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9 + 6 признаков нарциссизма, о которых вы можете не знать

Источник: vk.com 23 августа 2022 5782
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В этой статье вы узнаете 15 признаков нарциссической личности, которые выявлены на основе многолетней клинической практики

9 + 6 признаков нарциссизма, о которых вы можете не знать

В последнем 5-м издании Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM) перечислены те же девять критериев нарциссического расстройства личности, что и в предыдущем, увидевшем свет 19 лет назад. Как видно, прежние диагностические критерии хорошо знакомы не только профессионалам, но также и заинтересованным дилетантам. 

15 признаков нарциссизма

Хотя только крайне выраженный «классический» нарциссический тип соответствует всем критериям, DSM подчеркивает, что индивидууму достаточно набрать 5 из них (чуть больше половины), чтобы получить столь нелестный диагноз. 

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Вот эти основные критерии: 

1. Имеет грандиозное чувство собственной значимости 

2. Озабочен фантазиями безграничного успеха, силы, блеска, красоты или идеальной любви. 

3. Верит, что он или она является «особенным» и уникальным и может быть понят или ему следует общаться только с другими столь же особенными людьми (или институтами), имеющими высокий статус. 

4. Требует чрезмерного восхищения (постоянно напрашивается на комплименты, очень восприимчив к лести). 

5. Считает, что ему все должны. 

6. Эксплуатирует людей в межличностных отношениях. 

7. Испытывает недостаток эмпатии: не хочет (и не в состоянии) понимать чувства и нужды других людей. 

8. Часто завидует окружающим или полагает, что они завидуют ему. 

9. Демонстрирует высокомерное и надменное (часто в грубой и оскорбительной манере) поведение и отношение. 

9 + 6 признаков нарциссизма, о которых вы можете не знать

И еще 6 признаков нарциссической личности, которые выявлены на основе многолетней клинической практики: 

1. Остро реагирует на критику. 

2. Имеют низкую самооценку. 

3. Демонстрирует чрезмерную убежденность в собственной правоте, занимая жесткие оборонительные позиции. 

4. Реагирует на противоположную точку зрения гневно и яростно. 

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5. Проецирует на других качества, черты и поведение, которые не может принять в себе . Один из самых надежный способов почувствовать себя хорошо для нарциссической личности - это обесценивать и очернять других. Нарциссы будут сосредотачиваться на истинных и мнимых недостатках других, вместо того, чтобы прийти к пониманию собственных. 

6. Имеют размытые личностные границы. Они рассматривают других как существующих в первую очередь для обслуживания их собственных потребностей.опубликовано econet.ru.

by Leon F Seltzer

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Источник: https://econet.by/

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