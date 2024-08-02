8 секретов, которые знают только женщины 40+

Женщина, переступающая сорокалетний рубеж, просто великолепна. Она уже имеет ценный опыт отношений, умна и достаточно красива, чтобы жить полной и интересной жизнью. Кто сказал, что после сорока в жизни женщины ничего интересного произойти не может?

Становясь старше, женщина получает божий дар – мудрость. Конечно, возраст накладывает несколько неприятных ограничений. Например, похмелье становится более агрессивным, менструальный цикл, немного странным, а морщины очевиднее.

Что знают женщины "за сорок"

Возраст 40+ уникальный период в жизни женщины. Она еще достаточно молода и полна сил, чтобы кардинально изменить свою жизнь, но в тоже время уже избавилась от всех недостатков молодости. Наивность, беспечность и откровенная глупость девочек от 18 до 35 лет, сменяются взвешенностью и точным знанием того, что в жизни «хорошо», что «плохо», а, главное, уверенностью, чего от этой жизни хочет именно Она.

Вот 8 секретов жизни, которыми женщины 40+ могут поделиться с нами:

1. Можно классно проводить время в одиночестве

Когда вам лет 20, вы мучаетесь от осознания того, что кто-то этим вечером веселится в веселой компании, кто-то улетел на выходные в другую страну. Вы не устаете сравнивать свою жизнь с другими. В 40 лет женщина понимает, что можно прекрасно провести время в одиночестве, она рада тому, что может себе позволить никого не видеть и никуда не ехать.

2. Вы знаете, что вам нужно в постели

В отличие от мужчин, пик сексуальности у женщин приходится на более зрелый возраст. В 40 + женщина точно знает, с кем, когда и где она хочет заняться любовью. Она больше не стремится угодить мужчине потому, что научилась получать истинное удовольствие от близости.

3. Почему нужно поставить себя на первое место

Четкое понимание того, что физическое здоровье, стабильное психологическое состояние и внутреннее ощущение счастья должны быть на первом месте, приходит с возрастом. Дело не в эгоизме. Это мудрая позиция! Не могут быть счастливы дети и муж, не могут удачно складываться дела на работе у задерганной, больной и психологически несчастной женщины.

4. Неудачи - это нормальная часть жизни

Молодость воспринимает малейшую неудачу как вселенскую катастрофу. Вспомните ваши переживания из-за неудачно сданного экзамена, от расставания с парнем имени которого вы уже не помните. К 40 годам таких неудач накапливается столько, что переживать от новых кажется глупо. Возраст дает супер силу перешагивать через большинство неприятностей и просто жить дальше.

5. После 2 –х часов ночи ничего хорошего не происходит

В юности нам кажется, что уйти с вечеринки, пока на пол от бессилия не упадет последний человек, равно преступлению. В 40 лет женщина достаточно мудра, чтобы понимать, что лучшее завершение вечера – это вовремя уйти. Как прекрасно проснуться утром с относительно ясной головой, все помнить, а, главное, не страдать от стыда от смутных мыслей «Что я вчера натворила?».

6. Не всякий опыт полезен

Если молодость проходит под девизом «Всякий опыт полезен и чему-то учит! », то в 40 лет женщина понимает, что худший бред сложно придумать. Она видит, как некоторые виды житейского опыта сломали ее подруг. Одну убивает алкоголь, другая не может вернуться к нормальной жизни после очередного развода. Возраст приводит к правильной мысли, что некоторые вещи лучше никогда не делать и не пробовать!

7. Отношения - это тяжелая работа

Когда сочащаяся сексуальность больше не главный козырь в общении с мужчинами, приходит осознание, что отношения требуют больших вложений. Да, романтики становится меньше. На место иллюзий приходит расчет и здравомыслие. Именно эти качества приводят взрослых женщин к осознанию того, что отношения с мужчиной зачастую не стоят вкладываемых сил.

8. Потеря веса не принесет счастья автоматически

Лишний вес, седые волосы, морщины и круги под глазами не определяют, кто вы есть на самом деле. Конечно, хорошо бы было иметь всего этого меньше. Но изводить себя из-за мнимых недостатков внешности глупо. А вот обращать внимание на работу внутренних органов очень даже правильно.

9. Дети уйдут

В 40 лет женщина увидит, что дети уже выросли и через несколько лет им придется покинуть дом. Но в этом нет трагедии или долгожданного избавления, просто закончился еще один этап в жизни, а впереди еще много лет жизни и их нужно достойно прожить. Поэтому мысль, что жизнь после 30 лет заканчивается - клинический бред.

В 18, 25, 30, 40, 50… лет женщина проживает множество непохожих друг на друга жизней, и с каждым новым этапом ее личность становиться глубже и интереснее.опубликовано econet

Автор Евгений Богомолов

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