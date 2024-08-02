8 секретов, которые знают только женщины 40+

Женщина, переступающая сорокалетний рубеж, просто великолепна. Она уже имеет ценный опыт отношений, умна и достаточно красива, чтобы жить полной и интересной жизнью. Кто сказал, что после сорока в жизни женщины ничего интересного произойти не может?
Становясь старше, женщина получает божий дар – мудрость. Конечно, возраст накладывает несколько неприятных ограничений. Например, похмелье становится более агрессивным, менструальный цикл, немного странным, а морщины очевиднее.
Возраст 40+ уникальный период в жизни женщины. Она еще достаточно молода и полна сил, чтобы кардинально изменить свою жизнь, но в тоже время уже избавилась от всех недостатков молодости. Наивность, беспечность и откровенная глупость девочек от 18 до 35 лет, сменяются взвешенностью и точным знанием того, что в жизни «хорошо», что «плохо», а, главное, уверенностью, чего от этой жизни хочет именно Она.
Вот 8 секретов жизни, которыми женщины 40+ могут поделиться с нами:
Когда вам лет 20, вы мучаетесь от осознания того, что кто-то этим вечером веселится в веселой компании, кто-то улетел на выходные в другую страну. Вы не устаете сравнивать свою жизнь с другими. В 40 лет женщина понимает, что можно прекрасно провести время в одиночестве, она рада тому, что может себе позволить никого не видеть и никуда не ехать.
В отличие от мужчин, пик сексуальности у женщин приходится на более зрелый возраст. В 40 + женщина точно знает, с кем, когда и где она хочет заняться любовью. Она больше не стремится угодить мужчине потому, что научилась получать истинное удовольствие от близости.
Четкое понимание того, что физическое здоровье, стабильное психологическое состояние и внутреннее ощущение счастья должны быть на первом месте, приходит с возрастом. Дело не в эгоизме. Это мудрая позиция! Не могут быть счастливы дети и муж, не могут удачно складываться дела на работе у задерганной, больной и психологически несчастной женщины.
Молодость воспринимает малейшую неудачу как вселенскую катастрофу. Вспомните ваши переживания из-за неудачно сданного экзамена, от расставания с парнем имени которого вы уже не помните. К 40 годам таких неудач накапливается столько, что переживать от новых кажется глупо. Возраст дает супер силу перешагивать через большинство неприятностей и просто жить дальше.
В юности нам кажется, что уйти с вечеринки, пока на пол от бессилия не упадет последний человек, равно преступлению. В 40 лет женщина достаточно мудра, чтобы понимать, что лучшее завершение вечера – это вовремя уйти. Как прекрасно проснуться утром с относительно ясной головой, все помнить, а, главное, не страдать от стыда от смутных мыслей «Что я вчера натворила?».
Если молодость проходит под девизом «Всякий опыт полезен и чему-то учит! », то в 40 лет женщина понимает, что худший бред сложно придумать. Она видит, как некоторые виды житейского опыта сломали ее подруг. Одну убивает алкоголь, другая не может вернуться к нормальной жизни после очередного развода. Возраст приводит к правильной мысли, что некоторые вещи лучше никогда не делать и не пробовать!
Когда сочащаяся сексуальность больше не главный козырь в общении с мужчинами, приходит осознание, что отношения требуют больших вложений. Да, романтики становится меньше. На место иллюзий приходит расчет и здравомыслие. Именно эти качества приводят взрослых женщин к осознанию того, что отношения с мужчиной зачастую не стоят вкладываемых сил.
Лишний вес, седые волосы, морщины и круги под глазами не определяют, кто вы есть на самом деле. Конечно, хорошо бы было иметь всего этого меньше. Но изводить себя из-за мнимых недостатков внешности глупо. А вот обращать внимание на работу внутренних органов очень даже правильно.
В 40 лет женщина увидит, что дети уже выросли и через несколько лет им придется покинуть дом. Но в этом нет трагедии или долгожданного избавления, просто закончился еще один этап в жизни, а впереди еще много лет жизни и их нужно достойно прожить. Поэтому мысль, что жизнь после 30 лет заканчивается - клинический бред.
В 18, 25, 30, 40, 50… лет женщина проживает множество непохожих друг на друга жизней, и с каждым новым этапом ее личность становиться глубже и интереснее.опубликовано econet
Автор Евгений Богомолов
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