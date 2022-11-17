Но знаю точно, что этот человек совсем не идеальный. И уж точно не "лучше всех". И еще он мне ничего не "должен". Он просто Мужчина, за которым хочется идти.

В современном мире многие из нас начинают отношения со списка требований к своему партнеру. "Идеальный" мужчина должен быть таким-то, "идеальная женщина" должна быть такой-то. Я не знаю, каким должен быть мужчина рядом со мной, хотя и спрашивают об этом часто. Но знаю точно, что этот человек совсем не идеальный. И уж точно не "лучше всех". И еще он мне ничего не "должен". Он просто Мужчина, за которым хочется идти.

Мужчина, за которым хочется идти, как и все люди на этой планете, совершает ошибки и время от времени сомневается в себе. Чем-то занимается, пробует новое, иногда падает, потом поднимается и идет дальше. Он не гоняет на гоночном автомобиле по ночному мегаполису в одеждах непобедимого супергероя, не паркует свой вертолет на крыше светящегося небоскреба, не носит в кармане ствол, как "крутые парни" из блокбастеров, не сражает наповал грудой мышц всех длинноногих красавиц в округе. Мне кажется, он самый обычный человек. Просто один из семи миллиардов людей, который просыпается каждое утро, проживает свой день и засыпает до нового рассвета. Такой же как и я. И кровь у него красная. Такая же, как и у всех других людей на планете.

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Мужчина, за которым хочется идти, много работает. И над собой и над миром в целом. Его не так сильно интересуют отношения, потому что мужчинам хочется спасать мир, в этом их природная функция. А меня это устраивает. Мне есть, чем заняться, пока он спасает мир. Я всегда на связи, всегда иду рядом, всегда в зоне досягаемости. Потому что это моя природная функция. Быть Женщиной. Любить, верить, питать энергией и быть рядом, что бы ни случалось. И еще никогда не обсуждать его ошибки с другими людьми. Потому что женская любовь - это не про обсуждение ошибок. Если это Мужчина, за которым хочется идти, значит, он все делает правильно. ВСЁ. И точка. Он идет, а я за ним.

Мужчина, за которым хочется идти, иногда ранит своим словом или невниманием. Потом он молчит и думает. Затем просит прощения. От всего сердца. И я его прощаю. Всегда прощаю. Потому что я такая же. Я тоже раню. И тоже прошу прощения. От всего сердца. И он меня прощает. Потому что он такой же. Просто человек, как и все мы на этой планете.



Мужчина, за которым хочется идти, временами устает и уходит в пещеру. Такое случается с мужчинами, за которыми хочется идти. Им хочется уединиться и поразмышлять о жизни. Или просто сходить на футбол. Или попить пива с друзьями. Или посидеть в чайной в одиночестве. И хорошо. Пусть посидит в своей пещере. Отдохнет и обязательно вернется.



Мужчина, за которым хочется идти, не говорит много о своих чувствах. Однажды он дает тебе понять, что любит, и что ты - важный человек в его жизни. А дальше он просто делает. Не говорит, но делает. Просто что-то делает. Ходит на работу, занимается бизнесом, развивается. Иногда держится на расстоянии, когда-то подходит ближе. Когда подходит, то крепко обнимает. Смотрит в глаза. Ну а ты просто знаешь, что он - Мужчина, за которым хочется идти. И все. Ты просто знаешь это.

Да нет, это не как в кино. Никаких тебе фейерверков, никаких великих озарений, никаких предсказаний и круглосуточной страсти. Просто родной человек, просто тот, кому ты доверяешь, просто тот, кто верит тебе. Просто человек, с которым тебе хорошо и по-домашнему уютно. Просто Мужчина, за которым хочется идти.

О чем я переживаю? Нет, не о том, появится ли он в моей жизни. Да и не переживаю я вовсе, скорее размышляю... та ли я Женщина, которую захочется вести за собой Мужчине, за которым хочется идти. Не знаю. Но расцветаю и буду продолжать. опубликовано econet.ru

Автор Дина Ричард

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