Техника безопасности: чтобы ребёнок не потерялся и что делать, если это произошло?

Советы и рекомендации, которые научат родителей и детей избегать подобных ситуаций, а также находить друг друга в случае, если избежать подобную ситуацию не удалось.

Советы и рекомендации, которые научат родителей и детей избегать подобных ситуаций, а также находить друг друга в случае, если избежать подобную ситуацию не удалось.

О чем стоит подумать заранее, и чему научить ребенка:

1. Имя, возраст, адрес - это то, что ваши дети должны знать. У ребенка во внутреннем кармане всегда должна быть ваша визитка (визитку может заменить простой листок). Здесь стоит указать не только телефоны его родителей, но и домашний адрес, контакты ваших друзей (дополнительные телефоны помогут дозвониться, даже если ваш телефон будет недоступен). Если у ребенка есть медицинские противопоказания, эти данные также стоит внести на визитку.

2. Поиграйте в квест: поговорите с ребенком, что он будет делать, если потеряется в городе. Из ответов вы сможете понять, насколько ребенок готов к критической ситуации. Спросите его, знает ли он что делать, если вы разминетесь в транспорте? Как нужно действовать, если ребенка на улице постараются увести насильно? Постарайтесь взамен односложных советов, как поступать в той или иной ситуации, объяснить ребенку, почему именно так следует поступать. Если ребенок совсем маленький, ситуацию можно разыграть на основе сказки.

3. Проверьте вашу записную книжку. В ней должны быть телефоны воспитателей (учителей), друзей и родителей друзей вашего ребенка. Следующий момент - составьте список волонтерских организаций, которые занимаются поиском детей в вашем городе. В отличие от милиции, волонтеры способны организовать поиски сразу после вашего звонка. Найдите телефон Бюро регистрации несчастных случаев. Это подразделение специально создано для оперативного сбора информации по городу и ответа гражданам, разыскивающим своих пропавших родственников. Потратьте пару минут, чтобы обзвонить эти номера заранее и проверьте, активны ли они или нет.

4. Потерявшись, дети очень сильно боятся, что вы будете кричать на них. Поэтому ребенок может очень легко забыть, что ему нужно делать в сложной ситуации. Когда вы будете учить ребенка, как ему поступать, постоянно делайте упор на то, что вы ни в коем случае не будете его ругать.

5. Самое простое правило взрослые помнят еще с детства "Стой, где стоишь". Ему же необходимо научить и ребенка. Так вам будет проще найти друг друга, если вы разминетесь в магазине или музее.

6. Чему стоит научить ребенка, если он совсем маленький? Как ни странно, инстинктивно малыши поступают самым правильным образом: потерявшемуся ребенку психологи советуют сесть на пол и начать звать своих родителей. На самом деле, именно это и делают дети. Родители должны научить ребенка еще одной вещи. Объясните малышу, что если к нему подходит незнакомый человек и пытается его куда-то увести, ребенок должен очень громко повторять следующие слова: «Ты чужой, я тебя не знаю! Это не мой папа (Это не моя мама)! Помогите!». Только в этом случае ребенок привлечет к себе внимание прохожих (в противном случае, посторонние люди все спишут на семейную сцену).

Город

1. Одевайте ребенка в яркие цвета. Если вся верхняя одежда темная, пусть хотя бы шапка или шарф будут яркими. Если вы затеряетесь в толпе, вам будет проще найти друг друга. Пусть цвета вашей одежды тоже будут выделяться.

2. Держите ребенка только за руку. Если ребенок держит вас за полу пиджака, за рукав, ему будет проще потеряться.

3. Пробираясь к нужному вам месту в толпе людей, ведите ребенка перед собой.

4. Когда вы доехали до нужного вам места (будь то магазин, музей и т.д.), осмотритесь и обозначьте ребенку место, где вы встретитесь, если разойдетесь.

5. Сфотографируйте ребенка на телефон перед выходом из дома. По снимку прохожие скорее его вспомнят и помогут быстро его найти.

Если ребенок потерялся в крупном торговом центре

1. Обратитесь в администрацию магазина. При помощи видеонаблюдения и громкой связи найти ребёнка будет проще.

2. Объявляя по радио, что вы разыскиваете своего ребенка, назначайте встречу или у заранее оговоренного места, или у наиболее приметного (как вариант - встреча у касс). Не назначайте встреч у справочного бюро, самостоятельно его трудно найти даже взрослому.

3. Пока администрация магазина занимается поисками внутри, вам лучше выйти на улицу и поискать его там.

Если ребенок пропал в городе

1. Обзвоните родственников, друзей ребенка (и их родителей).

2. Выйдите на волонтёрские организации по поиску детей и организуйте с ними взаимодействие.

3. В ближайшем ОВД напишите заявление о пропаже человека. Запомните: принять его обязаны СРАЗУ ЖЕ, а не на третий день! Если услышали подобное, звоните в 02. Не забудьте после подачи заявления взять талон о регистрации заявления в книге учёта заявлений.

4. Напечатайте листовки с фотографией, описанием примет и одежды пропавшего ребёнка и вашим контактным телефоном. Расклеить листовки необходимо, по возможности, по всему городу, но в первую очередь, в районе предполагаемого исчезновения. Если ребёнок пропал по дороге в/из школы – то лучшее место для расклейки – маршрут ребёнка (все столбы, остановки, магазины).

5. Организуйте поиски. Cоберите друзей, знакомых и родственников. Разделитесь на группы по два-три человека и распределите районы поиска. Заходите в подъезды, магазины, на стройплощадки. Останавливайте прохожих и расспрашивайте их о вашем ребёнке.Самый лучший вариант - скоординировать свои действия с волонтерами (они помогут лучше организовать поиски).

6. Поместите в соц. сетях объявление о пропаже. Обязательно укажите рядом с фотографией приметы ребенка и описание его одежды. Под объявлением должно быть два контактных телефона.

Действия за границей

1. Храните визитку отеля в кармане ребенка.

2. Если ребенок потерялся во время экскурсии, незамедлительно обратитесь к руководителю тургруппы. Обратитесь в местное отделение полиции.

3. Незамедлительно выйдите на посольство или консульство РФ.

Действия в поезде

1. Расскажите о пропаже ребёнка проводнику.

2. Требуйте, чтобы проводник связался с начальником поезда и доложил о случившемся.

3. Проверьте весь вагон и служебные помещения.

4. Требуйте, чтобы начальник поезда связался с персоналом оставшихся позади станций.

Что сказать ребенку, когда вы нашли друг друга

Если вы заметили своего ребенка, не зовите его, постарайтесь не терять его из виду и начните продвигаться к нему. В зале шумно. Мамин крик может послышаться ребенку совсем с другой стороны, и он может побежать в противоположную от вас сторону.

Когда вы нашли друг друга, и в коем случае не ругайте его. Возможно, пока он проводил время, изучая игрушки, он даже не заметил собственной пропажи.

Если ребенок перепуган, обнимите его. Успокойтесь вместе с ребенком: посмотрите друг другу в глаза, подышите вместе. Если ребенок не может успокоится, помогите ему рассказать о своих чувствах. Для этого станьте проводником его чувств. Объясните, что вы тоже испугались, но ведь вы вдвоем все сделали правильно, вы нашли друг друга.

Дома в спокойной обстановке еще раз разберите ситуацию. Похвалите ребенка, если он поступил так, как вы ему советовали (никуда не отходил, набрал ваш номер телефона, попросил помочь продавца, а не незнакомого человека). Если ребенок поступил в точности наоборот, разберите еще раз кейсы. опубликовано econet

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