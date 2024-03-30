Чаще всего, если спросить абьюзера, то можно обнаружить, что он не подозревает о том, что он проявляет психологическое насилие. Абьюзером может быть любой человек, независимо от его пола, черт характера, социального статуса, материального положения, следовательно, сложно обнаружить данные проявления, взглянув на какого-либо человека.

Абьюзивное поведение встречается нередко, оно окружает людей повсюду. Абьюз не является проблемой нашего времени, он существовал во все времена, что существовало человечество.

Абьюз: виды и формы

Главная проблема в том, что абьюз сложно обнаружить. Сложно определить, является ли поведение, которое по определению абьюзивное, правильным или неправильным, во-первых, потому, что при физическом насилии очевидно, что это насилие, человек понимает, что это неправильно, в отличие от других форм насилия, где нелегко понять, что по отношению к личности применяется насилие, во-вторых, потому, что такое поведение распространено и может быть даже общепринятым в культуре.

По причине того, что его сложно вычислить и оценить, люди закрывают глаза на эту проблему и оправдывают ее, вместо того, чтобы ее решать, и это приводит к безнаказанному проявлению насилия по отношению к другим людям. Поэтому крайне необходимо распространять характеристики, виды и формы, присущие абьюзу, чтобы люди были ознакомлены с ними и могли отличать правильное от неправильного и могли предотвращать это.

Виды абьюза:

психологический

физический

экономический

сексуальный

Психологический абьюз - это самый распространенный и сложно определяемый вид насилия. Жертвы, подвергаемые данному виду насилия, не могут распознать его, они не осознают, что они находятся в разрушительных отношениях. Для них абсолютно не понятно, почему их партнер ведет себя тем или иным образом, они чаще всего обвиняют во всем себя, мало встречается случаев, в которых жертва считает виноватым абьюзера. Это все поведение вводит жертв в запутанное и безысходное состояние, им свойственно оправдывать человека, применяющего насилие, чаще списывают все на то, что у него плохое настроение или на то, что он действительно прав в том, что он говорит. Крайне необходимо для жертвы знать формы проявления абьюза для того, чтобы не оправдывать подобное поведение и не списывать данные проявления насилия на особенности характера абьюзера или на трудные ситуации в жизни.

Формы психологического насилия:

оскорбления

Эта форма подразумевает под собой то, что абьюзер называет жертву непристойными и грубыми словами, независимо от того, есть ли на это причина. Часто жертвы оправдывают такое отношение к себе, если считают что у их партнера есть причина на то, чтобы их оскорблять. Однако ничего не может позволить такого отношения к близкому человеку. В любом случае, это психологическое насилие.

намеренная порча имущества жертвы

К данной форме могут относиться такие агрессивные действия, направленные на порчу имущества, как, например, разбиение мобильного телефона жертвы при вспышках ревности с целью ограничения ее возможности общаться.

угрозы и шантаж

Они могут содержать в себе случаи, когда, к примеру, от абьюзера исходят угрозы применить физическое насилие, применить любое устрашающее для жертвы действие, угроза разорвать отношения. Также возможны случаи шантажирования, например, тем, что человек совершит суицид.

игнорирование

Форма, заключающаяся в манипулировании жертвой и ее эмоциональным состоянием. Возможны случаи, в которых абьюзер сначала крайне тепло относится к партнеру, но затем внезапно обрывает контакты без каких-либо объяснений. Перестает отвечать на звонки, игнорирует сообщения, игнорирует человека, который, в свою очередь, не понимает, в чем причина, что он сделал не так. После абьюзер может внезапно прекратить данные действия, сделав вид, будто всего этого не происходило, продолжить так же общение.

критика и унижения

В обществе считается, что нужно с понимаем относиться к критике, по причине чего людям эту форму практически невозможно определить как психологическое насилие. Критика может относиться к весу человека, к его плохому характеру, к его жизненной позиции, кругу общения, интересам. Например, ситуация, когда мать говорит ребенку фразу, что он стал чрезмерно толстым, много ест, ему надо худеть. Это деструктивная критика. Это было бы заботой, если бы она помогала ему с этой проблемой, а не поселяла бы в нем неуверенность в себе и нелюбовь к себе. Или ситуация, когда муж говорит жене, что она общается с низшими и недостойными людьми, и что ее друзья ужасные люди, и что он их не уважает.

обесценивание

Форма, при которой близкий человек обесценивает, расценивает как глупость или считает неважными достижения или усилия другого человека. Например, девушка сильно рада тому, что она достигла определенной своей цели, она рассказывает об этом подруге и делится тем, как ей было тяжело этого достичь, на что ее подруга отвечает, что это такая глупость, и что любой так может, вообще ее цель была бредом. Абьюзер может также обесценивать чувства и эмоции жертвы. К примеру, кто-то чувствует себя подавлено и делится этим с близким, на что получает реакцию в виде насмешки, содержащую такой текст, в котором говорится о том, что его проблемы придуманы и они незначительны, как и негативные эмоции человека.

газлайтинг

Данный термин появился, благодаря фильму под таким названием, где мужчина занимался этим видом насилия по отношению к жене.

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Газлайтинг - форма психологического насилия, главную роль в которой играет отрицание реальности, с целью заставить жертву сомневаться в своем адекватном восприятии окружающей реальности. К данной форме может относиться отрицание фактов, что чаще всего встречается, сомнения по поводу психического здоровья, памяти. Например, происходит событие, невыгодное для абьюзера.

При обсуждении этого он утверждает, что все было иначе, не так, как это преподносит жертва, она все восприняла не так, как это было, ее мозг все переиначил. Здесь он может часто опираться на то, что у жертвы плохая память, она все запомнила не так или забыла какие-то важные детали, которых, естественно, не было, но эти детали позволяют показать ситуацию с удобной стороны. Также возможна ситуация конфликта без видимых причин, в котором абьюзер обвиняет жертву в том, что она его провоцировала, допустим, на эмоциональный срыв по отношению к ней, но она, по его словам, этого не замечает, так как у нее нестабильная психика и она истеричная личность, неспособная управлять своим поведением и эмоциями.

Физический абьюз - следующий по степени распространенности вид насилия. Он является крайне разрушительным, так как оказывает негативное влияние как на психическое, так и на физическое состояние жертвы. В отличие от предыдущего вида, его очень легко определить. Однако, несмотря на это, существуют некоторые формы, которые сложно адекватно оценить обществу и жертве, понять, является ли это физическим насилием. Стоит отметить, что все действия, содержащие элемент грубого прикосновения к частям тела другого человека, являются одной или сразу несколькими формами физического насилия.

Формы физического насилия:

побои.

В данной форме существует действие, вызывающее смешанные чувства-это пощечины. По каким-то причинам это является не столь критичным действием, которое чаще всего не расценивают как побои. Возможно, по причине того, что данное физическое действие распространено в культуре, то есть подобное может встречатьсая в кинематографе, в литературе, в играх. Однако, невзирая на выше написанное, пощечины однозначно относятся к физическому насилию.

грубое хватание за руки-предплечья, запястья, плечи.

Эта форма наиболее часто не расценивается как насилие. Более того, жертва даже может и не заострить на этом внимание. Подобное так же может встречаться в культуре. Но в данном случае проблема заключается в том, что жертва не видит конкретно удара или причинения вреда, она видит ограничение ее движений. Пусть это и причиняет боль, но не расценивается в качестве насилия, хотя и является им.

хватание за волосы.

удушение.

Экономический абьюз - еще один распространённый вид насилия. Встречается как со стороны женщин, так и мужчин. По сравнению с остальными видами этот является менее жестоким и менее травмирующим как для психики, так и физической составляющей.

Чаще всего производится с целью контроля близкого человека, то есть не имеет цели материального обогащения. Абьюзеры контролируют жертву и такой вид насилия им крайне в этом помогает, ведь будь у жертвы денежные средства, она бы приобрела долю независимости, смогла бы уйти, если бы у нее получилось собраться с силами, смогла бы хоть как-то противостоять человеку, проявляющему насилие по отношению у ней. Финансы всегда дают чувство свободы и независимости, что неудобно абьюзеру, поэтому финансовое ограничение помогает ему осуществлять больший контроль над жертвой. Кроме того, при отсутствии денег теряются социальные связи, а значит также, что у жертвы меньше шансов на поддержку, следовательно, и на спасение.

Формы экономического абьюза:

со стороны женщины абьюз проявляется таким образом, что она отбирает заработную плату у мужа. Это возможно и со стороны мужчины, однако чаще встречается по отношению к ним.

мужчина не выдает денег жене в декрете. Насилием считается в тех случаях, когда подобные действия не связаны с дефицитом денег.

родители отбирают денежные средства ребенка, добровольно зарабатывающего их на личные нужды.

