Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. 9 ситуаций когда нужно быть эгоистом

9 ситуаций когда нужно быть эгоистом

Автор: Econet 23 января 2024 5908
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Если человек умеет охранять свое личное пространство и интересы, это часто встречает негативную реакцию окружающих. Его начинают обвинять в эгоизме и прочих грехах. Где же граница между эгоистичным поведением и поведением психологически зрелой личности? Давайте разбираться.

9 ситуаций когда нужно быть эгоистом

Эгоизм – это не всегда плохо, как большинство из нас привыкли считать. Во всем виновато воспитание, когда нам говорили: «не будь эгоистом», «ты думаешь только о себе», «надо делиться» и проч. Однако, наши эгоистичные проявления не всегда свидетельствуют о том, что мы поступили неправильно. Допустим, человек лишь перестал быть робким и научился отстаивать свои интересы. А это, оказывается, раздражает окружающих. Ведь, если вы уверены в себе, вы не зависите от мнения других людей. И часто слышите в свой адрес обвинения в эгоизме.

9 «эгоистических» поступков, которые говорят, что личность психологически зрелая 

Не стесняйтесь делать эти вещи:

Требовать компенсации

Недостаточно высокое по вашему мнению качество любого обслуживания служит основанием для недовольства и жалоб. Ничего нет зазорного в том, чтобы выразить свое неудовлетворение обслуживанием / качеством покупки и обоснованно предложить исправить ситуацию. Если этого не происходит, вы имеете полное право на компенсацию.

Виды компенсации:

  • бесплатная услуга,
  • возврат дефектного товара,
  • скидка, подарочная карта,
  • компенсация в форме разовой суммы. 

Как правило, администрация компетентна решать такие проблемы.

Бездельничать

Если вы ощущаете свою вину из-за низкой производительности или несоблюдения сроков, это является симптомом заниженной самооценки в купе с чувством ответственности. Проблема в том, что мы нередко забываем, что время от времени полезно остановиться, сделать паузу и посвятить время своей персоне.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

9 ситуаций когда нужно быть эгоистом

Не принимать участие в сплетнях

Сплетни на работе, в дружеском кругу - довольно распространенная привычка, и отказ от участия в них может быть расценен неадекватно, даже приводит к конфликтам. Имеет смысл высказать свое мнение без обиняков, даже если это кому-тол покажется невежливым.

Разделять личное и профессиональное

Это нормально - просить клиентов, коллег не тревожить вас после 18.00 (19.00 и т.д.). Не все понимают такую просьбу. Но способность дифференцировать личное и профессиональное пространство - это не проявление эгоизма, а способ профилактики выгорания.

Занимать свое место

Допустим, вы находитесь в самолете / поезде . И тут непременно находятся персоны, которые по какой-то причине горят желанием поменяться с вами местами. Если вы этого не хотите, можете с чистой совестью этого не делать. И оправдываться это вовсе не обязательно. 

Просить повышения / увеличения заработной платы

Почему мы часто отказываемся от продвижения по служебной лестнице? Возможно, нас грызут сомнения, что мы недостаточно хороши для более высокой и престижной должности. Однако нужно просить руководителя о повышении, если вы уверены, что «переросли» свою должность, заслуживаете лучшего и имеете для этого достаточный потенциал. 

Прекратить выступать в роли чьей-то жилетки

Если подруга методично названивает вам каждый день по телефону, чтобы поплакаться и в очередной раз пожаловаться на судьбу, может, пришло время подкорректировать ваши отношения? Дружба призвана дарить обоюдную радость, вдохновлять. А не представлять модель «энергетический вампир – громоотвод». Нужно помогать и поддерживать друзей, это безусловно. Но это можно делать правильно:

  • постараться помочь другу перестать ощущать себя жертвой;
  • дать толковый совет, выразить свою обеспокоенность;
  • помнить о собственном семейном и психологическом комфорте.

Задумайтесь: с вами дружат или попросту используют.

Делать что-то для себя

Приносить людям пользу - благородно, но это не всегда заканчивается благополучно. Психологически зрелый человек в состоянии отделить собственные реальные желания от навязанных извне. Забывать о своей персональной мечте ни в коем случае не следует.

Не страшиться общественного мнения

Умение свободно выражать свои эмоции и мысли присуще гармоничной, сильной личности. Такая персона не побоится сказать "нет" встрече или отношениям с тем, с кем ему не интересно. Сильный человек имеет четко сформированную жизненную позицию и взгляды. Его очень сложно сбить с намеченного жизненного пути.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология эгоист карьера зрелая личность общественное мнение

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы должны стремиться не к тому, чтобы нас всякий понимал, а к тому, чтобы нас нельзя было не понять. Вергилий
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.