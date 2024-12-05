Хумус с авокадо, оливковым маслом и кунжутной пастой

Предлагаем Вам рецепт закуски из нутового пюре, оливковое масло, кунжутной пасты (тахини) и авокадо. Очень вкусно!
Ингредиенты:
Как готовить:
Смешайте отваренный нут, оливковое масло, тахини, сок лайма, соль и специи блендером до получения однородной массы.
Добавьте авокадо и ещё раз доведите до однородной массы.
Подавайте, полив дополнительно оливковым маслом и косыпав зеленью. опубликовано econet
Приятного аппетита!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий