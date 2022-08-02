Список предрассудков, мешающих нам спокойно жить

Порой мы с вами с изумлением обнаруживаем, что, принимая решения, мы руководствуемся не своим, а чужим умом

11 иррациональных убеждений или: предрассудки и с чем их едят?

Вроде бы мы с вами - свободные люди. И даже, кажется, мы сами решаем, что хорошо, а что плохо. Во всяком случае, мы привыкли так думать. Тем удивительнее, что иногда решаем мы вовсе не сами, и знаем про хорошо и плохо вовсе не мы. Порой мы с вами с изумлением обнаруживаем, что, принимая решения, мы руководствуемся не своим, а чужим умом. То, что принято называть народной мудростью, здравым смыслом, опытом родителей и другими хорошими названиями - на поверку оказывается не более, чем списком предрассудков, мешающих нам спокойно жить. Давайте рассмотрим их внимательно.

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Настоящая женщина:

1. Счастлива детьми

Разумеется, это правда. Но - далеко не вся. Женщину, счастье которой исключительно в детях, впереди может поджидать ряд довольно неприятных неожиданностей. Самая простая и наиболее вероятная: дети вырастут. Если женщина не успеет своевременно снять хотя бы немного своего счастья с этого счета, дети унесут его с собой во взрослую жизнь. Иногда - без всякого «спасиба». Самый простой способ обезопасить себя от такого банкротства - не думать, что ваше счастье только в детях. Счастье женщины - в ней самой, что справедливо и для любого другого человека, даже если он - не женщина. Особенно хорошо это понимают женщины (еще) бездетные. Они находят себя в любви, творчестве, в союзе с любимым мужчиной. И если потом в этом союзе родятся таки дети, они уже не будут вынуждены нести на себе тяжелый груз материнского счастья.

2. Аккуратна и любит порядок

Да, аккуратность и порядок - это неплохо. Только при чем тут «настоящая женщина»? Можно подумать, будто женщина, которая порядок не любит - ненастоящая, а искусственная. Кроме того, я знаю, что есть много разных существ, которые любят порядок, но женщинами точно не являются. Мне встречались аккуратные мужчины, а также - канарейки и кошечки. Даже свинья, вопреки всеобщему иррациональному убеждению - очень чистоплотное животное. Вам любовно подтвердит это каждый свиновод.

Итак, у вас сложности с аккуратностью и порядком? Вам это мешает? Попробуйте разделить для себя две простые вещи. Если вы стремитесь научиться быть более аккуратной - просто уделяйте этому больше времени и внимания, и уверяю - все получится. Как вариант - наймите домработницу. Если у вас есть сомнения, что вы женщина - аккуратность тут ни при чем. Аккуратно опросите по порядку всех своих знакомых мужчин: пусть ответят, женщина ли вы. Надеюсь, это вас наконец успокоит.

3. Должна всем нравиться

Да, возможно именно это и повторял вам в детстве папа, поправляя у вас на затылке розовый бантик, похожий на пенку от вишневого варенья. И вы старались нравиться, потому что любили папу и хотели быть красивой в первую очередь для него.

Но детство давно позади. Вы хорошо знаете, что папа любит вас любую, в том числе - и без бантика. Откуда же этот тревожный взгляд в зеркало по утрам? Вы пытаетесь разглядеть бантик у себя на затылке?

Желание нравиться - совершенно естественно для женщины. Желание выглядеть хорошо и даже еще чуть лучше - также довольно просто понять. Но желание нравится всем! Ей Богу, папа шутил. Он просто хотел гордиться вами, так ведь, вы уже давно добились этого.

А теперь просто на секунду представьте себе, что вы и правда вдруг стали нравится всем! Вам придется выбрать из всех ваших поклонников самого богатого и сильного, а вовсе не самого любимого: он должен будет укрепить двери вашей квартиры, поставить в ней пуленепробиваемые окна и оплачивать вам телохранителей. Оно вам надо?

4. Не может быть карьеристкой

Все, опять же, зависит от того, что такое для вас «настоящая женщина». Если та, которая аккуратна, любит порядок и всем нравится, то вполне возможно, что да, она не может быть карьеристкой. Просто, на поддержание порядка и тревожное рассматривание себя в зеркале у нее уходит так много времени, что на карьеру ничего не остается. Кроме того, невозможно всем нравиться, если хочешь сделать карьеру: как ни крути, на пути вверх вам встречаются попутчики. И если вы их обогнали, то не нравитесь им по определению.

Что же касается принципиальной возможности сделать карьеру для женщины и остаться при этом собой - здесь нет никаких препятствий кроме одного: ваших собственных предрассудков. Масса умных (и красивых) женщин достигают успехов в своих областях наравне с мужчинами, и лишь раз в год (по старой памяти) они просыпаются среди ночи в объятиях любимого и целых пять минут размышляют о том, может ли быть карьеристкой настоящая женщина. А затем - засыпают спокойным сном.

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Настоящий мужчина:

1. Всегда хочет секса…

а также - читает этот заголовок с содроганием. Да, человек, как известно, самое сексуальное животное. Он может заниматься этим в любое время года, день недели и время суток. Но пугательную присказку насчет того, что «этим только этого и подавай» безусловно придумали несколько сотен лет назад боязливые бабушки для своих целомудренных внучек. А понять их легко. Ведь единственным противозачаточным средством в те далекие времена для порядочной девушки было - сидеть дома.

Однако, мужчина - вовсе не тот сексуально-озабоченный монстр, коим рисует его народный взгляд. Более того - ожидать от себя ежесекундной боеготовности - самый простой способ заполучить сексуальные проблемы. Мужчина, как и женщина, хочет секса только тогда, когда он предрасположен к этому, а вовсе не каждую секунду. Мужчине, как и женщине, необходимо множество сопутствующих условий для того, чтобы заняться любовью. В противном случае это даже не секс, а просто разрядка. Этого ли вы всегда хотели?

2. Никогда не плачет

К счастью, и это не так. И скорее даже наоборот. Плач помогает нам отпустить навсегда какие-то негативные чувства. Слезы освобождают нас от «переживательных шлаков». Когда мы плачем, мы признаемся себе, что нам жаль: жаль себя или того, о ком (чем) мы плачем. Жаль той потери, которую мы оплакиваем. Способность искренне сожалеть о ком-то (о чем-то) связана с тем, насколько мы позволяем себе (и окружающим) быть живыми, насколько принимаем свои (и их) слабости. Человек (неважно, какого он пола), который никогда не плачет, вероятно, не очень-то может оказать поддержку другому и быть рядом, когда это трудно. Разве это - портрет настоящего мужчины?

3. Не любит умных женщин

Может быть, когда-то так и было. Командовать проще дурочками, это ясно. Однако, время когда женщинами командовали, давно позади. Сейчас эту сомнительную идею способны продвигать в жизнь либо не очень умные мужчины (от страха перед умными женщинами), либо - не очень умные женщины (от страха перед конкурентками).

На самом деле, свежие исследования показали, что женский ум мужчины ставят на первое место в числе своих приоритетов. Второе место занимает такая характеристика, как способность женщины быть другом. А вот красота - попадает лишь на третье. Все меньше и меньше семей строится на так называемых патриархальных позициях, когда женщина заведомо имеет меньше прав и счастлива, что у нее есть хотя бы некий их минимум. Партнерские отношения в семье - это реальность, реальней которой лишь солнце в небе. А какое же партнерство с дурочкой? Да и настоящим другом она тоже вряд ли сможет стать.

4. Должен быть успешным

Безусловно. Вот только как понимать успех? Если понимать его в широком социальном контексте (высокая должность, дорогая машина и горы маленьких золотых кружочков), то установка «я должен быть успешным» - не что иное, как девиз «лузера». Ведь, вершин, на которые нужно взбираться, чтобы ежедневно доказывать себе, что ты успешен - не так много. А кроме того, туда карабкается еще несколько миллионов конкурентов, в то время как некоторые уже долезли и сидят, свесив ноги.

Установка на среднестатистический успех дает довольно большой шанс не только на провал, но и на подорванную психику. Соревноваться - значит всегда быть вторым. Единственный шанс быть первым - это придумать что-то свое. Найти собственную уникальную нишу, которую никто кроме вас просто не может занять. Потому, что вы сами ее для себя придумали и подходите к ней, как ключ к замку.

И, кстати, вслед за этим обычно приходят маленькие золотые кружочки.

Да и вообще…

1. Быть одиноким - неприлично

Человек, конечно, парное животное. Но этого мало. Человек еще временами и самое стыдливое животное. Любое другое животное, останься оно одно и будь оно этим недовольно, просто пускается на поиски нового партнера. Человек же еще и рефлексировать по этому поводу ухитряется.

На самом деле, идею, что быть одиноким неприлично, продвигает та же категория граждан, что и идею об исключительном счастье женщины в детях. Подозреваю, распространением этих упорных слухов занят некто, ответственный за демографическую политику и повышение рождаемости в стране.

К счастью, старые «добрые» времена, когда выжить в одиночку было невозможно, давно прошли. На самом деле, если вы одиноки, вы, вероятно, более разборчивы, чем те, кто уже определился. Кроме того, у вас больше шансов найти того, кто вам нужен, чем у тех, кто уже нашел. У них стабильность, зато у вас - перспектива выбора. И еще один вариант: на данный момент вам просто хорошо одной (или одному). Скажите мне, что же тут неприличного?

2. Неприятность - это наказание

Не всегда так. Разумеется, чем старше мы становимся, тем реже мы стукаемся лбом об стол, прохаживаясь под ним пешком, и тем чаще нам удается не обжегшись, выпить чашку чая и без приключений нарезать колбасу для бутербродов. Человеку свойственно учиться на своих ошибках, и это называется опыт. Причем, неприятности, упомянутые мной выше - вовсе не наказания, а скорее сигналы, которые мы вольны принимать или не принимать к сведению. Как правило, мы именно принимаем их - перестаем стукаться, обжигаться и резаться почем зря: становимся взрослыми.

Но дальше все несколько сложнее. Убеждение, что мир функционирует, подчиняясь карательной философии (преступление - наказание) поселилось в нашем бессознательном задолго до Федора Михайловича. Это атавизм идеи Воздаяния, проходящей красной нитью через большинство религиозно-философских систем. На самом деле, любая неприятность - это либо случайность, либо всё тот же сигнал. И в вашей власти для начала решить - сигнал ли это. А затем - решить, принять ли его к сведению. Удивительно, но неприятные или просто нелепые случайности мы все еще, как дети, порой воспринимаем как наказания и пугаемся сами себя. Нет, если птичка испачкала ваше новое пальто, это вовсе не наказание за то, что утром вы забыли поцеловать мужа перед работой. Это даже не сигнал целовать его чаще. Просто вам не повезло: птичка пролетала в то утро именно над вами.

3. Везет дуракам!

Догадываетесь, кто это придумал? Думаю, человек, раздосадованный какой-то своей неудачей. А может быть - еще хуже. Какой-то завистник, пытавшийся успокоить себя таким хитроумным способом. Ведь, согласитесь, утверждение «дуракам везет» - довольно парадоксальное. Если ты дурак - то по определению тебе не очень-то свезло. То есть, как ни крути, убеждение это не просто иррациональное, оно насквозь пропитано негативом. Из него во-первых следует, что умным везет реже, чем дуракам (либо - вообще не везет!), во-вторых - из него следует, что по большому счету не везет никому и никогда. Ведь чтобы тебе повезло, надо быть дураком, а это обидно. А если хочешь оставаться умным, значит ты - неудачник.

Вывод: если вы не дурак и не лузер, не пользуйтесь этой идеей. Везение же - не что иное, как то обличие, в котором является к нам Ее Величество теория вероятностей. То есть, везет на самом деле всем. Но - не всегда. И лучше рассчитывать не на везение, а на собственные усилия. опубликовано econet.ru