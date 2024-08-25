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Овощная лазанья

Источник: alice-in-wonderland.dp 25 августа 2024 6074
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Лазанья — это очередной конструктор на основе листов пасты. Стоит освоить базовый принцип и дальше можно экспериментировать со вкусами, слоями, соусами, даже высотой готовых кусочков.

Овощная лазанья

ИНГРИДИЕНТЫ

Овощная лазанья:
  • Листы лазаньи — 6 шт.
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Цукини — 1 шт.
  • Густой соус — 300 гр.
  • Моцарелла — 100 гр.
  • Базилик — 4 листика

Как видите, лазанья — это очередной конструктор на основе листов пасты. Стоит освоить базовый принцип и дальше можно экспериментировать со вкусами, слоями, соусами, даже высотой готовых кусочков.

Овощная лазанья

Все овощи режем очень мелко, 5 мм. Это важно, потому что так они приготовятся быстрее, потеряв меньше вкусовых и полезных свойств, а ещё лазанья будет прочнее. Здесь у меня один лук, один перец и цукини.

Разогрейте на сковороде оливковое масло, 50 гр. Когда масло нагреется, отправьте в сковороду весь лук и обжаривайте минут 5.

Кухня почти сразу наполнится характерным запахом оливкового масла, а ещё, благодаря ему, все витамины, которые овощи принесли нам, усвоятся лучше и быстрее. К луку добавьте перец, хорошо перемешайте и обжаривайте ещё минуты 3.

И в конце добавим цукини. Обжаривайте минут 5.

Пока дожариваются овощи, натрите крупно 100 грамм моцареллы.

Теперь самый интересный и творческий процесс, сборка. Лучше всего подходят прямоугольные и квадратные формы, керамические и стеклянные выглядят хорошо ещё и потому, что блюдо можно подавать на стол прямо в форме.

Смажьте тонким слоем томатного соуса дно формы. Выложите первый слой листов пасты. Предварительно листы не отвариваем. Есть всего два важных правила: каждый слой должен быть плотно накрыт листами, для этого можно отламывать нужные кусочки, чтобы закрыть все прорехи; все слои листов должны раскладываться по-разному, это нужно для того, чтобы лазанья не разваливалась, другими словами если в одном слое листы лежит горизонтально, то следующий выкладывайте вертикально.

Овощная лазанья

Сверху на листы снова наносим томатный соус, раскладываем обжаренные овощи и посыпаем щедро слоем сыры.

Овощная лазанья

Сверху новый слой листов и начинки. В качестве соусов можно использовать томатные, бешамель, сливочные и так далее, всё на ваш вкус. Можно брать рикотту.

Финальный слой не стоит полностью закрывать сыром, чтобы в готовом блюде видны были кусочки овощей, соус. Я люблю сверху посыпать листиками базилика, он значительно усиливает ароматность блюд.

Выпекайте в духовке при 180 градусах 40-50 минут. За это время все слои хорошо соединятся, листы пасты станут мягкими и также пропитаются вкусом ингредиентов.

Готовой лазанье дайте постоять минут 10, чтобы сыр схватился и скрепил её. Подавать можно квадратиками, вырезанными из формы, а можно есть ложками из формы. Ещё раз — смело добавляйте слои из рикотты, шпината,  и так далее. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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лазанья овощи рецепт как приготовить

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