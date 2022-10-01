Супер-полезный рецепт: броккомоле. Попробуйте!

Броккомоле - это отличный способ ввести брокколи в свой рацион. Его можно комбинировать с овощными блюдами и радовать себя и близких новыми сочетаниями. Кроме того, это очень полезно для здоровья!

Броккомоле - это отличный способ ввести брокколи в свой рацион. Его можно комбинировать с овощными блюдами и радовать себя и близких новыми сочетаниями. Кроме того, это очень полезно для здоровья!

Брокколи, без сомнения, — один из самый полезный продуктов в мире. Мы уже рассказывали о том, что такой вид капусты улучшает работу мозга, защищает нас от рака и других серьезных заболеваний.

Сегодня мы расскажем тебе, как приготовить отличное дополнение к здоровой пище на основе брокколи. Тебе точно понравится этот оригинальный рецепт!

Но сначала давай вспомним, чем так полезна брокколи для нашего здоровья.

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Полезные свойства брокколи

1. Защищает сердечно-сосудистую систему

Брокколи — один из наиболее мощных защитников нашего организма от плохого холестерина. Именно поэтому этот крестоцветный овощ предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в брокколи содержится хром — минерал, способствующий нормализации артериального давления.

Вот почему стоит выбрать именно брокколи, если ты хочешь защитить свое сердце.

2. Укрепляет кости

Брокколи богата кальцием, фосфором, магнием и цинком, поэтому с ее помощью можно не только восполнить запас этих минералов в организме, но и укрепить опорно-двигательный аппарат.

3. Помогает повысить иммунитет

Брокколи содержит большое количество антиоксидантов, витамина С и крайне полезного бета-каротина. Такой набор полезных веществ способен значительно улучшить защитные свойства организма, укрепить иммунитет и позволить телу противостоять таким серьезным заболеваниям, как рак.

4. Является натуральным источником железа

Если ты не понаслышке знаешь, что такое анемия, тебе точно необходимо ввести брокколи в свой рацион. Представь, употребляя этот овощ всего три раза в неделю, ты сможешь восполнить запас железа в организме и избавиться от симптомов, которые сопровождают анемию: усталости, стресса, упадка сил и т.д.

5. Предотвращает развитие рака

Многочисленные научные исследования подтверждают, что брокколи способна защитить нас от рака. Благодаря высокому содержанию витаминов А, С и Е, аминокислот, цинка и калия брокколи предотвращает развитие рака молочной железы, простаты, кишечника и т.д.

Стоит отметить, что брокколи защищает, но никак не является лекарством от рака. Однако в сочетании с правильным и сбалансированным питанием она повышает шансы прожить долгую и здоровую жизнь, в которой нет места онкологии.

6. Полезна для здоровья мозга

Мы уже говорили об этом в начале статьи. Полезный состав брокколи насчитывает множество витаминов и минералов, в том числе и витамин В6, улучшающий память.

Помимо того, что брокколи регулирует давление и уровень холестерина, предотвращает гипертонию и сердечно-сосудистые заболевания, этот овощ также способен защитить нас он инсульта и дегенеративных болезней.

7. Выводит из организма токсины

С помощью брокколи можно избавить организм от значительного количества тяжелых металлов. Как утверждают эксперты, брокколи выводит токсины, мочевую кислоту и очищает кожу. Прекрасно, не правда ли?

Помни, что лучший способ воспользоваться полезными свойствами брокколи — это употреблять ее три раза в неделю приготовленной на пару или в свежем виде. Крем, о котором мы расскажем тебе далее, представляет собой очень вкусное и питательное блюдо, которое хорошо сочетается с другой пищей. Откроем небольшой секрет: если ты хочешь усилить полезные свойства броккомоле, комбинируй его с тофу . Вкусно и крайне полезно!

Рецепт броккомоле

Ты наверняка слышала о мексиканском соусе гуакамоле, который готовят на основе авокадо. Советуем тебе попробовать его хотя бы раз, ты точно получишь большое удовольствие.

Но сегодня мы решили рискнуть и пойти дальше — мы приготовим нечто супер-оригинальное, а именно броккомоле.Это отличный вариант крема из брокколи, который можно сочетать с овощными и другими блюдами, и он точно понравится детям, которые часто не испытывают восторга от брокколи, приготовленной на пару.

Такой соус низкокалориен и очень прост в приготовлении. Записывай!

Что потребуется?

1 чашка отварной брокколи или приготовленной на пару (примерно 5 соцветий)

1 чашка творога тофу

1 зеленый перчик чили или 1 зеленый болгарский перец, если ты не хочешь добавлять крему остроты

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка мелко порезанного зеленого лука

1 веточка свежей петрушки

2 столовые ложки оливкового масла

немного кумина

1 столовая ложка лимонного сока (можно использовать чуть меньше)

черный перец и морская соль.

Как приготовить броккомоле?

Все очень просто! Для начала помести брокколи в блендер или кухонный процессор вместе с тофу, перцем, зеленым луком, чесноком и петрушкой. Взбей ингредиенты до получения однородной массы.

Затем добавь к смеси две ложки оливкового масла, немного кумина, лимонный сок и специи по вкусу. Еще раз тщательно перемешай, чтобы лимонный сок и масло влились в общую консистенцию и внесли в крем особые вкусовые нотки.

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Возможно, тебя удивило наличие тофу в нашем рецепте, но это позволяет получить более полезный соус, который подходит и для вегетарианцев и веганов.

Итак, крем броккомоле готов! К нему отлично подойдут морковные палочки и ломтики сельдерея, а также низкокалорийные галеты, крекеры и гренки из цельнозернового хлеба. Увидишь, это понравится тебе, твоим друзьям и близким, искоро ты увидишь положительные изменения, произошедшие со здоровьем и самочувствием благодаря брокколи! опубликовано econet.ru

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