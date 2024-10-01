Перловка с грибами — просто и вкусно!

Крупу высыпать в мелкое сито и тщательно промыть несколько раз. В большой кастрюле вскипятить немного воды

2 стакана перловки

4 стакана воды

2 ст. л. растительного масла

700 г шампиньонов

1 луковица

1 ст. л. соевого соуса

соль, перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Крупу высыпать в мелкое сито и тщательно промыть несколько раз. В большой кастрюле вскипятить немного воды, поместить сверху сито с перловкой, накрыть крышкой и оставить на среднем огне на 20 мин.

Шаг 2 Вскипятить 4 стакана воды, добавить щепотку соли, 1 ст. л. растительного масла и распаренную перловку. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить 20 мин. Отбросить перловку на дуршлаг.

Шаг 3 Шампиньоны вымыть и нарезать на четвертинки. Отварить в небольшом количестве кипящей подсоленной воды, 6 мин. Шумовкой переложить шампиньоны из кастрюли на разделочную доску. Грибной отвар процедить.

Шаг 4 Лук очистить, измельчить и обжарить в разогретом растительном масле, 4 мин. Добавить шампиньоны и жарить еще 3 мин. Переложить лук с грибами в кастрюлю.

Шаг 5 Добавить перловку, перемешать и сразу же снять с огня.