Психосоматические расстройства: 7 главных причин

На сегодняшний день принято выделять 7 главных причин, вызывающих или провоцирующих возникновение психосоматических расстройств.

На сегодняшний день принято выделять 7 главных причин, вызывающих или провоцирующих возникновение психосоматических расстройств.

1. Внутренний конфликт.

Внутренний конфликт впервые описанный в рамках психоанализа, вызывает огромное количество психосоматических расстройств.

При этом конфликт возникает между сознательной и бессознательной частями личности. Бессознательное эгоистично, инстинктивно, а сознательное социально. Оно учитывает нормы общества и способно соблюдать правила, принятые или навязанные обществом. Возникающий конфликт между этими субстанциями личности разжигает целую войну в которой обязательно будет победитель. Но такая победа слишком разрушительна для человека. Например, конфликт возникший на почве сильного сексуального желания и стремления осуществления сексуальных фантазий.

Общество всегда порицает открытое проявление сексуальности как и сознательная часть личности. В итоге, если победит сознательное, в теле человека возникнут “зажимы”, “застои”, вызванные неудовлетворенными сексуальными потребностями и провоцирующие заболевания органов малого таза.

А если верх возьмет бессознательное, то человек может посвятить свою жизнь “растрачиванию себя”. Беспорядочная половая жизнь приведет к заражению инфекционными заболеваниями или бесплодием как к способу наказания себя за непристойное поведение.

©Богдан Звир

2. Вторичная выгода, условная выгода, мотивация.

Заболевание вызванное такой причиной крайне сложно поддается излечению. Все дело в том, что болезнь приносит человеку пользу, как бы абсурдно это не звучало. Например, пока человек болеет он сполна получает заботу от близких, на него не возлагают ответственность за решение многих проблем, он свободен от долга ходить на нелюбимую работу. Исцеление приведет к тому, что ему придется заниматься тем, чем не хочется. Болезнь позволяет получить что-то. Именно из-за того, что такая ситуация позволяет человеку получать и удовлетворять какие-то из потребностей, излечение происходит на фоне мощного сопротивления и отрицания больного.

3. Внушение.

Данный фактор появления психосоматических заболеваний характерен для инфантильных, поддающихся внушению личностям и детям. Когда ребенку или человеку систематически повторяют (читай – внушают): “Недотепа, идиот, лентяй, жадина, эгоист, безмозглый” и т.д. Личность начинает проявлять в поведении внушаемую модель. И признаки таких обзываний, при условии хорошей и легкой внушаемости личности, очень быстро становятся доминирующими. Черта личности в сочетании с низкой самооценкой порождают психосоматическое расстройство. Например, тот, кого называли жадиной станет страдать от запоров (научится удерживать все у себя, хотя изначально не обладал такой чертой).

4. Самовнушение.

Сколько не повторяй людям, что слова могут материализовываться, мало кто к этому действительно прислушивается. Когда мы озвучивает такие мысли как: “У меня от этого мозг опухает”, “Это такой геморрой”, “Так и чешутся руки…” и т.д. мы программируем организм на выполнение команд. Организм будет сопротивляться, будет вас оберегать. Но в конце концов, капля камень точит, и на прием к врачу вы пойдете с жалобой на то, что так долго заказывали себе.

5. Стремление быть похожим на кого-то.

Многие, кто не слишком хорошо себя понимает, кто не может найти свой гармоничный внешний образ или хочет быть успешным, копируя во всем своего кумира, не замечают, что тем самым забывают о собственном теле. И существуют как-бы отдельно от него. Тело из-за такого отчуждения начинает болеть, возвращая тем самым человека “в себя”.

6. Наказание.

Все заболевания, возникающие на основе чувства вины, представляют собой акт самонаказания. Одним из ярких примеров физического самонаказания являются частые или повторяющиеся травмы. Но не только травмы относятся к самонаказанию. Огромное количество болезней, вызывается чувством вины.

7. Психологические травмы.

Прошлый опыт хранит в себе много информации, порой сильно травмирующей. Детские травмы или потери близких вызывают сложные, тяжело поддающиеся излечению хронические заболевания. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet