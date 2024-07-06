20 отрезвляющих вещей, которые мы все должны наконец понять

Доктор социологических наук Адам Сэнфорд ответил на вопрос о том, что именно мы понимаем, когда взрослеем. Причем взрослеем не в плане того, что достигаем определенного рамками общества возраста, с которого начинается взросление, а взрослеем по-настоящему, психологически.
Доктор социологических наук Адам Сэнфорд ответил на вопрос о том, что именно мы понимаем, когда взрослеем.
Причем взрослеем не в плане того, что достигаем определенного рамками общества возраста, с которого начинается взросление, а взрослеем по-настоящему, психологически. И чем быстрее вы все это поймете, тем скорей повзрослеете по-настоящему
1. Вы будете все сильнее и сильнее отдаляться от своих родителей. Они по-прежнему будут хотеть, чтобы вы поступали так, как они говорят. Это нормально и ни к чему вас не обязывает. В жизни каждого человека наступает момент, когда он на самом деле понимает, что ему нужно, лучше чем его родители.
2. Вы не центр Вселенной. И никогда им не были.
3. Есть люди, которые, увидев ваши страдания, останутся равнодушны, или решат, что вы того заслужили, или испытают от этого удовольствие.
5. Вы не должны поддерживать отношения с тем, кто навредил вам, даже если это родственник или супруг. Даже если этот человек зависит от вас. Вы свободны выбирать.
6. Если вы спорите со многими людьми по поводу одной и той же вещи — проблема в вас. Мой приятель сформулировал это так: если кто-то говорит тебе, что ты осел — можешь не обращать внимания. Но если шесть или восемь здравомыслящих людей сходятся во мнении, что ты осел, — пора полюбить морковку.
7. То, что вы взрослый и у вас есть своя жизнь и собственные проблемы, не дает вам права игнорировать страдания других. Зрелые люди думают не только о себе. Оставьте эгоизм юности.
8. Человек проявляется в общении с теми, чьим расположением не может воспользоваться. Отношение к обслуживающему персоналу говорит о ваших личных качествах намного больше, чем то, как вы обходитесь с начальником.
9. Если вам придется выбирать между повышением и дружбой, выбирайте дружбу.
10. Если вы хотите сделать мир лучше, начните с себя.
11. Бывает, вы помогаете кому-то, а он помогает в ответ, но так происходит не всегда. Порой у человека нет такой возможности. Или он ее не осознает. Кому-то тяжело признать, что он нуждался в помощи. Делая добро, не нужно ждать того же в ответ: иначе это шантаж, а не помощь.
12. Люди будут несогласны с вами. Люди будут вас недолюбливать. Но также будут и те, кто вас понимает и любит. Общайтесь много — с теми, кому вы приятны, и немного — с теми, кому не очень. Для полноты картины.
13. Многие люди вашего возраста еще не усвоили эти истины. Это не освобождает вас от обязанности вести себя как взрослый человек. Кто-то никогда им не станет, но не вы.
14. Иногда вы открываете другому человеку глаза на что-то. Это может положить конец старой дружбе, ведь никто не любит учиться. Это требует честности — прежде всего с самим собой; усилий, чтобы измениться, и смелости, чтобы это перенести. Не провоцируйте, но будьте готовы к тому, что понимание простых истин и следование им может сделать вас тем рычагом, который перевернет чью-то картину мира. Иногда именно вам придется заставить человека протрезветь и вернуться с небес на землю.
15. Не нужно видеть злой умысел в том, что легко можно объяснить глупостью или невежеством.
16. Иногда вам придется быть "опытом" для кого-то, приятно вам это или нет. Отнеситесь к этому максимально терпеливо и ответственно. Вы можете оказаться для кого-то первым. Первым человеком другой национальности, лысым, с татуировкой, мусульманином или стриптизером. И они будут приставать с вопросами, которые покажутся глупыми, бессмысленными и даже оскорбительными. И тем не менее в этот момент вы — их первый "опыт". У вас есть возможность положительно повлиять на них, указав на что-то, чего они еще не знают.
17. Доверие бывает не только безграничным. Я могу доверить кому-то ключи от дома, пока буду в отпуске. Но если мне известно, что этот человек не любит детей, со своими я его не оставлю.
18. Попытайтесь не забывать о том, что такое сострадание. Иногда это тяжело, но все же очень важно; слишком многие стали забывать, что это такое.
19. Как бы ни хотелось помочь, решить проблемы за другого не удастся. Максимум, что в ваших силах — направить в нужную сторону, подсказать, помочь, когда попросят. Но вы не сможете заставить человека последовать совету и идти в нужном направлении. Наше желание помочь может быть безграничным, но возможность — весьма ограничена.
20. Только когда ценности другого человека явно и прямо вам вредят, вы можете требовать, чтобы он от них отказался. В противном случае — примите это и не зацикливайтесь. Так будет лучше для вас обоих. опубликовано econet
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