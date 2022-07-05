20 способов повышения самооценки и обретения уверенности

Это факт, что заниженная самооценка вредна для человека, так как приводит к различным неприятным последствиям, и в этой публикации мы рассмотрим эффективные способы, позволяющие повысить самооценку

Это факт, что заниженная самооценка вредна для человека, так как приводит к различным неприятным последствиям, и в этой публикации мы рассмотрим эффективные способы, позволяющие повысить самооценку. Статья будет интересна широкому кругу читателей, так как содержит мудрые советы, которые принесут пользу каждому человеку. Перечисленные ниже способы также помогут обрести уверенность в себе и сделать свою жизнь более позитивной и гармоничной.

Почему самооценка бывает занижена?

Потому что мы живем в эгоистическом обществе, где каждый, стремясь быть лучше другого (или, по крайней мере, выглядеть таким – в глазах других людей или же в своих собственных), склонен «опускать» других.

Человек понижает самооценку другого только потому, что у него самого она занижена – и он пытается компенсировать это путем подавления других, используя всевозможные доступные способы, прямые или косвенные. Люди с нормальной самооценкой не станут делать других «ниже» или «хуже»; они понимают, что все мы разные и каждый уникален по-своему, и у каждого свое место и роль в жизни. Идея «я лучше другого» - это признак раздутого эго и невежества, не более того.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как правильно оценить себя?

Прежде чем мы рассмотрим, как повысить самооценку, следует сказать несколько слов о правильной самооценке в общем. Чтобы правильно себя оценить, нужно отбросить эмоции и посмотреть на ситуацию здраво, подключив разум. А то бывает так, что человек, начитавшись «умных» статей о повышении самооценки с помощью различных способов самовнушения, начинает мнить себя чуть ли не Богом, что, естественно, со стороны выглядит в лучшем случае смешно, а в худшем – создает человеку еще больше проблем.



Оценивайте себя здраво. Не думайте, что самовнушением можно обмануть жизнь: хитрость может сработать, но, в конце концов, всё будет сбалансировано – каждый получит по заслугам. Неудачники – это те люди, которые в прошлой жизни оторвали себе жирный кусок пирога, но ведь оторвали они его из своего же будущего, поэтому теперь, когда будущее стало настоящим, остались ни с чем. В народе правильно говорят: на каждую хитрую гайку найдется хитрый болт.



Поэтому лучшим способом повышения самооценки, безотказным и надежным средством, является работа над собой: улучшая свои качества характера, совершенствуясь в той или иной деятельности и делая добрые дела, человек реально оценивает себя выше, чем когда говорит и делает всякие глупости, а потому и получает больше, по заслугам. Вывод простой: нужно быть хорошим человеком и творить больше добра, тогда проблем с самооценкой возникать не будет. Идея, что жизнь можно обмануть – совершенно бредовая, и от нее лучше отказаться сразу.

Методы, которые перечислены ниже - это крупицы мудрости, собранные в интернете.

Как повысить самооценку: 20 способов

1. Отказаться от любой деструктивной критики и самокритики. Деструктивная критика – это негативная оценка человека, действий или событий, что подразумевает попытку навязать миру свою точку зрения. Навязывание - это насилие, а жизнь не любит насилия, поэтому не тратьте свою энергию на то, что обернется против вас же. Если вы не можете без критики, измените ее с деструктивной на конструктивную, способствующую исправлению ситуации.

2. Отказаться от негативных мыслей, перестать терроризировать себя разрушительными установками. Мысли творят наше будущее – о чем думаем постоянно, то и притягиваем. Думаем о плохом – притягиваем плохое, думаем о хорошем – притягиваем хорошее. Подпитывайтесь позитивом и распространяйте его вокруг – это эффективный способ повысить самооценку.

3. Перестать винить себя и оправдываться. Если вы сделали что-то неправильно, и вас в этом обвиняют, просто признайте это, как факт. К чему лишние эмоции и оправдания? Да, виноват, да, исправлюсь. Не загоняйте себя в чувство вины и не ищите оправданий – это всё в прошлом. Будьте в настоящем и думайте о будущем творчески и позитивно – такой способ мышления наиболее оптимален для человека.

4. Больше общаться с позитивно настроенными и уверенными в себе людьми, которые не пытаются на вас давить или делать «ниже». Выберите или перестройте свой круг общения, так как от этого напрямую зависит ваша самооценка и уверенность в себе. Говорят «С кем поведешься – от того и наберешься».

5. Заниматься любимой деятельностью, которая приносит настоящую радость или удовлетворение. Если это не про вашу работу, значит нужно найти хобби, которое будет давать вам ощущение, что жизнь проживается не зря. Делая то, что вам по-настоящему нравится делать, вы обретаете уверенность в себе и, возможно даже, смысл жизни, а это значительно поднимает самооценку. Вы можете пройти бесплатный тест на предназначение, чтобы понять, какая деятельность принесет вам успех и настоящее счастье, и начать заниматься ею. Когда человек знает свое предназначение и занимается любимым делом, он живет счастливо, задействуя свои способности и таланты, и у него просто не возникает проблем с самооценкой.

6. Быть терпеливым с самим собой. Меняя себя и внедряя в свою жизнь новую позитивную модель поведения, нам хочется немедленного вознаграждения за свои действия, но следует учитывать, что в материальном мире следствие отделено от причины каким-то количеством времени, и не всегда воздаяние приходит сразу.

