Вы должны знать, какую цену платите за счастье

Счастье капризно и непредсказуемо, как бабочка: когда ты пытаешься его поймать, оно ускользает от тебя, но стоит отвлечься — и оно само опустится прямо в твои ладони ©Генри Дэвид Торо

Результат недавнего исследования неутешителен: постоянная погоня за счастьем делает Вас несчастными.

«Вы можете быть счастливы прямо сегодня! Не просиживайте свою жизнь, в то время как Ваши друзья и коллеги живут на полную. Быть счастливым просто: достаточно просто сделать несколько шагов в правильном направлении», — примерно так пишет бесчисленное количество книг по самопомощи и мотивации.

А большинство мотивационных тренеров твердят своим клиентам похожую мантру. Этот тезис красной нитью проходит в историях из жизни на страницах журналов и газет.

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Последнее десятилетие стало золотой эрой изучения счастья. Все чаще ученые задавались вопросом о сути этого явления и того, что именно делает человека счастливым. В это же время стремление к счастью стало всеобщей идеей.

Счастье – яд?

После длительных дискуссий, небольшие группы ученых из разных стран все же смогли доказать, что современная погоня за счастьем вредит людям. Оказалось, что счастливые не только время не считают, они еще и доверчивы, менее убедительны, менее внимательны и слишком беспечны. Кроме того, «окрыленные» люди теряют способность к детальному анализу происходящего и систематическому мышлению.

А сама погоня за счастьем, по утверждению ученых, может иметь неприятные последствия: чем больше Вы цените счастье, тем более несчастным себя ощущаете. Команда психологов Йельского университета доказала, что чем больше внимания Вы уделяете счастью, чем больше Вы его ожидаете, тем сильнее разочарование.

Простым примером служит День рождения: с детства нам родители внушают «волшебство и неповторимость» этого дня.

Но чем старше мы становимся, тем меньше «волшебства» случается в этот день. Кроме того, с каждым годом праздник приносит все меньше ярких эмоций (по сравнению с детством), что дает повод для постепенного разочарования.

Затем наступает момент, когда человек уже не способен ощутить «праздничное настроение»: он знает о том, что «яркости» не будет.

«Мы поставили счастье под «микроскоп», как мы делаем с любым другим психическим состоянием, — говорит мистер Грубер, доцент психологии в Йельском университете, инициатор исследования. — Мы увидели, что у этого явления есть и «темная» сторона».

Господин Грубер и его коллеги не утверждают, что счастье – вредно: «Счастье имеет длинный список преимуществ. Положительные эмоции способствуют творческому мышлению, физическому и психическому здоровью, — констатируют ученые в своем докладе. — В то же время, счастье является полезным в одних ситуациях и помехой в других. Оно хорошо в меру, но когда оно в избытке – это яд».

Исследователи полагают, что глупо думать о счастье как о полном благе, ведь оно может быть причиной многих неудач.

Есть ли идеальный уровень счастья?

Это философский вопрос, найти ответ на который решили ученые из университета Вирджинии во главе с Шигехиро Ойши. Они изучали влияние уровня счастья на успех в различных областях человеческой деятельности. Самые высокие показатели, естественно, предсказывались в близких отношениях.

Так и получилось: влюбленные (они же самые счастливые) склонны идеализировать своих партнеров и радоваться тому, что именно им достались «идеальные люди». Поэтому свои отношения они считают «успешными».

Тем не менее, в двух других областях — доходы и образование – все оказалось по-другому. Счастливые люди имеют меньше стимулов для достижения успеха.

Результаты опроса в нескольких учебных заведениях и крупных компаниях поражали: счастливые не стремятся к успеху. Их устраивают низкие оценки и маленькая зарплата. Но при этом те, кто считал себя просто довольными (но не счастливыми), имели балы повыше, и карьерный рост у них был быстрее.

Именно поэтому ученые пришли к выводу, что насыщенность счастьем является причиной лени.

Если мы уже счастливы, к чему стремиться дальше?

Такую интерпретацию представили мистер Грубер и его команда в статье для журнала «Journal of Experimental Social Psychology».

В публикации исследователи объяснили, что положительные фантазии о будущем достижении успеха на самом деле увеличивают шансы на провал.

«Закройте глаза и представьте свое светлое будущее. Частичка Вас уже просто не хочет тяжело работать для достижения этого результата. В глубине души Вы уже твердо уверены в том, по какому сценарию будут развиваться события», — пишут ученые.

Опасности счастья

Вы должны знать, какую цену платите за счастье. Психологи зафиксировали множество познавательных дефицитов, опасных в некоторых контекстах, которые приходят вместе с этим ощущением.

В ситуациях, которые требуют пристального внимания к новой информации, счастливые люди пропускают все мимо ушей. В то же время если Вы немного грустны, то более готовы к неприятностям, а также более чувствительны к признакам того, что что-то идет наперекосяк.

«Очевидно, что эмоции формируют наш стиль мышления, а это объясняет многие ошибки, которые делает счастливый ум», — говорит Джо Форгас, профессор психологии в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее.

Психолог посвятил значительную часть своих исследований документированию власти негативного мышления.

Когда Форгас сравнивал производительность счастливых людей с теми, кто считал себя в той или иной степени несчастными, он обнаружил, что счастливые люди менее надежные свидетели, менее способные распознать ложь, они менее убедительны. Также счастливые люди более склонны мыслить стереотипами, а это приводит к частым разочарованиям.

Все это говорит о том, что слишком позитивное мышление, которое приходит с ощущением счастья, приносит с собой некоторые «слабости»: отсутствие внимания к деталям, преуменьшение потенциальных угроз и проблем.

Ирис Мосс из Университета Денвера провела исследование поведения тех, кто ищет счастье. «Такие люди очень часто начинают постоянно задавать себе вопросы: «Насколько я счастлив? Как сделать себя счастливее?» Они все больше времени проводят в одиночестве, их социальные связи ослабевают, они становятся одинокими. Это прямой путь к несчастью» — констатирует психолог.

Как перестать искать счастье?

Один из самых мощных способов повысить ощущение счастья, но при этом сохранить здравый рассудок — принятие.

Вместо того чтобы рассматривать негативные эмоции как «провал», следует научиться принимать их как естественную часть здоровой жизни. Негативные чувства часто заставляют нас задуматься, составить новый план или более детально изучить какой-либо вопрос.

Поэтому не следует гоняться за счастьем, оно само к Вам придет.

Ведь еще Генри Дэвид Торо написал: «Счастье капризно и непредсказуемо, как бабочка: когда ты пытаешься его поймать, оно ускользает от тебя, но стоит отвлечься — и оно само опустится прямо в твои ладони». опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь

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