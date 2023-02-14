Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Уготована ли Вашему союзу долгая жизнь? Всего три вопроса!

Уготована ли Вашему союзу долгая жизнь? Всего три вопроса!

Источник: psychologies.ru 14 февраля 2023 6802
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Сказать «Я тебя люблю» – все равно что сказать «Я хочу быть с тобой, а когда тебя нет рядом, мне плохо и мне тебя не хватает».

Уготована ли Вашему союзу долгая жизнь? Всего три вопроса!

Сказать «Я тебя люблю» – все равно что сказать «Я хочу быть с тобой, а когда тебя нет рядом, мне плохо и мне тебя не хватает». Сказать «Я люблю тебя» – значит сказать «Когда я смотрю на тебя, что-то смягчается во мне, и я хочу обнять тебя и прижать к себе».

Это значит сказать вместе с индейцами яномами: Ya pihi irakema – «Я заразился твоим существом».

Это значит сказать: «Часть тебя вошла в меня и живет во мне. Потому что я вижу тебя во сне, потому что я ощущаю твое присутствие, даже когда тебя нет рядом. Потому что я больше не могу представить себе, как это – жить без тебя».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И после того, как мы искренне говорили все это, вкладывая в слова всю душу, после того как мы в основном повторили это в ЗАГСе или в мэрии, мы разводимся – больше чем в половине случаев.

Так что же нам следует сказать себе, чтобы узнать, уготована ли нашему союзу долгая жизнь?

Лаборатория любви в Сиэтле (Love Lab), созданная Джоном и Джулией Готтман (John и Julie Gottman), изучает жизнь пар в долгосрочной перспективе. Они стремятся понять, что отличает прочные и гармоничные союзы от тех пар, которые (иногда ярко и сладостно) вспыхивают и сразу гаснут.

По данным этой лаборатории, для прочного брака нужно, чтобы оба партнера честно и искренне ответили «да» на три вопроса – простых только с виду.

1. «Хотели бы вы дружить с этим человеком?»

Иными словами, могли бы у вас с этим человеком быть насыщенные и плодотворные отношения, если бы вы не были сексуальными партнерами и не собирались заводить детей?

Такой вопрос сразу же исключает всех тех, с кем нас связывают в первую очередь физическое влечение или планы, не привязанные к обыденной реальности повседневной жизни.

Когда я говорю «Я тебя люблю», говорю ли я при этом «Мне нравится жить рядом с тобой, даже если мы не ласкаем друг друга и не строим общие планы на будущее»?

«Могу ли я сказать себе с определенной откровенностью, что люблю тебя со всей твоей правдой?»

Уготована ли Вашему союзу долгая жизнь? Всего три вопроса!

2. «Уважаете ли вы этого человека как личность (с собственными предпочтениями, образом жизни, ценностями)?»

Иными словами, уважаете ли вы его отношение к миру и отношения с другими людьми независимо от его поведения по отношению к вам?

Это позволяет нам оценить, любим ли мы другого человека не только за то, что он нам дает (и что может закончиться), но и за то, как он взаимодействует с миром (а это может продолжаться вечно). Говорим ли мы «Я люблю тебя», чтобы сказать «Я люблю тебя как подарок миру, каковым является уже одно твое присутствие в нем»?

3. «Готовы ли вы смириться с тем, что некоторые недостатки никогда не исчезнут?»

Недостатки, которые уже сейчас раздражают вас изо дня в день, почти наверняка и дальше будут заставлять скрипеть и громыхать механизм вашей пары: привычка разбрасывать вещи или потребность непременно встречаться с друзьями каждые выходные…

Хочу ли я сказать своим «Я люблю тебя» «Мне удалось убедить себя, что со временем все, что меня не устраивает, сгладится»?

Или я могу сказать «То, что я люблю в тебе, так мощно, так уникально и так желанно, что я люблю тебя несмотря на все то, что отличает и всегда будет отличать тебя от моего идеала»?

Могу ли я сказать себе с предельной откровенностью, что люблю тебя с твоей правдой?

Что касается меня, то я радуюсь, когда можно вот так соединить романтику и реальность. Мне нравится, когда любовь занимает подобающее ей место: ногами стоит на земле, а головой достает до звезд. опубликовано econet

© Давид Серван-Шрейбер

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология любовь отношения мужчина женщина

Еще от psychologies.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы оставляем в наследство своим детям только две вещи — корни и крылья. Ходдинг Картер
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.