Если Вы будете другом своему ребенку, то кто будет ему мамой?

Статус мамы и подруги совершенно разный. Друзья не несут ни той ответственности, которая лежит на родителях; они и не могут дать той опоры, которую ребёнок ищет в матери и отце.

Статус мамы и подруги совершенно разный.

Друзья не несут ни той ответственности, которая лежит на родителях; они и не могут дать той опоры, которую ребёнок ищет в матери и отце.

Быть друзьями – это быть на равных.

Но между вами и ребёнком есть дистанция, есть темы, которые вы никогда не будете с ним обсуждать( по крайне мере не должны), есть ваше право декларативно принимать решения.

Для ребёнка родители – это боги.

Это оплот стабильности, безопасности и любви.” Если мама знает, что делает, то с миром всё в порядке.” А мама знает, что делает! )), поскольку очень долго основная часть ответственности будет лежать на ней.

Как бы не хотелось дружить с доченькой или стать лучшей подругой своему сыну, эти места не ваши. Их должны занять сверстники. Именно с ними он будет обсуждать тонкости отношений и другие подобные вопросы, куда вам вход заказан. Как и ему в вашу родительскую спальню.

У мамы своя роль. Если она решает сделать из своей дочери себе близкую подругу, а из сына близкого друга (практически замену своему мужчине), – то она очень сильно нарушает границы своих детей.

Взрослые тёти и дяди должны дружить только со взрослыми тётями и дядями. именно с ними нужно строить интимные, близкие отношения.

А не пытаться завладеть миром, душой и телом своего ребёнка.

Границы всегда выставляет взрослый. Именно он устанавливает правила. И на нём лежит большая часть ответственности.

Даже, если вы со своим ребёнком уже общаетесь как взрослый – взрослый, а не как ребёнок – родитель, вы всё равно остаётесь ему родителем, ваш статус не меняется, сколько бы вашему “малышу” не было бы лет.

Вы никогда не будите на равных.

И с этим стоит смириться.

Тем более не стоит пытаться перекладывать на своего ребёнка ответственность за вас. Делать из него родителя вам, меняться с ним местами. Навешивать на него заботу о вас, пытаться сделать из него спутника жизни, мужчину, на которого можно положиться и которого можно любить вечно.

Взрослые тёти и дяди строят отношения с другими взрослыми тётями и дядями , а не со своими детьми, сколько бы этим детям не было бы лет.

Для дочери отец – это мужчина-мечта.

Лет эдак в пять она даже решает выгнать маму и завести от папы детей и жить с ним в любви и согласии пока смерть не разлучит их.

Но как ни прискорбно это осознавать, но даже самым любящим папам придётся освободить место мужчины рядом со своей дочерью другому – сначала пацану, потом парню, а потом уже и мужику. И ничего тут не поделаешь. Се ля ви.

Все мальчики, осознают они это или нет, были влюбленны в своих матерей. И если мама по каким-то причинам не выставляет границы между собой и сыном, то эта сыновья “запретная любовь” так и продолжает отягощать их отношения. Если у мамы хватит ума переключить своё внимание на других взрослых мужчин, то сын понимает, что мама занята и сможет успешно выстраивать отношения со сверстницами.

Не стоит быть другом своему ребёнку, лучше будьте ему поддерживающим, любящим, надёжным родителем.

А друзей заводите среди нас, взрослых!)) опубликовано econet