Перловка с грибами — просто и вкусно!

Крупу высыпать в мелкое сито и тщательно промыть несколько раз. В большой кастрюле вскипятить немного воды
Шаг 1
Крупу высыпать в мелкое сито и тщательно промыть несколько раз. В большой кастрюле вскипятить немного воды, поместить сверху сито с перловкой, накрыть крышкой и оставить на среднем огне на 20 мин.
Шаг 2
Вскипятить 4 стакана воды, добавить щепотку соли, 1 ст. л. растительного масла и распаренную перловку. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить 20 мин. Отбросить перловку на дуршлаг.
Шаг 3
Шампиньоны вымыть и нарезать на четвертинки. Отварить в небольшом количестве кипящей подсоленной воды, 6 мин. Шумовкой переложить шампиньоны из кастрюли на разделочную доску. Грибной отвар процедить.
Шаг 4
Лук очистить, измельчить и обжарить в разогретом растительном масле, 4 мин. Добавить шампиньоны и жарить еще 3 мин. Переложить лук с грибами в кастрюлю.
Шаг 5
Добавить перловку, перемешать и сразу же снять с огня.
Шаг 6
Грибной отвар довести до кипения, добавить соевый соус, перемешать и влить в перловку с грибами, закрыть крышкой и томить на небольшом огне 1 ч. Это можно делать в духовке. опубликовано econet
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