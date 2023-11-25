Техника мгновенного исцеления

Эту технику можно использовать в случаях несложного, бытового травмирования: ушибов, порезов, растяжений и т.п. Короче для всего, что не требует срочного медикаментозного вмешательства.

Эту технику можно использовать в случаях несложного, бытового травмирования: ушибов, порезов, растяжений и т.п. Короче для всего, что не требует срочного медикаментозного вмешательства.

Техника основана на работе мысли, потому и относится к практике создания реальности. Не требуется никакого знания биоэнергетики, опыта многолетних медитаций и т.д. Всё происходит одномоментно.

В момент травмирования, например, легкого вывиха пальца, вам необходимо сразу в следующую минуту сфокусироваться на нём. Смотрите на свой палец глазами или мысленно, и представляйте его световым, нематериальным.

Палец – это просто световая копия, он целиком состоит из света, он нематериален. Вам нужно чётко это увидеть и поверить в это.

Если вы знакомы с теорией голографической вселенной, для вас не новость, что мир – по сути и является нематериальной, информационной, световой системой, конструируемой с помощью сознания находящихся в нём. Наша убежденность, что мир твёрдый и существует объективно от нас, делает мир твёрдым и незыблемым для нас. Но это не более, чем вера человека смотрящего в монитор и играющего в 3-D игру, что он пребывает в реальном мире. Это всё фикция. Создаваемая намеренно. Так интереснее играть, если думаешь, что мир настоящий, а ты в нём просто песчинка.

Но когда дело касается боли, она делает мир для нас наиболее реальным из всех моментов нашей жизни. И подчас делает это пребывание невыносимым.

Если вы дошли до уровня, где вам открывается знание о влиянии на реальность, значит вы прошли все предыдущие этапы трансмутации эмоциональных травм и вам вполне допустимо включить в свою повседневность знание о том, как жить без боли.

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Итак, палец – просто световой. Представьте это. А если он просто свет, то он может мгновенно поменять свою структуру. Более того, в нём самом содержится информация о том, каким он должен быть в здоровом состоянии.

Согласитесь, вы не планировали развитие своего пальца именно таким, какой он есть у вас. Он просто стал таким, вы не прикладывали к этому никаких усилий. На самом деле, информация о том, каким быть пальцу содержится в вашем подсознании, что в принципе означает, что она находится в глубинных пластах вашего сознания. И в особом состоянии её можно задействовать и подправить.

Например, в вашем подсознании скорее всего содержится убеждение, что мгновенно избавиться от боли и последствий травм невозможно. Нужно место ушиба чем-то намазать, приложить лёд, перебинтовать, продезинфицировать и т.п. И при соблюдении всех этих условий через день-два, в лучшем случае, боль пройдёт. Это всеобщая, доступная всем информация. Мы в это верим и мир, и конкретно, наше тело идеально отражает эту веру. Для нас это действительно так. Если вас это устраивает - нет проблем. Но изюминка в том, что эту веру можно обойти. Не обязательно ждать два дня, чтобы боль прошла. Можно научиться убирать её мгновенно.

Достаточно поверить в то, что мир и тело – просто свет.

А свет может мгновенно менять форму. А если дело касается вашего тела, то оно может мгновенно принять форму своего идеального состояния. Ну, может, не совсем мгновенно.

Кому-то, например, для исцеления от ушибов, лечения порезов, снятия боли требуется одна-две минуты. Кому-то может понадобиться больше или меньше. Всё зависит от способностей и веры человека.

Разумеется, сейчас мы не говорим о способностях мгновенного изменения ВСЕГО ТЕЛА. Мгновенного сброса веса или наращивания мышц (как в фильме «Халк»), увеличения роста или изменения цвета волос или глаз. Хотя, в принципе, теория позволяет это. Раз можно воздействовать на тело в мелочах, значит можно влиять и на всё остальное. Но это вопрос будущего, скорее всего. Это допустимо, и даже известны люди, которые демонстрируют в легкой форме подобные способности. Но, как правило, это единицы из сотен миллионов. И чтобы развить свои способности им потребовались годы, если не вся жизнь, зачастую это были годы проведённые в самоизоляции, в строгой дисциплине.

А нам нужно начать с малого. Давайте вначале вылечим наш "палец".

Очень важно, чтобы вы начали процесс сразу же после травмирования. Если вы оставите боль надолго, она отложится в вашем подсознании. Она станет для вас реальной, материальной. После многих часов, проведённых вместе с болью, ваша вера в то, что её можно убрать мгновенно, будет гораздо ниже. Концентрируйтесь сразу же в следующие секунды после повреждения, желательно тут же, где упали или ударились. Не дайте боли распространиться.

Хорошо, если рядом не будет никого. Если кто-то подбежал с помощью – отгоните. Он несёт с собой поле мысли, свою веру, а вам нужно научиться входить в пространство "иной" веры. В пространство сознания, где мысль может всё. Присутствие других мыслящих сознаний будет вас сбивать. Как бы это ни было жестоко, но отгоните от себя доброжелателей. Желательно даже, чтобы вас не видели. Уйдите сами, если по-другому никак, в уединённое место.

Многие люди любят, когда их жалеют в моменты страданий. Сопереживание, как им кажется, снимает с них боль. Но на самом деле, оно её фиксирует. Присутствие другого человека может снять боль только в одном-единственном случае: если этот человек владеет знанием о влиянии на реальность, и у него отработаны навыки самоисцеления. Или он умеет это делать бессознательно. Когда-то, может в прошлых жизнях, у него был опыт шаманизма, хилерства. Такой человек может с одинаковой легкостью помочь снять боль как себе, так и другому. Сознательно или бессознательно, если он задействует свою веру в исцеление, находящийся с ним рядом может исцелится.

