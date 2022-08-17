Баклажаны снова хит сезона!

Вот и настала та благодатная пора, когда урожай сам падает в сумки, мешки и вёдра — только успевай обрабатывать да на зиму готовить.

Вот и настала та благодатная пора, когда урожай сам падает в сумки, мешки и вёдра — только успевай обрабатывать да на зиму готовить.

Полки дачных подвалов заметно повеселели — к поблёскивающим жёлтыми и розовыми боками банкам с компотами каждый день добавляются банки с солёными огурцами, краснощёкими маринованными томатами и зелёными застенчивыми болгарскими перцами.

Дошла очередь и до баклажанов. Замечательных крупных и мелких, круглых и удлинённых, белых, фиолетовых и почти чёрных..., которые как ни приготовь, всё будут шедеврами дачного стола!

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Одни из самых популярных блюд из баклажанов — это быстрые закуски, икра и салаты. Но настоящим хитом летнего сезона можно считать блюдо, которое в народе прозвали «Баклажаны, как грибы». Наверное за то, что и впрямь нежные скользкие ломтики «синих» напоминают по ощущениям маринованные дары леса.

Давайте сегодня и приготовим этот деликатес вместе.

Сразу хочется отметить — ни хлопот особых, ни ингредиентов сложных, ни времени долгого это блюдо не требует. Просто, быстро, для дачников — вообще почти даром (труд по выращиванию оставляем за кадром, намного же приятнее думать, что «ну совсем даром», правда?)

Что нам потребуется

Баклажаны (любые — чёрные, белые, бурые) — 2 кг

Чеснок — можно 1 крупную головку, если любите остренькие. НО если хотите «как грибы», то средней хватит

Укроп — пучок 200-300 г (и то же самое, любите более «запашистые» — 300 г, менее — то 200 граммов)

Масло растительное — 1,5 стакана

Уксус 9% — 9-10 ст. ложек

Соль — 1.5- 2 ст. ложки

Вода — 2,5 литра

Для второго варианта (для маринада):

Лавровый лист — 4 шт

Лук репчатый — 2 луковицы

Душистый перец — 7-8 шт

Острый перец — по вкусу

Гвоздика — 4 шт

Сахар — 5 ст. ложек

Без укропа!

Как готовить

Налить в большую кастрюлю воду. Добавить соль и уксус. Поставить на огонь.

Баклажаны промыть, убрать плодоножку, снять кожицу.

Нарезать кубиками размером в 1.5 — 2 см.

(Я давно кожицу снимать перестала — всех друзей уже «поразила», все ахи-охи позади, можно не добиваться 100% похожести, а вкуса кожица не портит).

Подготовленные баклажаны забросить в кипящий рассол. После повторного закипания варить 4.5 — 5 минут на среднем огне.

Снять с огня. Откинуть на дуршлаг и оставить (не перемешивая, не встряхивая, не утрамбовывая), чтобы рассол и горечь стёкли, а баклажаны остыли. Это занимает около часа.

Пока идёт процесс стекания горечи и остывания, отмерить масло и измельчить укроп и чеснок

Остывшие баклажанные ломтики смешать с нарезанными зеленью и чесноком, добавить масло.

Заполнить стеклянную банку той смесью, которую получили, утрамбовать, поставить на 5-6 часов в холодильник.

Получается закуска «как грибы» стандартная, в меру островатая, с приятным привкусом грибов.

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Вариант 2

Этот вариант придётся по душе тем, кто любит «крепкие» маринады и предпочитает еду поострее и поперчёнее.

Как по первому варианту, баклажаны нарезать кубиками.

Закипятить воду и отварить в ней баклажаны (после повторного закипания) 3-4 минуты. (Соль и уксус в этом случае не добавляются — отваривать нужно просто в воде!

После варки ломтики баклажанов разложить в банки, прослаивая подготовленным чесноком и порезанным репчатым луком. Добавить гвоздику, душистый перец, лавровый лист, любителям особо острого — и острый горький перец.

Маринад

1 литр воды довести до кипения, добавить 2 ч. ложки с горкой соли, 3 ст. ложки сахара, 6 ст. ложек 9% уксуса.

Залить горячим маринадом баклажаны в банке. Остудить. Убрать на 5- 6 часов в холодильник.

Подсолнечным маслом можно будет приправить закуску во время подачи на стол.

опубликовано econet.ru

При любом варианте баклажаны за 5-6 часов пребывания в холодильнике пропитываются ароматом и вкусом чеснока, укропа или специев — и через несколько часов «грибочки» можно уже подавать на стол). 2 недели блюдо в холодильнике будет храниться отлично!

А если хотите на зиму - нужно банки с баклажанами простерилизовать.

КОНЕЧНО, всегда лучше сначала сделать небольшую порцию и посмотреть, как получается. Вы сразу увидите, что вам надо будет добавить или уменьшить.

В нашей семье, например, остановились на первом варианте. Причём порцию приходится делить надвое, потому что «не сошлись» во вкусах на количество чеснока и соли.

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