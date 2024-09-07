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Кабачки маринованные быстрого приготовления

Источник: Econet 07 сентября 2024 6458
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Предлагаем интересный рецепт маринованной закуски, для приготовления которой используются сырые кабачки. Закуска получается необыкновенно вкусной. При этом кабачки сохраняют все содержащиеся в них витамины и микроэлементы.

Кабачки маринованные быстрого приготовления

Предлагаем интересный рецепт маринованной закуски, для приготовления которой используются сырые кабачки. Закуска получается необыкновенно вкусной. При этом кабачки сохраняют все содержащиеся в них витамины и микроэлементы.

Ингредиенты:

  • 2-3 кабачка
  • 0,5 ч. л. соли 

Для маринада:

  • виноградный уксус — 3 ст. л.
  • растительное масло  — 100 мл
  • мед — 2 ст. л.
  • чеснок — 2-3 зубчика
  • укроп — пучок (Зелень можно брать разную- петрушку, кинзу, базилик. Я люблю укроп.)

Кабачки маринованные быстрого приготовления


Приготовление:

Кабачки нарезаем вдоль тонкими полосками, советуют овощерезкой, у меня не получилось, вспомнила про терку, которую купила по рекламе, и которая валялась долго за ненадобностью, получились идеальные полоски. Полоски солим и оставляем на 30 минут. 

Укроп мелко нарезать, смешать с уксусом, медом и растительном маслом и чесноком (через пресс) . 

С кабачков слить выделившуюся воду, залить маринадом. Я делала послойно.

Ставим в холодильник на 2-3 часа, лучше на ночь (хотя, за 3 часа было съедобно). Время от времени аккуратно перемешивать. Можно кушать.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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еда рецепты кабачки

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