Американская дизайн-студия Toyota смотрит в будущее с Baby Lunar Cruiser

Студия CALTY Design Research от Toyota отмечает в этом году свое 50-летие, поскольку она отвечала за «все, от Toyota Celica 1978 года до Toyota Tacoma 2024 года ». Футуристический концепт Baby Lunar Cruiser был создан, чтобы отметить это событие.

Студия CALTY Design Research от Toyota отмечает в этом году свое 50-летие, поскольку она отвечала за «все, от Toyota Celica 1978 года до Toyota Tacoma 2024 года ». Футуристический концепт Baby Lunar Cruiser был создан, чтобы отметить это событие.