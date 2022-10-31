9 признаков нелюбви к себе

Всегда ли мы понимаем, что мы себя не любим? Ведь наличие одного какого-то признака, еще не значит, что по остальным критериям у нас с этим вопросом все хорошо! Кто хочет себя проверить? Читаем далее...
У каждого из нас есть поводы злиться на себе. Но тем не менее, каждый человек со здравой психикой относится к себе нежно и трепетно. Любовь к самому себе является базовой потребностью каждого человека. Однако же, есть люди, страдающие нелюбовью к самим себе. Существуют неоспоримые признаки того, что вы уделяете своей персоне недостаточно любви.
Женщины. То у нас талия не такая тонкая, то грудь слишком маленькая, то глаза не слишком большие.
Мужчины. Мышцы совсем не как у Шварценеггера, пресс тем более, а рост не как у баскетболиста. Как дальше жить???
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Первое – это не впадать в крайности. Любить СТРАСТНО себя ненакрашеной, не ухоженной, в старом свитере - не стоит. Но любить в себе достоинства, их подчеркивать, принимать недостатки – это и есть любовь к своему телу.
Мужчины! Не все женщины любят излишне накачанных мачо. Поддерживайте форму для себя!
Нужно:
Вставьте свой вариант (варианты), если ни один не подошел.
Кричать – я все сама (сам)! Особенно, когда болеете или аншлаг на работе.
Любить себя только, если у вас машина последней марки, вы - директор фирмы, у вас 333 диплома (и все красные), дети - отличники и призеры всех кубков; в квартире все по местам, как в армии, и ни одного микроба!
Где-то продолжение следующего пункта. Но…
Совершая ошибки мы учимся, накапливаем опыт и поэтому лучше ориентируемся в этих вопросах в дальнейшем.
Особенно негатив.
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Идти только туда, куда решила лучшая подружка, муж, мама. Без их мнения и сопровождения - никуда!
Завидуете кому-то – хотите это для себя. Сравниваете себя с кем-то – недовольны собой.
Люби себя любимого, любимого – неповторимого! Смешно? Но в этом что-то есть…опубликовано econet.ru.
Автор Елена Мусаелян
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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