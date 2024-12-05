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Хумус с авокадо, оливковым маслом и кунжутной пастой

Источник: facebook.com 05 декабря 2024 5610
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Предлагаем Вам рецепт закуски из нутового пюре, оливковое масло, кунжутной пасты (тахини) и авокадо. Очень вкусно!

Хумус с авокадо, оливковым маслом и кунжутной пастой

Ингредиенты:

  • 2 авокадо средней спелости
  • 1 стакан (200 г) нута (следует предварительно отварить до готовности)
  • 2 столовых ложки оливкового масла
  • 100 г тахини (перемолотый кунжут)
  • зелень (кинза, укроп, петрушка - по вашему вкусу)
  • лимонный сок/сок лайма(около столовой ложки, регулируйте по вкусу)
  • соль, приправы и специи по вкусу

Как готовить:

Смешайте отваренный нут, оливковое масло, тахини, сок лайма, соль и специи блендером до получения однородной массы. 

Добавьте авокадо и ещё раз доведите до однородной массы. 

Подавайте, полив дополнительно оливковым маслом и косыпав зеленью. опубликовано econet

Приятного аппетита! 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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