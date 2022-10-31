Суп-пюре из баклажанов с миндалем

В этом супе используются запеченные баклажаны и соус бешамель, правда на основе из поджаренного измельченного миндаля
Ингридиенты (на 6 порций):
Для перечного масла:
Для подачи:
Сумах, поджаренный миндаль, карамелизированный лук, обжаренные кубики баклажанов – по желанию.
Баклажаны запечь на гриле или в духовке (наколов вилкой), так чтобы они стали мягкими. Затем ложкой отделить мякоть баклажана от кожицы. Мякоть нарубить.
Лук нарезать мелко и подрумянить на смеси растительного и сливочного масла. Смешать поджаренный лук с мякотью баклажанов и залить овощным бульоном.
На сковородке поджарить быстро миндальную крошку вместе с мукой, постоянно помешивая. Добавить сливочное масло и перемешать так, чтобы не было комочков затем через 1-2 минуты, порциями добавляйте молоко (его не надо заранее подогревать) и тщательно размешайте.
Добавьте мускатный орех и орехово-молочную массу порциями, помешивая вылейте в суп.
Посолите.
В отдельной сковородке растопите сливочное мало и прогрейте в нем перец. Это масло добавить в суп при подаче. опубликовано econet.ru
Автор: Ирина Таро
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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