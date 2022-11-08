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Быстрые маринованные баклажаны

Источник: zveruska.livejournal.com 08 ноября 2022 5780
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Быстрые маринованные баклажаны. Нам понадобятся несколько баклажанов, пяток зубчиков чеснока, острый перец, сушеный орегано или тимьян, белый винный уксус, оливковое масло и соль.

Быстрые маринованные баклажаны

Баклажаны прекрасны. И чернильно-темные, и ситцево-пестрые, и белые, с легким оттенком старой слоновой кости. Круглые, вытянутые, тонкие - они такие совершенные. И такие вкусные.

Сразу и не вспомнить, сколько блюд с ними готовили. Одно из самых быстрых и нами любимых блюд - маринованные баклажаны. Именно этот рецепт давно прижился у нас с легкой руки Эллы Мартино. Конечно, с прошествием времени любимые рецепты несколько видоизменяются и приобретают другие черты, но этот остается практически неизменным.

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Пропорций тут в общем-то нет. 

Нам понадобятся несколько баклажанов, пяток зубчиков чеснока, острый перец, сушеный орегано или тимьян, белый винный уксус, оливковое масло и соль.

Чеснок и острый красный перец мелко нарезать. В кастрюле довести до кипения воду, в которую добавить соль и уксус по вкусу. Баклажаны очистить от кожицы и нарезать брусочками. Отварить нарезанные баклажаны в этом рассоле 5-7 минут, вынуть шумовкой и сразу же заправить оливковым маслом, чесноком, жгучим перцем и тимьяном. Остудить, затем охладить - и наслаждаться. Нам очень нравится на подсушенном хлебе, с ломтиком поджаренного тягучего сулугуни или халуми.

Исключительная закуска, быстрая и такая несложная в приготовлении.

Быстрые маринованные баклажаны

Количество уксуса нужно подбирать по своему вкусу, собственно, как и жгучего перца. У нас на 1 литр воды идет 70-100 мл винного уксуса.опубликовано econet.ru

Быстрые маринованные баклажаны
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление  - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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