Но это крайне редкий случай. В большинстве своём люди начинают паниковать и от бессилия только усугубляют ваше болезненное состояние. Вам передастся их страх – а это самое худшее, что может случиться с вами в данный момент.

Страх увеличивает любую негативную картину, придаёт ей сил разрастаться. Если силен страх, даже безобидный порез может вызвать заражение. Даже легкая боль в животе может превратиться в воспаление кишечника, или даже в хронический недуг. Будьте осторожны со страхом. Не давайте ему проникнуть в вас. Сторонитесь людей, несущих его в себе! И желающих (разумеется для вашего блага) передать вам его.

Итак, избегайте любой ценой соблазна привлечь кого-то, чтобы вас "пожалели" и разделили с вами ваши страдания. Вы уже не ребёнок и вам нет никакой необходимости этим детским способом добиваться к себе внимания. Так же, если вам кажется, что травма случилась по вине другого, необходимо убрать из себя обвинение и злость на человека. Совершенно очевидно, что это не даст вам возможности исцелиться. Если вы желаете обвинить кого-то за свою боль, таким образом вам выгодно, чтобы боль осталась. Можно обманывать себя, но тело не обманешь. Выберите, что для вас важнее: обвинять или исцелиться. И то и то одновременно не получится. Постарайтесь исключить чувства злости или обиды – это очень важно.

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Сфокусируйтесь мыслями целиком на пальце (давайте остановимся на этом примере, хотя травмы конечно, могут быть любые). Все другие образы пусть уйдут. Эмоции также. Представьте, что палец – это свет. Просто свет, его плотность лишь иллюзия для вашего глаза. И он знает свою идеальную световую форму. Внутри себя. Мы уже отметили это выше.

Дайте ему команду восстановить эту форму. Мгновенно принять её.

Сосредоточьтесь на этом образе минуту или больше, пока боль не утихнет для вас настолько, чтобы вы могли продолжать свои дела. Не беспокойтесь о ней дальше. Боль пройдёт окончательно и не вернется, если команда к самоисцелению была послана вами максимально тщательно и ясно.

Вы восстановили световую копию пальца на микроуровне. Всё остальное – кровь, клетки, кожа – лишь более крупные проявления этого светового каркаса, который есть не что иное, как поле мысли. Мысль мгновенно меняет свою форму, также мгновенно её может изменить и ваш палец, как производная составляющая мысли. Поверьте, всё можно контролировать, можно управлять и телом, мельчайшими его функциями.



Все процессы, включая самоисцеление, можно многократно ускорить (или замедлить) по вашему желанию. Можно заставить кровь сворачиваться в десятки раз быстрее, чем это известно физиологии. Или убирать продукты разрушения клеток (гематомы, синяки) в сотни раз быстрее, фактически мгновенно. Всё это вопрос веры, и конечно практики. Тренируйтесь (хотя, разумеется, желаю, чтобы возможности для этого вам представлялись пореже) и вы обязательно научитесь этой простой технике.

Этим методом можно лечить не только внешние повреждения, но и любые возникающие внутренние боли, да в принципе, и вообще всё. Существует огромная статистика, как люди исцелялись от безнадежных заболеваний, на автомате выходя на голографический уровень взаимодействия с собственным телом и управляя исцелением только с помощью разума. Конечно, для этого требуется громадная сила воли, терпение и дисциплина мышления. Её можно выработать, но правда в том, что у нас как правило никогда нет для этого времени. Поэтому нам проще носить годами с собой небольшую боль, пока она не сильно мешает нам жить, чем уделить время работе с собственным телом.

Хотя с другой стороны, многие люди просто не знают о такой возможности, или зная о ней, не верят в неё на 100%.

Это что касается хронических заболеваний. С ними всегда сложнее, поскольку они уже прочно зафиксировались в подсознании. Поэтому ещё раз повторюсь: любые внутренние недуги проще всего прекратить ещё на начальной стадии. Как только они появились. Сразу включайте сигнал тревоги, обращайте весь потенциал своего сознания на самоисцеление, параллельно анализируя, что могло вызвать болезнь, если вы точно не знаете что, чтобы в следующий раз просто предотвратить причину.

Но, тем не менее, пробовать лечить мыслью внутренние недуги можно и нужно. Конечно это сложнее, чем восстанавливать внешние ткани, незначительно повреждённые. Внутренние боли часто вызываются повреждением большого участка, и вдобавок вы не видите больное место – это пугает и усложняет дело. Но всё-таки это можно делать. Нужно просто концентрироваться больше на ощущениях, чем на зрительных образах. Это сложно передать словами – просто заставьте боль исчезнуть, мысленно растворите болезнь. Сфокусируйтесь на ощущении тела, какое оно должно быть без болей в нём. И при должной (и как правило длительной) концентрации боль уйдёт.

Разумеется, для достижения результатов, как и в любом деле, требуется практика. Не надо думать, что если сразу не получается – это невозможно. Силу разума, как и силу мышц, можно нарастить.

Пусть ваше мышление касательно вашего тела всегда будет положительным, не впускайте в себя страх заболеть, и другие подобные негативные мысли. Заботьтесь о своём теле, представляйте его светом почаще. Исцеляйтесь и исцеляйте всё вокруг!

Всегда помните: свет может мгновенно поменять свою форму…опубликовано econet

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