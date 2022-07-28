Как вырастить огурцы на балконе

Что может быть лучше собственных овощей, сорванных сразу к столу! Оказывается, это возможно не только на даче, но и в городе. Попробуйте выращивать огурцы на балконе.
Что может быть лучше собственных овощей, сорванных сразу к столу! Оказывается, это возможно не только на даче, но и в городе. Попробуйте выращивать огурцы на балконе. Если использовать специальные балконные гибриды, процесс будет не только увлекательным, но и простым.
Для выращивания огурцов подходит балкон, ориентированный на восток или юго-восток. С северной стороны дома растениям будет темно даже с досвечиванием. Если дом расположен в ветреном месте, а балкон не застеклен, с идеей лучше расстаться — огурцы не выносят сквозняков.
Что необходимо подготовить для выращивания огурцов на балконе
Семена. Обязательно посмотрите описание сорта на обороте. В нем должно быть сказано, что данный сорт огурцов подходит для выращивания на балконе, теневынослив, плоды компактные, лианы имеют короткие междоузлия, сорт не требует опыления (партенокарпический). Сейчас появилось много подходящих гибридов: F1 Городской огурчик, F1 Балконный, F1 Балаган, F1 Берендей, F1 Кураж, F1 Манул.
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Контейнер для цветов балконный (80 х 25 см) - с дренажными отверстиями на дне и подставкой для стока воды (поищите в отделе с цветочными горшками). Лучше всего выбрать светлого цвета, чтобы не перегревался на солнце.
Универсальный грунт для овощей - мешок 25 л. Как правило, в составе верховой торф с добавлением перлита (вермикулита).
Семена огурцов можно посеять в апреле - начале мая, на длинный день, когда уже не нужно досвечивать растения. Если высадить огурцы раньше, бутонизация совпадет с пребыванием растений в квартире, часть завязей опадет, сами лианы сильно вытянутся, поскольку в комнате им темно, а на балкон выносить растения будет рано. Современные гибриды, как правило, скороспелые - от всходов до плодоношения проходит 45-50 дней.
1. Как подготовить грунт для посева огурцов.
Огурцы любят легкую плодородную почву. Лучше всего попросить у друзей-дачников садовой земли или перепревший компост, и смешать с готовым покупным грунтом для овощей, добавив перлит (4:1:1) Если такой возможности нет, используйте готовый универсальный грунт для выращивания овощей с кислотностью рН в пределах 6,3-6,8. Чтобы огуречные лианы могли полноценно развиваться, расход грунта должен быть около 5 л на одно растение. Перед посевом семян для профилактики заболеваний самостоятельно приготовленный грунт нужно обеззаразить любым удобным способом: пропарить над кипящей водой, пролить фунгицидом, прогреть в микроволновке.
На дно контейнера насыпьте дренаж слоем 2-3 см. Заполните контейнер подготовленной почвенной смесью, не досыпая 5 см до верхнего края. Пролейте грунт, досыпьте после усадки.
2. Как посеять семена огурцов.
Проростки у огурцов хрупкие, сеять пророщенные семена тяжело, поэтому предпочтительнее посев сухими семенами. Крупные производители поставляют семена, уже обработанные против болезней и вредителей, поэтому если у семян окрашена оболочка, их не нужно дезинфицировать перед посевом.
В центре контейнера, отступая от стенок к 15 см, сделайте лунки на расстоянии 40 см друг от друга. Для подстраховки от возможного непрорастания сейте по два семечка в лунку. Глубоко заделывать семена не нужно, достаточно 1,5-2 см. Накройте посевы пленкой, пластиковым пакетом и держите контейнер на теплом светлом подоконнике при температуре +24...+26°С.
3. Подращивание огуречной рассады дома.
Если прорастут все семена огруцов, самый слабый всход в каждой лунке удалите, срезая у поверхности почвы острым ножом, но не вырывая. По мере подсыхания верхнего слоя равномерно увлажняйте грунт водой комнатной температуры из пульверизатора (чтобы семена не затянуло вглубь). Всходы должны появиться на 4-6-й день, тогда пленку можно снять. После этого желательно поддерживать температуру воздуха на уровне +20...+24ºС, а почвы +18...+20°С, чтобы растения не вытягивались. До наступления устойчивых +15°С держите растения дома на самом светлом окне, поливайте по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Через 10-20 дней в фазе 2-3 настоящих листьев растения готовы к постепенному закаливанию. Для этого их можно оставлять днем под открытой форточкой в полуденные часы в безветренную погоду, приучать к прямым солнечным лучам, начиная с утренних теплых часов — около 10-11 утра. Перенести растения на балкон можно, когда минует угроза заморозков, либо тщательно следить за метеосводками, чтобы вовремя занести растения в дом. Когда у растений образуется 2-3 настоящих листа, их можно подкармливать раз в неделю раствором жидкого комплексного удобрения. В фазе 5 листьев поливайте огурцы раз в неделю раствором удобрений до полного смачивания грунта, но не меньше 250 мл на растение.
Как подвязывать плети огурцов
В фазе 5 листьев без опоры растениям уже тяжело. Чтобы они не сломались под собственной тяжестью, в качестве временной меры в каждый контейнер можно установить пластиковую шпалеру для комнатных вьющихся растений.
Появление 6-8 листьев - сигнал к тому, что лиану нужно подвязывать к натянутым веревкам. На высоте около 2,5 м (выше поднятой руки) в стене просверлите дырки, посадите на саморезы держатель для бельевых веревок, привяжите веревки, оставляя свободным один конец длиной около 1,5 м (он пригодится, чтобы подвязывать лианы, когда они будут расти ввысь), обвейте лианы вокруг натянутых веревок и укрепите слабой петелькой.
Уход за огурцами на балконе
В жаркую погоду (выше +30°С) растения нужно притенять от прямых солнечных лучей, чтобы не сгорели листья. Повысить влажность можно, если поставить на балкон ведро воды рядом с растениями, почву замульчировать влажным сфагнумом, вечером опрыскивать листья и ежедневно поливать - огурцы расходуют много воды. По мере роста корни проникнут из дренажных отверстий в нижний поддон, и будут оттуда активно поглощать воду.
Когда лианы вырастут выше места подвязки, их можно немного опустить, отвязав веревки от опоры, и подвязать на новую длину. Прищипывать балконные гибриды не нужно, но если они сильно растут, можно прищипнуть в фазе 10-12 листьев.
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В начале августа (с Ильи Пророка) на ночь уже нужно обматывать контейнеры мешковиной или спанбондом (плотностью 60 г/м2), чтобы корни не переохлаждались, поскольку разница между дневной и ночной температурой уже будет существенная. После окончания плодоношения (цикл развития огурца около 90 дней) лианы можно срезать, выкопать корневище. Почву из ящиков уберите в полиэтиленовые мешки - ее можно использовать как базу на следующий год (только заменить половину объема новым грунтом), контейнеры и веревки нужно вымыть, прополаскать в растворе "Белизны" и убрать до следующего сезона. опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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