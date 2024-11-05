Отличный очищающий организм коктейль из свеклы и имбиря
Очищающий коктейль для идеальной работы желудочно-кишечного тракта, отличного самочувствия и заряда энергией!
Очищающий коктейль для идеальной работы желудочно-кишечного тракта, отличного самочувствия и заряда энергией!
Ингредиенты:
- 1 небольшая свекла
- 1 средняя морковь
- 1 сладкое яблоко
- 1 груша
- 2 столовые ложки свежего лимонного сока
- 2 чайные ложки рубленого свежего имбиря
- 2 стакана воды
Способ приготовления:
Морковь и свеклу очистить и порезать на крупные куски. Готовить на пару около 10 минут. Остудить.
Смешать все ингредиенты в блендере и взбить до получения однородной массы.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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