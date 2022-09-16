Неоднозначный, но очень интересный текст, который натолкнет вас на неожиданные размышления

Неоднозначный, но очень интересный текст, который натолкнет вас на неожиданные размышления.

Что, если бы прямо сейчас вы заглянули в магический шар, предсказывающий будущее, и увидели бы с неоспоримой ясностью, что вы никогда не встретите любовь всей своей жизни?

То, что я прошу вас представить, очень печально, я знаю это. Все это время вы надеялись встретить «единственного» или «единственную» — или по крайней мере кого-то, кто устроит вас хотя бы наполовину и с которым вы будете иметь дело всю оставшуюся жизнь. Знаю, знаю. Вы не такой наивный, как остальные. Вы не верите в родственные души. Но вы все равно ожидали встретить кого-то, кто вам больше чем понравится. С кем рядом можно свернуться калачиком в конце долгого дня. Кто будет заботиться о вас, когда вы заболеете, и кто каждый вечер после работы будет слушать ваши рассказы. Мы все надеемся на это. Мы все люди.

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У поисков любви есть одно особое свойство — это влияет на нас постоянно. Любовь находится на переднем плане наших действий, даже если в уме все обстоит по-другому. Любовь — это причина, по которой вы купили эти новые джинсы на прошлой неделе. Это причина, почему вы пошли на барбекю к друзьям, хотя на самом деле не хотели этого. Это причина ваших страхов и неуверенности в будущем. Но также любовь — это то, что вдохновляет нас на величайшие изменения.

Так вот, если бы вы знали с бесспорной уверенностью, что любовь никогда не будет у вашего порога, как бы вы посмотрели на свою жизнь? Изменили бы что-то в своей повседневности? А что насчет долгосрочных планов?

Ваша первая реакция была бы в духе: «Ну ничего». В конце концов, вы умный человек. У вас есть планы, которые не зависят от чьего бы то ни было влияния. Мы все так думаем. Но дайте себе подумать еще несколько мгновений. Потому что вот какую вещь о любви мы не хотим признавать: это костыль, который мы используем постоянно. Идея, что когда-нибудь кто-то будет любить все наши недостатки, — тонкий повод, чтобы не работать над ними. Принцип двух половинок, составляющих целое, препятствует тому, чтобы мы сами становились лучшей половиной.

Если бы вы знали, что любовь никогда не будет опцией для вас, как бы вы перестроили всю оставшуюся жизнь? Сфокусировались бы на карьере и успехе? Или занялись бы инвестициями в себя — чаще бы уходили в отпуск, выходили бы из зоны комфорта?

Я задаю эти вопросы, потому что склонен верить в то, что перспектива не найти любовь всей жизни стала бы переломной для нас. Осознание, которое мы изначально считаем разрушительным, в конечном итоге может освободить нас. Без страха умереть в одиночестве перед нами открываются невиданные возможности. Мы можем попробовать пожить на каждом континенте. Мы можем сделать головокружительную карьеру. Мы могли бы вернуться в университет и получить степень, которую всегда хотели, не беспокоясь о финансовом бремени, которое может лечь на чьи-то плечи. Любовь удерживает нас вот такими тонкими способами, и мы этого даже не понимаем. И залогом ее отсутствия может стать чувство абсолютной свободы.

Потому что в ситуации, когда нам не нужно искать нашу единственную любовь, мы наконец поймем, что мы имеем право любить себя. Что мы можем жить, развивая себя, бросая вызов себе, балуя себя и возводя себя, словно здание, чтобы стать еще более способными. И тогда в нас самих мы найдем то, что мы искали в других.

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Есть одна вещь, которую мы все должны перестать делать, — это ждать, пока кто-то придет и изменит нашу жизнь. Просто будьте тем человеком, которого вы ждали. Проживайте каждый день так, будто вы влюблены в него. Потому что одну вещь вы знаете наверняка — через каждый триумф, каждую неудачу, каждый страх и каждый выигрыш будете проходить вы и никто другой. Вы тот человек, который принимает все ваши награды. Вы сами себе протягиваете руку, когда падаете. Вы тот человек, который сам себя отскребает от пола каждый раз, когда силы покидают вас.

Мы должны начать ценить все, что мы привносим в наши собственные жизни. Потому как ирония в том, что мы являемся наиболее привлекательными в те моменты, когда даже не думаем об этом. Когда мы с уверенностью идем по жизни, свободно и без ограничений, мы излучаем такую энергию, которую просто невозможно ни с чем сравнить и невозможно имитировать. Такая энергия способна изменить не только нашу жизнь, но и жизни людей вокруг.

Поэтому лучше перестать искать того одного или одну, с кем удобно провести остаток жизни. Будьте сами тем Единственным. опубликовано econet.ru