Письмо страху. Я думал, что рационально принимаю решения, но эта мысль была просто обманом. За ней стоял ты, и я тебя не видел. Ты прятался в голосе разума, в самом моем нутре и в сердце. Я совсем не мог разглядеть тебя, ты, словно кукловод, дергающий за ниточки. В такие моменты я – не более, чем твоя марионетка.

"Дорогой Страх,

Спасибо, что ты со мной. Спасибо, что Ты – одна из миллионов граней бесконечного пространства присутствия. Иногда ты скрываешься за логикой, возникаешь, как мысль о том, что нужно сделать. Ты – прекрасный актер, достойный Оскара.

Я думал, что рационально принимаю решения, но эта мысль была просто обманом. За ней стоял ты, и я тебя не видел. Ты прятался в голосе разума, в самом моем нутре и в сердце. Я совсем не мог разглядеть тебя, ты, словно кукловод, дергающий за ниточки. В такие моменты я – не более, чем твоя марионетка. Мы с тобой прекрасная команда, успешно убеждающая себя и окружающих в том, что я просто защищаю себя, устанавливаю необходимые границы, строю будущее… или (и вот это наилучшее объяснение) принимаю разумное решение.