платье! Как бы я был счастлив, если бы эта машина мне досталась! Какой сияющий изумруд! Вот бы мне такой, хочу-хочу!

Вот и хорошо, что хотите. Это мотивация для успеха. И признак того, что вы живой. Живые всегда хотят что-то хорошее; даже страстно желают. Кроме тех, кто ушёл из этого мира: умер или просветлился…

А вот если хотите несчастий тем, у кого есть что-то лучшее, если радуетесь, глядя на горящий дом соседа, если тыкаете иголкой в фотографию любимчика начальника и желаете погибели чужим детям, потому что своих нет - тогда это она. Зависть.

И надо как-то справляться, пока не поздно. Вроде, от зависти даже лечат сейчас. Но говорят, что возникает зависть к врачу или к психологу. И лечение как-то плохо продвигается. Потому что настоящая зависть - страшная штука. Вроде Чужого из одноименного фильма. И ничего хорошего в ней нет. Кто бы что ни говорил…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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