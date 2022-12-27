8 жестких истин про отношения. Счастье без иллюзий

Смотреть на свои отношения сквозь розовые очки можно до поры до времени. Реальность часто оказывается более суровой, чем мы себе представляли. Например, пары распадаются, партнеры не выдерживают жизненных испытаний или не оправдывают надежд друг друга. Но жизнь на этом не заканчивается.

Чем меньше иллюзий и неоправданных ожиданий, тем меньше будет боли по поводу отношений. Важно по-взрослому смотреть на происходящее. Вовремя видеть то, что на данный момент стоит увидеть. Здесь собраны жесткие, но правдивые истины про отношения.

Вся правда про отношения

Чтобы строить свое счастье без иллюзий, стоит про них помнить.

Человек за свою жизнь может испытать несколько сильных чувств

Не страшно, если отношения не сложились. Если человек выбрал не вас, оказался совсем не таким, каким вы его себе представляли.

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На каком-то нашем жизненном этапе мы были на определенном витке развития. И люди к нам притягивались, соответствующие этому уровню.

Но мы растем, развиваемся, меняемся. Вполне нормально, что возникают другие, не менее сильные чувства к кому-то другому.

Терпят в отношениях не ради партнера, а ради себя

Если человек играет в жертву, то ему это зачем-то нужно. Зачем винить партнера, ведь он сам принял решение терпеть и быть в таких отношениях.

Тому, кто терпит и устал от этого, нужно разбираться с самим собой, - зачем ему это нужно.

Если вы недолюбленный, невротик и т.д., то это ваши проблемы, а не партнера

Конечно, любящий партнер может помочь исцелиться, поднять самооценку и так далее. Но непростительная ошибка – все свои внутренние проблемы перекладывать на партнера. И ждать, что он вас полностью излечит от страхов, тревог, внутренних конфликтов и прочего.

Сущность человека познается во времени и в испытаниях

Не спешите с выводами и громкими признаниями. Как бы потом не пришлось взять свои слова обратно.

Для того, чтобы узнать человека, нужно время и нужны разные обстоятельства.

Если человек сам себе не может дать счастья, то какой смысл его ждать от отношений

Человек сам себя должен сделать счастливым. А в отношениях люди уже дополняют друг друга, дают друг другу еще больше радости.

Но не могут быть отношения синонимом счастья. Не может быть факт наличия отношений рецептом для обретения счастья, если раньше вы этого состояния не знали.

Одной вашей любви на двоих не хватит

Если у вас игра в одни ворота, то рано или поздно вам это надоест. Только еще сложнее будет все бросить, потому что вы слишком много в это вложили.

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Доверяйте своему «кажется»

Если вас настораживают какие-то вещи в партнере, в его поведении, если что-то не устраивает, то нужно доверять себе и своем ощущениям.

Как правило, это «кажется» - результат работы вашей логики и вашего опыта. Доверяйте себе.

Будьте готовы к тому, что все может измениться в любой момент

Какими бы прочными и счастливыми не были отношения – завтра их может и не быть.

Не делайте ставку исключительно на отношения. Не растворяйтесь в человеке. Живите сбалансированной жизнью.опубликовано econet

Автор Бокарева Вера

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet