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Перловка с грибами — просто и вкусно!

Источник: gastronom.ru 01 октября 2024 6240
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Крупу высыпать в мелкое сито и тщательно промыть несколько раз. В большой кастрюле вскипятить немного воды

Перловка с грибами — просто и вкусно!ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 2 стакана перловки
  • 4 стакана воды
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 700 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • соль, перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Крупу высыпать в мелкое сито и тщательно промыть несколько раз. В большой кастрюле вскипятить немного воды, поместить сверху сито с перловкой, накрыть крышкой и оставить на среднем огне на 20 мин.

Шаг 2

Вскипятить 4 стакана воды, добавить щепотку соли, 1 ст. л. растительного масла и распаренную перловку. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить 20 мин. Отбросить перловку на дуршлаг.

Шаг 3

Шампиньоны вымыть и нарезать на четвертинки. Отварить в небольшом количестве кипящей подсоленной воды, 6 мин. Шумовкой переложить шампиньоны из кастрюли на разделочную доску. Грибной отвар процедить.

Шаг 4

Лук очистить, измельчить и обжарить в разогретом растительном масле, 4 мин. Добавить шампиньоны и жарить еще 3 мин. Переложить лук с грибами в кастрюлю.

Шаг 5

Добавить перловку, перемешать и сразу же снять с огня.

Шаг 6

Грибной отвар довести до кипения, добавить соевый соус, перемешать и влить в перловку с грибами, закрыть крышкой и томить на небольшом огне 1 ч. Это можно делать в духовке. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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