Сексуальный абьюз - не менее распространённый вид насилия по сравнению с предыдущими. В то же время является таким же серьезным видом насилия, как и физическое, так как в этом случае так же происходит одновременно повреждение как психического, так и физического состояния жертвы. Чаще всего данный вид содержит в себе также и психологическое насилие. Основным признаком является принуждение к различным сексуальный действиям без желания партнера, безразличие к чувствам жертвы, к ее предпочтениям, рассмотрение жертвы в качестве объекта для удовлетворения сексуального желания.

Формы сексуального насилия:

принуждение жертвы к сексуальному процессу посредством применения физической силы.

В данном случае содержится как физическое, так и сексуальное насилие. Может происходить абсолютно в любых человеческих отношениях- в любовных, дружеских, детско-родительских, профессиональных. Также может присутствовать и в случаях отсутствия связей между людьми, то есть они могут быть не знакомы и не состоять в каких-либо отношениях.

принуждение жертвы к сексуальному процессу посредством применения психологического насилия.

В данном случае, очевидно, также присутствуют 2 вида абьюза-сексуальный и психологический. К психологическому насилию при принуждении к половой связи может относиться шантаж и угрозы.

принуждение к различным видам сексуального процесса, нежелательные для жертвы путем психологического или физического насилия.

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При ознакомлении с примерами, вы можете заметить, что абьюз может происходить во всех сферах человеческих отношений.

Чаще всего, если спросить абьюзера, то можно обнаружить, что он не подозревает о том, что он проявляет психологическое насилие. Абьюзером может быть любой человек, независимо от его пола, черт характера, социального статуса, материального положения, следовательно, сложно обнаружить данные проявления, взглянув на какого-либо человека.

По словам жертв, абьюзеры на начальных этапах общения и отношений превозносят жертву, они часто делают комплименты, очень аккуратно обращаются с ней и общаются, говорят фразы, всячески повышающие самооценку жертвы, то есть они кажутся идеальными во всем. Они делают все, чтобы жертва стала эмоционально зависимой от них.

Таким образом и работает схема. Сначала они идеальны, но затем начинают меняться, хуже обращаться с жертвой, начиная разрушать ее самооценку и самоотношение. Все это вводит ее в состояние растерянности, из-за чего она не уходит и пытается понять причину, почему у ее партнера изменилось к ней отношение, и пытается доказать, что она по-прежнему такая же, какой он видел ее в начале отношений, и вернуть его отношение к ней, проявляя свои лучшие черты и терпимость по отношению к нему.

Однако происходит так, что в отношениях абьюзер ведет себя не всегда негативно, происходят эмоциональные качели на постоянной основе. Жертве кажется, будто она живет с двумя разными людьми, так как плохое и хорошее отношение чередуется. Это значит, что партнер при чувстве отстранения и холодности жертвы, а следовательно, и отсутствия эмоциональной подпитки, начинает вести себя адекватным образом, не применяя насилие. Но сразу же после чувства, что жертва снова от него эмоционально или иным образом зависит, он проявляет по отношению к ней негативные эмоции и поведение.

При этом всем абьюзер убеждает жертву, что это она во всем виновата, что она все испортила. Она действительно начинает думать, что проблема в ней, в том, что она что-то делает не так, из-за чего постоянно пытается ему угождать. Здесь и начинается абьюз.

Таким образом, жертва постоянно находится в замешательстве, не понимая, какое отношение у ее партнера к ней. В связи с этими составляющими жертва не решается уйти, пытаясь разобраться в ситуации и надеясь, что абьюзер снова начнет проявлять положительные чувства по отношению к ней.

Абьюзер часто старается прервать социальные контакты жертвы не только с людьми противоположного пола, но и своего, объясняя это заботой о партнере. Очевидно, это делается с целью ограничения любой поддержки с их стороны. Ведь при ее наличии, общаясь с людьми, они могут сказать и объяснить жертве, что отношение ее партнера к ней- это ненормально, что так не должно быть. Могут давать ей советы и помочь с решением разорвать отношения, также могут оказывать материальную поддержку. Это все очень не выгодно абьюзеру, так как он не хочет, чтоб его партнер уходил от него, так как они созависимы. То есть как жертва зависит от абьюзера, так и абьюзер зависит от жертвы. Созависимость подтверждается тем, что в отношениях присутствует крайняя ревность и контроль, то есть абьюзер боится ухода жертвы, так как это будет означать, что он потерял над ней контроль, что крайне для него важно.

В начале отношений абьюзеры сами не ожидают того, что у них с жертвой сложатся такого рода отношения. Они так же, как и она хотят построения здоровых отношений, однако впоследствии считают, что жертва все испортила и абьюзеру пришлось вести себя подобным образом. То есть они строят себе нереалистичные фантазии о том, каким должен быть партнер, а когда он не может этому соответствовать, они проявляют абьюзивное поведение, считая, что имеют на это полное право.

