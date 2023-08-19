Отличный и вкусный напиток для желающих избавиться от пары-тройки лишних килограммов и при этом получить заряд бодрости!

Отличный и вкусный напиток для желающих избавиться от пары-тройки лишних килограммов и при этом получить заряд бодрости!

Ананас —низкокалорийный продукт с очень низким содержанием жиров. Его калорийность – 52 кКал на 100 г сырого фрукта. Содержащийся в ананасе бромелин, пособствует похудению. Содержит витамины В1, В2, В12, РР и А, пищевые волокона, органические кислоты, калий, кальций, фосфор, железо, медь, цинк, магний, йод,

Грейпфрут - 1/2 (среднего размера)

Ананас - 4 кусочка

Кефир - 250 миллилитров

Семена тыквы - 30 гр.

Кокосовое масло - 30 миллилитров

Просто соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до получения однородной массы! опубликовано econet

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