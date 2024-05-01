8 вещей, которые вгоняют нас в депрессию

Никто не застрахован от печалей и невзгод. Но когда трудная жизненная ситуация приобретает характер затяжной, человек не в состоянии с ней справиться. И тогда наваливается депрессия. Как ей противостоять? Кто поможет?

Данные специалистов подтверждают, насколько велико количество людей, подверженных депрессии, причем, наблюдается стойкая растущая динамика. Депрессия не может взяться ниоткуда, ей предшествуют определенные причины. В жизни любого человека присутствуют моменты, ситуации, вызывающие печаль или апатию. Последние, если ими не заниматься, перерастают в более сложные формы.

Главные причины депрессии

Как уберечься от падения в депрессию? Для этого, в первую очередь, полезно знать, что называется, «врага в лицо».

Речь пойдет о том, какие именно события чаще всего погружают человека в депрессивное состояние.

Фактор возникновения и развития депрессии № 1: Утрата работы

Почему это происходит? Не говоря о том, что данное событие может повлечь за собой определенный финансовый кризис, утрата работы может развить у вас неуверенность в себе и бьет по самолюбию. Безработица и финансовый прессинг негативно отражаются на брачных отношениях, провоцируют конфликты, которые заставляют субъекта чувствовать себя несчастным.

Кто наиболее уязвим? По мнению экспертов, чем старше человек становится, тем больше зарабатывает, но больше времени тратит на поиски новой работы (при необходимости). К тому же, с возрастом человек (в большинстве) утрачивает способность к обучению и не поспевает за новыми требованиями и компетенциями. Это заставляет его чувствовать неуверенность в собственных силах.

Что может помочь? Не надо уходить в себя, а быть больше «на людях», общаться, получать новую информацию, исследовать новые возможности, обрастать связями. Пока у вас появилось достаточно свободного времени, можно заняться волонтерскими делами, помогать тем, кому требуется помощь. Это поможет повысить самооценку и не засиживаться в четырех стенах, лелея свою грусть. Такая работа – это также прекрасный способ научиться чему-то новому.

Фактор возникновения и развития депрессии № 2: Сексуальные проблемы

Почему это происходит? Нет сомнения в том, что проблемы в сексуальной сфере и депрессия взаимосвязаны. Это происходит потому, что человек лишается одной из ключевых составляющих своего благополучия.

Кто наиболее уязвим? Спад сексуальной активности с возрастом или из-за проблем со здоровьем может спровоцировать депрессию у представителей обоих полов, но мужчинами данные деликатные проблемы переживаются сложнее. Ведь сексуальность - центральное звено чувство собственного достоинства мужчины.

Что может помочь? Безусловно, обратиться к доктору. Если возникли первые признаки половой дисфункции, не нужно вгонять себя в депрессию. Утрата интереса к сексу, возможно, связана с каким-то из заболеваний. Проблемы, связанные с неблагополучными отношениями целесообразно обсудить со специалистом.

Фактор возникновения и развития депрессии № 3: Пристрастие к алкоголю

Почему это происходит? Специалисты считают, что данная пагубная привычка и депрессия могут быть связаны и составляют "двойной диагноз" или "двойную проблему". Человек как бы попадает в замкнутый круг, из которого сложно выбраться.

Кто наиболее уязвим? Люди, имеющие склонность к депрессивным состояниям, те, кто привыкли заливать свои проблемы вином. Комбинация алкоголя и депрессии – опасный «коктейль».

Что может помочь? Ответ прост: прекратить употреблять алкоголь. Если человек не в силах решить проблему самостоятельно, ему нужно обратиться за помощью, чтобы бросить эту пагубную привычку. Есть специальные программы Анонимных Алкоголиков и более жесткие методы борьбы. В подобной ситуации бесценна помощь и поддержка родных и близких. Но при условии, если больной принял жесткое решение покончить с зависимостью.

Фактор возникновения и развития депрессии № 4: Заболевание

Почему это происходит? Когда человек слышит неутешительный диагноз, это в корне меняет его мировоззрение, и он начинает тревожиться за свое будущее. Беспокойство может легко перерасти в депрессивное состояние.

Кто наиболее уязвим? Люди, страдающие неизлечимыми или трудно лечимыми недугами, такими как: онкология, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, сердечно-сосудистые заболевания, послеоперационные состояния.

Что может помочь? Можно обратиться в группу поддержки, состоящую из людей, переживших похожее испытание. Безусловно, это также самые близкие - семья, друзья. Хороший доктор также способен оказать моральную поддержку.

Фактор возникновения и развития депрессии № 5: Развод

Почему это происходит? Развод - это всегда изменение вашего социального статуса. Человек ощущает одиночество, боль (если его предали, обидели) и страх. Развод может ударить и по материальному благополучию. Плюс стрессы, связанные с детьми, если таковые в семье есть.

Кто наиболее уязвим? Все люди, переживающие развод, в той или иной мере уязвимы к депрессии. Причем, обе стороны часто испытывают неоднозначное чувство: смесь ожесточения, печали, возмущения, вины, утраты.

Что может помочь? Многим в данной ситуации помогает психотерапия. Семейная терапия при проблемах детской адаптации при разводе родителей помогает справиться с проблемой. Общий совет: дела, работа, общение с друзьями и родными помогают не зацикливаться на негативных эмоциях и уяснить, что нужно продолжать жить дальше.

Фактор возникновения и развития депрессии № 6: Долги и дефицит денег

Почему это происходит? Постоянная тревога о том, как платить по счетам вызывает стрессы, портит настроение и может привести к депрессии.

Кто наиболее уязвим? Люди, переживающие «неровные» отношения с финансами: поклонники риска, те, кто практикуют кредиты, игроки и транжиры.

Что может помочь? Во-первых, следует научиться жить по средствам и исходить из собственных реальных финансовых возможностей. Экономия еще никому не вредила.

Фактор возникновения и развития депрессии № 7: Бесплодие

Почему это происходит? Если семья (или один человек) планируют завести ребенка, но по физиологическим показателям это невозможно, такой факт может привести к депрессии, которой более подвержены, конечно, женщины. Еще женщины очень переживают, если произошел выкидыш.

Кто наиболее уязвим? Женщины, у которых бесплодие является возрастным фактором или следствием заболеваний, у которых был целый ряд выкидышей и те, у кого началась преждевременная менопауза после хирургического вмешательства.

Что может помочь? Существуют специализированные центры, где можно воспользоваться услугами по оплодотворению донорской спермой. Другие альтернативы – усыновление. Этот деликатный вопрос определяет ваш личный выбор.

Фактор возникновения и развития депрессии № 8: Уход за тяжело больными родственниками

Почему это происходит? Уход за больными людьми требует временных, физических и психологических затрат. Со временем это может привести к определенным переживаниям: обиде, чувству вины и банальной усталости.

Кто наиболее уязвим? Это женщины после 30 и старше, которые чаще всего несут груз ответственности. Одновременно они обременены массой других обязанностей – дом, работа, дети.

Что может помочь? Целесообразно установить четкие границы, отделить собственную жизнь от времени, которое вы полностью посвящаете больному.

Полезно продумать свое расписание, составить план, чтобы было время и на отдых, и на дела. Нужно распределить домашние обязанности среди членов семь. Ни при каких условиях не пренебрегайте собственным здоровьем.опубликовано econet