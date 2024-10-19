Очень нежный и деликатный паштет из свеклы и копченого лосося — вкусная и красивая закуска
Паштет из свеклы, копченого лосося и крем-сыра — очень нежный и деликатный паштет!
Надо:
Приготовление:
Поместить все ингредиенты (кроме перца) в блендер или фудпроцессор и взбить до однородного состояния.
Сначала свёклу, рыбу и лимонный сок, потом добавить крем-сыр.
Лосось должен быть не очень соленый, прежде, чем вбзивать попробуйте. Крем-сыр слегка подсолен и соленый лосось, поэтому лосося возьмите сначала чуть меньше. опубликовано econet
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