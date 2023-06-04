Не доверяй себе, пока ты больна

Вот хочется позвонить мужчине, а ты себя сдерживаешь. Хочется погулять, а уже вчера гуляла и не идешь. Хочется увидеть, а терпишь. И где же искренность? Правильно, здесь нет ее

Манипуляции, говорят, этот принцип в отношениях и лучше недодать внимания, чем передать. Вот хочется позвонить мужчине, а ты себя сдерживаешь. Хочется погулять, а уже вчера гуляла и не идешь. Хочется увидеть, а терпишь. И где же искренность? Правильно, здесь нет ее. И до тех пор нет, пока “контроль” не будет происходить неосознанно.

Я говорю не о той ситуации, когда судьба – вляпаться в мудака, то есть нужен женщине такой опыт. Я говорю о ситуации, когда мудак за мудаком, и уже поднадоело. Да и жизнь проходит.

Вот тогда женщина сомневаться начинает: “Что за ерунда? Я же была собой! Ехала к нему, когда хотела. Звонила, когда хотела. Сколько всего для него сделала, а он пользовался моей добротой!”. Так вот он не добротой пользовался, а твоей бесхребетностью, отсутствием того самого стержня-контроля, который произрастает из знания себя, понимания себя, самоуважения.

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Детка, тебе нельзя себя слушать, если ты не хочешь раз за разом собирать себя по частям, до тех пор, пока ты не научишься быть без никого. Пока ты не можешь оценить, что для тебя хуже: снять сейчас боль от того, что вы не вместе, или быть униженной и посланной им, потому что тебя слишком много в его жизни.

Ты не можешь доверять своему внутреннему голосу, пока ты больна. Он, без сомнения, будет нашептывать тебе: “Поезжай – уколись. Позвони – уколись. Станет легче”. Наркоману всегда становится легче после укола. Только потом все еще больше ухудшается: ты все глубже погружаешься в зависимость. Тебе нельзя быть искренней, пока ты не выздоровеешь.

Пока ты не научишься ценить себя, любить себя, и из этого понимать, что же ты на самом деле хочешь, тебе лучше включать силу воли осознанно. Ну, и параллельно работать со своими детскими травмами. Это все и сформирует в тебе уважение к своему и к чужому пространству. А до тех пор лучше недо, чем пере.

Любой мужчина скажет: “Конечно, будь собой, милая. Звони, когда захочешь”. Только ни один из них не предполагает, что ты будешь делать это восемь раз в день и уже после первого свидания, а послезавтра еще и сама в гости приедешь.

И что-то мне подсказывает, если ему понравится такое внимание – то добро пожаловать в очередного мудака и, соответственно, в созависимость.

P.S. Мудак, в данном контексте – не характеристика типа мужчин, а название партнера со слов женщины, с которым у нее складываются наиболее болезненные и травматичные отношения.опубликовано econet.ru

Автор Лилия Ахремчик

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