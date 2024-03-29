Альфред Адлер: Часто нам просто не хватает умения жить вдвоем

Брак — это задача, стоящая перед двоими. Однако фактом является то, что мы учимся выполнять задачи в одиночку или в компании из двадцати человек, и часто нам просто не хватает умения жить вдвоем.

По тому, как часто люди ищут совета в вопросах любви и брака, может показаться, что это вообще самые важные вопросы в жизни. Однако с точки зрения индивидуальной психологии, это не так, хотя их важность не стоит недооценивать. Для индивидуальной психологии нет более или менее важных вопросов, и если кто-то подчеркивает важность этих отношений и придает им наибольшее значение, его жизнь перестает быть гармоничной.

Вопросы любви и брака

Возможно, причина заключается в том, что в отличии от остальных сфер жизни, здесь не существует единых правил и инструкций. Вспомним, что мы говорили о трех важнейших жизненных вопросах.

Что касается первого — жизни в обществе , — который включает наше поведение в отношении других, то нас с первых же дней нашей жизни учат, как себя вести в компании и взаимодействовать с другими людьми.

, — который включает наше поведение в отношении других, то нас с первых же дней нашей жизни учат, как себя вести в компании и взаимодействовать с другими людьми. Относительно нашей деятельности также можно сказать, что, как правило, мы начинаем методически ей обучаться с довольно раннего возраста. У нас есть учителя, дающие инструкции; специальные книги и пособия, говорящие, что делать и как поступать.

также можно сказать, что, как правило, мы начинаем методически ей обучаться с довольно раннего возраста. У нас есть учителя, дающие инструкции; специальные книги и пособия, говорящие, что делать и как поступать. Но где найти учебник, рассказывающий, как подготовить себя к любви и браку?

Большинство романов повествует о любви и совместной жизни, но немногие из них — о счастливых браках. А так как наша культура находится под большим влиянием литературы, каждый хранит в своей памяти образы мужчин и женщин, совместная жизнь которых полна трудностей. Не удивительно поэтому, что у людей так много опасений по поводу брака.

Они зародились еще на заре человечества, и если обратиться к Библии, в ней можно обнаружить историю о том, что все неприятности начались с женщины и что любовь мужчины и женщины всегда приносит множество опасностей.

Очевидно, что наше воспитание слишком ограничено, чтобы быть полезным в этом вопросе. Вместо того, чтобы проповедовать грешность всего, что связано с любовью, намного мудрее было бы обучать девочек лучше исполнять свою женскую и мальчиков — мужскую роль в браке, но обучать так, чтобы они почувствовали, что основой совместной жизни является равенство.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Существует тысячи признаков, указывающих на то, готов ли человек к супружеской жизни.

Так, кто-то может не верить предмету своей любви, если он или она опаздывает на свидание, не имея соответствующих оправданий. Подобное поведение — проявление установки, порождающей постоянные сомнения, что в свою очередь является признаком неготовности к реальным проблемам жизни.

что в свою очередь является признаком неготовности к реальным проблемам жизни. Еще одним признаком недостаточной готовности к совместной жизни является постоянное желание одного из супругов воспитывать или критиковать другого .

. Излишняя чувствительность также должна настораживать, ибо она может быть симптомом комплекса неполноценности.

также должна настораживать, ибо она может быть симптомом комплекса неполноценности. Человек, не имеющий друзей и не чувствующий себя хорошо в компании, тоже скорее всего не вполне готов к супружеской жизни.

тоже скорее всего не вполне готов к супружеской жизни. Сюда же можно отнести и тех, кто отказывается выбрать для себя какой-нибудь вид деятельности и находится в ситуации неопределенност и.

и. Не вполне благополучным может оказаться союз с пессимистом, так как часто в сложных жизненных ситуациях пессимизм отнимает остатки смелости.

Несмотря на весь этот список неблагополучных условий, не стоит слишком усложнять проблему выбора партнера. Невозможно отыскать идеального человека. Более того, если кто-то ищет идеального спутника жизни и никак не может встретить его или ее, можно быть уверенным, что такому человеку свойственна установка вечной нерешительности, что, как мы уже говорили, есть признак полного нежелания заниматься этими вопросами.

Есть старый немецкий способ проверить, готова ли пара к совместной жизни. По обычаю, в бедных деревенских семьях парню и девушке дают пилу, которой им в присутствии всех родственников нужно распилить ствол дерева. Так как распиливание ствола — дело, требующее сотрудничества двоих, каждый партнер должен быть заинтересован в том, что делает второй, и гармонично с ним взаимодействовать. Потому-то это и считается хорошим тестом совместимости партнеров.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что вопросы любви и брака, разрешимы только для социально приспособленных людей. Причина ошибок, происходящих в большинстве случаев — отсутствие социального интереса, и устранены они могут быть только в том случае, если меняется вся личность.

Брак — это задача, стоящая перед двоими. Однако фактом является то, что мы учимся выполнять задачи в одиночку или в компании из двадцати человек, и часто нам просто не хватает умения жить вдвоем.

Но, несмотря на все это, если двое признают наличие своих ошибок и подходят к совместной жизни с точки зрения взаимного равенства, они в состоянии справиться с задачей брака.

И, вероятно, лишним будет говорить о том, что высшей формой брака является моногамия. Существует множество людей, которые, опираясь на псевдонаучные основания, заявляют, что полигамия гораздо более соответствует природе человека. Данный вывод невозможно признать в качестве истинного, так как в нашей культуре любовь и брак — это социальные задачи. Мы женимся и выходим замуж не только для своего собственного блага, но в каком-то смысле, для блага других. А в конечном счете — для блага всего человечества.опубликовано econet

Отрывок из книги «Наука жить», Альфред Адлер

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet