Благословение от женщин всех времен

Будь бережна к себе и другим. Ты имеешь право на свои чувства и потребности, на то, чтобы выражать их. Но не суди обо всей ситуации по короткому отрезку времени. Смотри глубже сиюминутной горечи. Благодари за то, что она пришла, и за то, что она уйдет, а на ее место вернутся надежда и сила.

Накануне замужества порой нужен ресурс особого рода. Радость подруг, волнение родителей, трепет будущего мужа — прекрасны. Но несколько дней я живу с внутренним ощущением того, что на пороге новой жизни мне нужно услышать от старшей и более опытной женщины некое благословение и напутствие.

От женщины, на которую смогу впредь опереться, которая хорошо знает меня, понимает мой выбор и его важность, от женщины, которой мне ничего не надо объяснять, но с которой можно поделиться обычными для невесты или молодой жены тревогами по поводу брака, а ее ответ окажется глубоким, точным, близким мне по жизненной философии, успокаивающим и одновременно подталкивающим к росту.

В какую-то минуту, размышляя над тем, существует ли вообще такой идеальный персонаж, я встретилась глазами со своим отражением в зеркале. Это была она. Моя «внутренняя старуха», которой я и даю слово.

Моя дорогая девочка.

Скоро наступит особенный день. Не «самый счастливый» и не «самый главный», потому что у вас будет еще очень много ярких счастливых дней. Разных. Но чем ближе твое замужество, тем сильнее во мне потребность сказать тебе кое-что важное.

Послушай меня. Я влюблялась, выходила замуж, беременела и теряла своих детей, рожала и отпускала их в мир, училась исцелять прикосновением, любить и беречь то, что было дано, я разрывала связи, разводилась, хоронила дорогих мне людей, оставалась одна в канун Рождества и встречала новую любовь. Чтобы снова и снова быть там, где суждено оказаться практически любой женщине, но каждый раз проживать это с новообретенной мудростью, свежестью, благодарностью…

Может, все это происходило, в том числе для того, чтобы сейчас, накануне твоей свадьбы, я могла поговорить с тобой и ты не чувствовала себя растерянной? Все в мире ново и старо, поэтому здесь так прекрасно и грустно одновременно. И даже если ты сейчас меня не понимаешь: ничего, со временем…

Ты спросишь: что же самое главное в счастливом супружестве? Я отвечу так: да, любовь, да, благодарность, да, сила и надежда, чтобы вместе проходить через разные дни и события… Но еще — тишина. Тишина, моя девочка, в тишине все рождается. А уж встроить рожденное в жизнь — это ты умеешь, шустро и ловко, тут я могу тобою только гордиться.

Своим сердцем, руками и глазами ты очень быстро создаешь новые миры, наполняешь и обустраиваешь их, а при необходимости можешь резко обнулить, начать строить другие, более насыщенные… Это хорошее умение, но, знаешь, революции нужны далеко не всегда.

Иногда важнее хранить молчание, выражать то, что ты чувствуешь, лишь легким касанием руки, движением тела, одним только вдохом и выдохом. Наблюдая за своими переживаниями, наблюдая за тем, как меняется энергия пространства, как меняется ситуация. Ничего не делать, не предпринимать решительных шагов. Я знаю, что тебе это сложно, но также знаю, что ты учишься и способна овладеть этим искусством вполне.

Помни, что все ответы на все вопросы, которые возникнут, уже находятся внутри тебя, все опыты, которые необходимо будет прожить, уже расставлены по своим местам и ни один из них не убьет тебя, даже если в какой-то момент будет совсем туго. Потому что ты умирала и рождалась столько раз, что бояться уже просто смешно. Стоит ли мне повторять тебе, девочке, рожденной во второй день весны: что всегда приходит вслед за зимой…

И все же учись не цепляться за то, что снаружи — просто выбирай оставаться приверженной, даже когда нет возможности проявить это делом — оставайся приверженной внутри себя. Учись замечать, как внутреннее состояние меняет мир вокруг. Порой даже для осуществления великих замыслов нужно прикладывать не столько внешние усилия, сколько внутренние.

Будь бережна к себе и другим. Ты имеешь право на свои чувства и потребности, на то, чтобы выражать их. Но не суди обо всей ситуации по короткому отрезку времени. Смотри глубже сиюминутной горечи. Благодари за то, что она пришла, и за то, что она уйдет, а на ее место вернутся надежда и сила.

Пусть твои глаза не тускнеют, потому что всякий опыт в супружестве, да и в жизни вообще — это шаг к тому, чтобы быть более мудрой, любящей и сострадательной, а не разочарованной и усталой. Погружение на глубину порой может казаться монотонным, но это путь роста и вечного обновления, поэтому имей терпение преодолевать скуку на промежуточных этапах. Каждый момент дан нам не просто так — попробуй разгадать его смысл.

Ты должна знать, что внутри тебя живет мудрость женщин всех времен, и пусть невозможно присвоить ее себе всю целиком и сразу — доступ все равно есть. Если когда-нибудь ты почувствуешь себя одинокой, напуганной, не знающей, что делать, подойди к зеркалу, посмотри в свои глаза и — дальше, глубже своего отражения… Мы все здесь — мы всегда были и будем здесь, наполненные подсказками и спокойствием, готовые поддержать тебя. Ты — одна из нас. Выходи замуж, дорогая, твой любимый ждет. И ничего не бойся — мы все с тобой.опубликовано econet

Автор: Анна Парвати

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