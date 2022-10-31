Суп-пюре из баклажанов с миндалем

Крем-суп из запеченных баклажанов

Ингридиенты (на 6 порций):

1,5 л. Овощного бульона

5-6 средних баклажанов

1 крупная луковица

5 ст.л. миндальной крошки (не обжаренной)

1 ст.л. муки

200мл. молока

50 г. Сливочного масла

Мускатный орех

Соль

Растительное масло

Для перечного масла:

50г сливочного масла

Красный острый перец в хлопьях

Для подачи:

Сумах, поджаренный миндаль, карамелизированный лук, обжаренные кубики баклажанов – по желанию.

Баклажаны запечь на гриле или в духовке (наколов вилкой), так чтобы они стали мягкими. Затем ложкой отделить мякоть баклажана от кожицы. Мякоть нарубить.

Лук нарезать мелко и подрумянить на смеси растительного и сливочного масла. Смешать поджаренный лук с мякотью баклажанов и залить овощным бульоном.

На сковородке поджарить быстро миндальную крошку вместе с мукой, постоянно помешивая. Добавить сливочное масло и перемешать так, чтобы не было комочков затем через 1-2 минуты, порциями добавляйте молоко (его не надо заранее подогревать) и тщательно размешайте.

Добавьте мускатный орех и орехово-молочную массу порциями, помешивая вылейте в суп.

Посолите.

В отдельной сковородке растопите сливочное мало и прогрейте в нем перец. Это масло добавить в суп при подаче. опубликовано econet.ru

Автор: Ирина Таро

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