7. Планировать свое будущее. Поставьте себе реальные (вполне достижимые) цели, распишите реальные шаги по их достижению и регулярно воплощайте их в жизнь – это эффективный способ достижения успеха и обретения уверенности в себе. Не откладывайте на завтра и не позволяйте уму обдумывать больше, чем реально необходимо, так как уму свойственно думать много лишнего, сомневаться и находить оправдания, «почему бы этого не сделать». Если разум (а у женщин - интуиция) говорит «надо» и «лучше вот так», значит надо, и именно так.

8. Прекратить жалеть себя и других. Если мы жалеем, значит, соглашаемся, что человек не может справиться с проблемой, что жизнь несправедлива, и что в следующий раз жертвой могу стать я. Если можете помочь человеку – помогите, но не настраивайтесь на негативную волну сочувствия и жалости, потому что сделаете хуже и себе, и другим. Попытки получить жалость и сочувствие (вместо реальной помощи) – это проявление подсознательного желания, «чтобы другим было не лучше, чем мне».

9. С благодарностью принимать подарки судьбы. Очень часто люди думают, что слепая судьба посылает блага таким как я - недостойным. Судьба никогда не ошибается – просто существует задержка во времени, и мы не всегда можем отследить, за что нам пришло то или иное благо. Принимая подарки судьбы, продолжайте делать добрые дела, делитесь позитивом с другими, и вам по закону кармы будет возвращаться все больше и больше добра. Такой способ взаимодействия с миром наиболее разумен.

10. Не быть самонадеянным: «один в поле не воин». Просить о помощи - это не признак слабости, а свидетельство мудрости. Слабый стесняется и проигрывает, а сильный, когда ощущает, что нуждается в опоре, просит о поддержке, потому что он сам никогда не отказывает в помощи, если это в его силах и не противоречит здравому смыслу. Мы можем решать задачи, которые жизнь ставит перед нами, но никто не говорит, что это нужно делать в одиночку. Наоборот, взаимодействие с окружающим нас миром - это залог успеха. Найдите свою опору - и вы станете во много раз сильнее, обретете уверенность в себе и научитесь доверять окружающему миру.

11. Любить свои недостатки и беды. Любые трудности и проблемы делают нас сильнее, если мы их преодолеваем, а не сопротивляемся. Сопротивление ситуации лишь усиливает ее, потому что мы не пытаемся принять её, а отталкиваем. Следовательно, решения нет, а скорректировать ситуацию можно, только приняв её. Справляйтесь с возникающими проблемами и ситуациями, это здорово повысит вашу самооценку.

12. Заботиться о своём теле, ведь это не одежда, которую вы можете сменить по желанию в любой момент. Содержите тело в чистоте, лечите и предупреждайте болезни. Больной человек всегда слабее здорового. Зачем создавать самому себе лишние трудности? Устраняйте причины болезней как только их обнаруживаете, не откладывая на потом.

13. Доводить все дела до конца, так как незаконченные дела снижают самооценку и уверенность в себе, напоминают нам о поражении и слабости. Никогда не бросайте дела на полпути - тогда вам будет не в чем себя упрекнуть. Это замечательный способ постепенного повышения уверенности в себе.

14. Не зацикливаться на обладании. Любая принадлежащая вам вещь, может внезапно исчезнуть или сломаться. И чем она была дороже, тем тяжелее её потеря, и тем больше эта утрата вас ослабит. Также и люди, которых мы пытаемся себе присвоить, в любой момент могут от нас уйти, а зависимость остается. В конечном счете, всё принадлежит Богу, а в нашем пользовании находится только временно, не забывайте об этом. Поэтому будьте благодарны за то, что у вас есть, но не привязывайтесь к этим временным вещам.

15. Перестать показывать свою значимость и делать вид, что вы лучше других. Если вы не соответствуете образу, который демонстрируете, окружающие будут ставить вас на место, и вы будете выглядеть смешно. Кроме того, таким поведением вы будете притягивать того, кто захочет помериться с вами тем, чем обычно меряются, и вы можете позорно проиграть, что никак не поспособствует повышению самооценки.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

16. Преодолеть свои страхи. Страхи - это самый главный разрушитель вашей уверенности в себе. Старайтесь чаще делать поступки, которые боялись делать, но обходитесь без глупостей, никому не нужного геройства и неоправданного риска. Может оказаться, что преодоление страхов – это наилучший способ добиться успеха.

17. Помогать людям, приносить пользу обществу и настраивать других на позитивную волну. Это придаст вам уверенности в себе; а когда вы поймете, что приносите людям пользу, уже не будете считать себя неудачником.

18. Действовать решительно и целенаправленно, не оглядываясь назад и не переживая о прошлых неудачах. Сконцентрируйтесь на цели и смело идите к ней; и когда вы её достигните, уже не будет необходимости поднимать самооценку.

19. Изучать мудрость, пытаясь проникнуть в самые важные тайны жизни («кто я?», «что я здесь делаю?», «как это все устроено?») и получить ответы на эти вопросы. По мере самопознания и духовного роста исчезают комплексы, неуверенность в себе и другие проблемы материального существования.

20. Любить себя сейчас и всегда. Вы – уникальный человек, с неповторимым набором качеств и способностей, вы – неотъемлемая часть жизни, у вас уникальная роль и место в жизни. Бог создал вас именно таким; если бы он хотел вас другого – сделал бы другим. Творец принимает вас именно таким, какой вы есть в каждый момент времени, поэтому нет смысла не принимать себя и не любить. Понимание этого сильно улучшает самооценку, не так ли? Поэтому никогда не ждите, что придет тот светлый миг, когда вы заслужите свою же собственную любовь, а то эта минута просто никогда не наступит. econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet