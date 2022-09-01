10 бесценных советов, которые помогут Вам изменить свою жизнь.

1. Попробуйте не навязываться людям, и тогда станет понятно, нужны ли Вы им на самом деле.

2. Если ты любишь двух людей одновременно, выбери второго. Если бы ты любила первого, то не влюбилась бы во второго.

3. Что другие думают о тебе не должно тебя волновать.

4. Те люди, которые чаще всего прощали и дольше всего терпели, обычно уходят неожиданно и навсегда.

5. Не беда, если нет друзей, беда если они фальшивые и продажные.

6. Поменьше говори о своих планах.

7. Никогда не прощайте измен. Любая измена - это сравнение, поиск лучшего. Тот, кто ищет лучшее, никогда не будет ценить то, что есть...

8. Человек на 80% состоит из воды. Если у человека нет мечты или цели в жизни, то он всего лишь вертикальная лужа.

9. Не отвергайте людей, которые хотят с Вами быть. Возможно они будут единственными, кто останется с Вами в самые трудные моменты жизни.

10. Относись к людям так, как хочешь, так и относись! Потому что ни хрена они не будут относиться к тебе так же, как относишься к ним ты! опубликовано econet.ru

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