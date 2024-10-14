Вкусные и полезные десерты: Тыквенный пирог с апельсином и морковное печенье

Вкусный и полезный десерт, содержащий много витаминов и различных полезных нутриентов. В рецепт также можно добавить орехи.

Ингредиенты:

Овсяная мука (молотые хлопья) 250 г

Кефир обезжиренный 250 мл

Тыква 400 г

Яйцо 1 шт.

Апельсин 1 шт.

Изюм 100 г

Стевия, корица по вкусу

Приготовление:

Муку соедините с яйцом и 150 мл кефира, все хорошо перемешать — должно получится липкое неоднородное тесто. Распределите его ровным слоем по силиконовой форме, оставляя бортики около 3 см. На 10 минут уберите форму с тестом в холод, после чего выпекайте основу в разогретой до 200С духовке 10-15 минут. Приготовьте начинку: очистите и нарежьте на небольшие кубики тикву и отварите ее 10-15 минут в кипящей воде, что бы она стала мягче. Апельсин нарежьте на кубики, изюм ошпарьте кипятком. Соедините тыкву, порезанный апельсин, изюм, чуть-чуть корицы и остатки кефира, все тщательно перемешайте. Выложите тыквенную начинку в приготовленню тестовую форму и выпекайте при 180С еще 25-35 минут. Готовый пирог по желанию можно украсить изюмом, черносливом или горьким шоколадом.

Питательная ценность на 100 грамм:

Килокалории 127 ккал

Белки 4,7 г

Жиры 2 г

Углеводы 23,5 г