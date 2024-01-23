9 ситуаций когда нужно быть эгоистом

Если человек умеет охранять свое личное пространство и интересы, это часто встречает негативную реакцию окружающих. Его начинают обвинять в эгоизме и прочих грехах. Где же граница между эгоистичным поведением и поведением психологически зрелой личности? Давайте разбираться.

Эгоизм – это не всегда плохо, как большинство из нас привыкли считать. Во всем виновато воспитание, когда нам говорили: «не будь эгоистом», «ты думаешь только о себе», «надо делиться» и проч. Однако, наши эгоистичные проявления не всегда свидетельствуют о том, что мы поступили неправильно. Допустим, человек лишь перестал быть робким и научился отстаивать свои интересы. А это, оказывается, раздражает окружающих. Ведь, если вы уверены в себе, вы не зависите от мнения других людей. И часто слышите в свой адрес обвинения в эгоизме.

9 «эгоистических» поступков, которые говорят, что личность психологически зрелая

Не стесняйтесь делать эти вещи:

Требовать компенсации

Недостаточно высокое по вашему мнению качество любого обслуживания служит основанием для недовольства и жалоб. Ничего нет зазорного в том, чтобы выразить свое неудовлетворение обслуживанием / качеством покупки и обоснованно предложить исправить ситуацию. Если этого не происходит, вы имеете полное право на компенсацию.

Виды компенсации:

бесплатная услуга,

возврат дефектного товара,

скидка, подарочная карта,

компенсация в форме разовой суммы.

Как правило, администрация компетентна решать такие проблемы.

Бездельничать

Если вы ощущаете свою вину из-за низкой производительности или несоблюдения сроков, это является симптомом заниженной самооценки в купе с чувством ответственности. Проблема в том, что мы нередко забываем, что время от времени полезно остановиться, сделать паузу и посвятить время своей персоне.

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Не принимать участие в сплетнях

Сплетни на работе, в дружеском кругу - довольно распространенная привычка, и отказ от участия в них может быть расценен неадекватно, даже приводит к конфликтам. Имеет смысл высказать свое мнение без обиняков, даже если это кому-тол покажется невежливым.

Разделять личное и профессиональное

Это нормально - просить клиентов, коллег не тревожить вас после 18.00 (19.00 и т.д.). Не все понимают такую просьбу. Но способность дифференцировать личное и профессиональное пространство - это не проявление эгоизма, а способ профилактики выгорания.

Занимать свое место

Допустим, вы находитесь в самолете / поезде . И тут непременно находятся персоны, которые по какой-то причине горят желанием поменяться с вами местами. Если вы этого не хотите, можете с чистой совестью этого не делать. И оправдываться это вовсе не обязательно.

Просить повышения / увеличения заработной платы

Почему мы часто отказываемся от продвижения по служебной лестнице? Возможно, нас грызут сомнения, что мы недостаточно хороши для более высокой и престижной должности. Однако нужно просить руководителя о повышении, если вы уверены, что «переросли» свою должность, заслуживаете лучшего и имеете для этого достаточный потенциал.

Прекратить выступать в роли чьей-то жилетки

Если подруга методично названивает вам каждый день по телефону, чтобы поплакаться и в очередной раз пожаловаться на судьбу, может, пришло время подкорректировать ваши отношения? Дружба призвана дарить обоюдную радость, вдохновлять. А не представлять модель «энергетический вампир – громоотвод». Нужно помогать и поддерживать друзей, это безусловно. Но это можно делать правильно:

постараться помочь другу перестать ощущать себя жертвой;

дать толковый совет, выразить свою обеспокоенность;

помнить о собственном семейном и психологическом комфорте.

Задумайтесь: с вами дружат или попросту используют.

Делать что-то для себя

Приносить людям пользу - благородно, но это не всегда заканчивается благополучно. Психологически зрелый человек в состоянии отделить собственные реальные желания от навязанных извне. Забывать о своей персональной мечте ни в коем случае не следует.

Не страшиться общественного мнения

Умение свободно выражать свои эмоции и мысли присуще гармоничной, сильной личности. Такая персона не побоится сказать "нет" встрече или отношениям с тем, с кем ему не интересно. Сильный человек имеет четко сформированную жизненную позицию и взгляды. Его очень сложно сбить с намеченного жизненного пути.опубликовано econet

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