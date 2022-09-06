8 безумно вкусных бутербродов, которые можно взять на работу

Сэндвичи удобны всегда и везде: ими можно не только позавтракать или отужинать, но даже взять с собой в офис в качестве обеда...

Сэндвичи удобны всегда и везде: ими можно не только позавтракать или отужинать, но даже взять с собой в офис в качестве обеда.

Сэндвич с вялеными помидорами и сыром фета

Вам понадобятся:

2 ломтика ржаного хлеба (бородинского)

сыр фета

4 вяленых помидора

6 зеленых оливок без косточек

рукола (или другая зелень по вкусу)

горстка кедровых орехов

соль

Приготовление:

Кедровые орехи обжарить в сковороде в течение нескольких минут до золотисто-коричневого цвета. Вяленые помидоры обжать салфеткой, чтобы убрать излишки масла и нарезать тонкой соломкой. Оливки без косточек нарезать кругляшками. На жареный хлеб покрошить сыр фета, выложить помидоры, оливки, руколу, посыпать орехами. Накрыть вторым куском жареного хлеба.

Сэндвич с хумусом и свеклой

Вам понадобятся:

2 куска цельнозернового хлеба

1/4 авокадо

1/2 чайной ложки кунжута

3 столовые ложки хумуса

5 веточек петрушки

2 редиски

100 г натертой моркови

100 г натертой свеклы

5 листьев шпината

1/4 огурца

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Обжарить хлеб в тостере или на сковороде. Размять авокадо вилкой, распределить его по одному из тостов, посыпать кунжутом. Распределить хумус поверх пасты из авокадо. Нарезать редиску тонкими ломтиками, оторвать листья петрушки, уложить их на хумус. Добавить морковь, свеклу, тонко нарезанный огурец и шпинат. Смазать второй тост хумусом. Соединить обе части.

Сэндвич с курицей по-калифорнийски

Вам понадобятся:

3,5 чашки приготовленной и порезанной курицы (примерно 1 кг куриных грудок без кожи и костей)

1 чашка нарезанного кубиками сельдерея (примерно 3 стебля)

2/3 чашки порубленных орехов пекан

1/2 чашки высушенной и порезанной клюквы

2 ст. л. тертого сыра пармезан

порезанный хлеб

Для заправки:

2/3 чашки майонеза (домашнего!)

1/4 чашки яблочного сока

2 ст. л. меда

2 ч. л. яблочного уксуса

1 ч. л. горчицы

1 ст. л. маковых семян

Соль, черный перец

Приготовление:

В большой чаше смешать курицу, орехи, сельдерей, клюкву и пармезан, отставить в сторону. В другой чаше смешать все ингредиенты для заправки, вылить заправку в чашу с курицей. Получившуюся смесь намазать на хлеб, круассаны или выложить в лаваш.

Сэндвич с морковью и шпинатом

Вам понадобятся:

1 цельнозерновой хлеб

½ моркови

1,5 ст.л. сливочного сыра

1 ст.л. изюма

шпинат по вкусу

Приготовление:

Нарезать хлеб и смазать сливочным маслом. Морковь потереть на терке и выложить на половину кусочков хлеба, добавить промытый изюм, листья шпината, накрыть остальными кусочками хлеба.

Ролл из лаваша с курицей и овощами

Вам понадобятся:

4 небольших тонких лаваша

1 средняя морковь

2 небольших огурца

6-7 куриных бедер

соль и перец по вкусу

1/2 ч.л. молотой сладкой паприки

1 средний сладкий перец

100 г салата

3- ст.л. сметаны или майонеза

Приготовление:

Морковь натереть на терке или нарезать тонкой соломкой. Огурец нарезать соломкой. Из куриных бедер вынуть кости и снять кожу. Посолить и поперчить по вкусу, посыпать молотой паприкой. Обжарить курицу с обеих сторон до готовности, примерно по 5-7 минут с каждой стороны. Переложить на тарелку.

В ту же сковороду положить нарезанный соломкой сладкий перец, и пожарить, помешивая, до мягко хрустящего состояния. Курицу нарезать на небольшие кусочки. Лаваш смазать сметаной или майонезом, выложить салат и остальные ингредиенты, оставив при этом пару свободных сантиметров снизу. Затем скрутить лаваш.

Сэндвич с курицей и беконом

Вам понадобятся:

4 ломтика хлеба для тостов

1 куриное филе, около 250 г

1 средний помидор

4 листа салата

4-6 ломтиков бекона

2 ч.л. майонеза

Соль и молотый черный перец по вкусу

Приготовление:

Сковороду разогреть на среднем огне. Выложить хлеб и подсушить с обеих сторон по 30 секунд. Переложить на тарелку. Выложить на сковороду бекон и жарить по 2 минуты с каждой стороны. Снять со сковороды.

Филе разрезать пополам вдоль на 2 тонкие котлеты. Посолить и поперчить по вкусу. Выложить на сковороду, где жарился бекон, и жарить по 3-4 минуты с каждой стороны, до готовности.

Пока жарится филе, нарезать помидор на тонкие ломтики. 2 куска хлеба из 4 смазать майонезом. Выложить на хлеб листья салата, ломтики обжаренного бекона и ломтики помидора. Добавить куриное филе и накрыть оставшимся хлебом.

Сэндвичи с курицей и гуакамоле

Вам понадобятся:

8 ломтиков отрубного или цельнозернового хлеба для тостов

1 отварная куриная грудка

2 небольших огурца

6 ст. ложек гуакамоле или измельченного в пюре авокадо

4 ч. ложки горчицы

свежий салат

Приготовление:

Отварную куриную грудку разделить на волокна. Огурцы нарезать тонкими кружками. Хлеб выкладываем на противень и немного подсушиваем в разогретой духовке. Для приготовления одного сэндвича нам понадобится 2 куска хлеба. Один кусок хлеба смазываем горчицей (1 чайная ложка). Затем выложить кусочки курицы, а поверх нее несколько ломтиков огурца. Густо намазать гуакамоле или мякотью авокадо. Поверх авокадо можно выложить еще несколько кусочков курицы и накрыть все вторым куском хлеба.

Сэндвичи с сыром, огурцами и копченым лососем

Вам понадобятся:

8 кусков хлеба для тостов

8 тонких ломтиков лосося холодного копчения

6 ст. л. сливочного сыра

1 средний огурец

пучок шнитт-лука (зелень по вкусу)

1 лимон

Приготовление:

Шнитт-лук мелко нарезать. Цедру лимона натереть на мелкой терке. Смешайте сливочный сыр,1 ст. л. шнитт-лука, лимонную цедру и 1 ст. л. лимонного сока.

Обрезать корки с хлеба. Разделите сырную смесь на 8 частей и равномерно намазать хлеб. Положить ломтики лосося. Нарезать огурцы очень тонкими кружками. Разложить их на 4 куска хлеба, распределяя кружочки по всей поверхности.

Накрыть оставшимися кусками хлеба, рыбой вверх. Разрежьте каждый сэндвич на 4 части. Окуните срезы в оставшийся шнитт-лук.опубликовано econet.ru