Примечательно, что абьюзеры осознанно унижают, оскорбляют жертву и применяют физическое насилие по отношению к ней, то есть это не происходит по причине нахождения его в аффективном состоянии. Они не осознают только истинную причину своего поведения.

Существуют 2 типа абьюзеров:

открытый

Заключается в том, что абьюзер ведет себя одинаково по отношению к жертве в присутствии посторонних людей и в их отсутствие. Если он ее критикует наедине, он будет критиковать ее и при других людях.

скрытый

В данном случае абьюзер скрывает свое негативное отношение к жертве в присутствии посторонних людей. Вне дома он относится к ней адекватно и хорошо, не показывая другим свое истинное обращение с жертвой.

Абьюзеры наслаждаются тем, что практически владеют другим человеком, его эмоциями, поведением, мыслями и чувствами, можно сказать, они владеют его жизнью. Они испытывают удовлетворение от чувства превосходства над другим человеком, они чувствуют, что они физически, а главное эмоционально сильнее жертвы, обладают более высоким интеллектуальным уровнем, их личностные качества лучше, считают, что они превосходят ее во всем, так как они могут ее контролировать и управлять ею в связи с ее эмоциональной зависимостью. Однако это не означает, что у них у всех завышенная самооценка, что они себя переоценивают. Они осознанно или неосознанно могут чувствовать, что они хуже кого-либо, с кем общаются или видятся. Но при этом всем, они уверены, что именно по сравнению с жертвой, они лучшие. Это можно назвать доминирующе-агрессивной стратегией самоутверждения. Самоутверждение-это утверждение собственной значимости. Вышеназванная стратегия заключается в подавлении других и стремлении к самоутверждению путем агрессивных действий за счет других людей.

Стоит добавить, что абьюзеры чаще всего стараются намеренно вести себя непонятным для других образом с целью их запутать. Это выгодно для него, так как с помощью этого ему легче проявлять контроль и манипулировать окружающими.

Характеристики абьюзера:

он принимает решения за двоих, не учитывая мнение партнера.

применяет манипуляции, может говорить, как жертве стоит себя вести или что ей стоит сделать, чтобы у него было хорошее к ней отношение.

после обид, споров и ссор подолгу удерживает эмоциональное напряжение, заставляя жертву страдать из-за страха потерять партнера.

ему не интересны желания и потребности жертвы.

уверен, что он всегда прав.

склонен к постоянным обвинениям других, не признавая никогда свою вину. Всегда обвиняет во всем жертву.

у него часто сменяется настроение, как и отношение к жертве.

абьюзеры являются собственниками.

поступают так, что жертва не понимает, что она она делает не так, также не может предугадать действия и настроение партнера.

имеют ревностное поведение и тотальный контроль. Поначалу жертва может воспринимать это положительно, принимая это за заботу, так как на начальном этапе, это выглядит некритично, однако потом это переходит в крайность. Послушав высказывания жертв по этому поводу, любому человеку поведение и обвинения абьюзера, связанные с ревностью и контролем, покажутся крайне абсурдными.

говорит жертве, что никто не любит ее, как он.

устраивает допросы.

ограничивает контакты жертвы с другими людьми.

испытывают неуважение или неприязнь к людям противоположного пола.

в начале отношений крайне негативно отзываются о бывших партнершах.

критикует всех окружающих жертву людей, включая ее семью, говоря, например, что они глупые, невоспитанные, высокомерные и т.п, убеждая при этом жертву, что ей не стоит с ними общаться, так как они негативно на нее влияют или желают ей зла.

часто старается в начале знакомства быстро перейти к серьезным отношениям, а во время отношений-к браку и созданию семьи. Это делается с целью скорее завладеть жертвой.

оскорбляет, угрожает, критикует и применяет физическое насилие.

отказывает жертве в ее попытках обсудить и решить проблемы в отношениях или не объясняет ей причину его негативного отношения к ней.

им очень важно видеть эмоциональную реакцию жертвы на их поведение для того, чтобы увидеть результат своего поведения. К данным реакциям могут относиться истерика, плач, страдания, страх, шоковое состояние и т.п.

он уверен, что действительно меняется поведение жертвы, а не его отношение к ней. По этой причине он считает свое поведение и отношение к ней оправданными.

он не терпит критики, так как уверен, что он всегда прав.опубликовано econet

Автор Elle Wasilewski

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