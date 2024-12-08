Быстрая свекольная икра

Прекрасная закуска – к красной рыбе, к селедке, в сочетании с брынзой или просто так.

Сколько людей, столько и рецептов борща. Впрочем, речь вовсе не о борще, а о свекле. Даже еще конкретнее – о свекольной икре. Прекрасная закуска – к красной рыбе, к селедке, в сочетании с брынзой или просто так. Тот самый случай, когда свеклу не нужно долго запекать или отваривать, а достаточно натереть и притушить с овощами. Приступим?

Свекольная икра

1 большая свекла

1 большая морковь

1 большая луковица

2. ч.л. томатной пасты

1-2 ст.л. растительного масла

½ ч.л. лимонного сока

черный перец

соль

Свеклу, морковь и лук промыть и очистить. Натереть или нарезать тонкой соломкой морковь и свеклу, лук нарезать тонкими перьями. Разогреть сковороду с растительным маслом, выложить лук, обжарить до прозрачности, добавить морковь и свеклу. Готовить, все время помешивая, на среднем огне 5 минут, затем добавить томатную пасту, соль, черный перец, влить лимонный сок. Готовить еще 5-7 минут. Снять с огня и остудить.

И съесть ее с тем, с чем пожелает душа). опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet