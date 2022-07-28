Как вырастить огурцы на балконе

Что может быть лучше собственных овощей, сорванных сразу к столу! Оказывается, это возможно не только на даче, но и в городе. Попробуйте выращивать огурцы на балконе.

Что может быть лучше собственных овощей, сорванных сразу к столу! Оказывается, это возможно не только на даче, но и в городе. Попробуйте выращивать огурцы на балконе. Если использовать специальные балконные гибриды, процесс будет не только увлекательным, но и простым.

Для выращивания огурцов подходит балкон, ориентированный на восток или юго-восток. С северной стороны дома растениям будет темно даже с досвечиванием. Если дом расположен в ветреном месте, а балкон не застеклен, с идеей лучше расстаться — огурцы не выносят сквозняков.

Что необходимо подготовить для выращивания огурцов на балконе

Семена. Обязательно посмотрите описание сорта на обороте. В нем должно быть сказано, что данный сорт огурцов подходит для выращивания на балконе, теневынослив, плоды компактные, лианы имеют короткие междоузлия, сорт не требует опыления (партенокарпический). Сейчас появилось много подходящих гибридов: F1 Городской огурчик, F1 Балконный, F1 Балаган, F1 Берендей, F1 Кураж, F1 Манул.

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Контейнер для цветов балконный (80 х 25 см) - с дренажными отверстиями на дне и подставкой для стока воды (поищите в отделе с цветочными горшками). Лучше всего выбрать светлого цвета, чтобы не перегревался на солнце.

Универсальный грунт для овощей - мешок 25 л. Как правило, в составе верховой торф с добавлением перлита (вермикулита).

Дренаж, можно использовать мелкий керамзит

Бутылка жидких удобрений для комнатных цветов (1л)

Опрыскиватель для комнатных цветов (1л)

Держатель для бельевой веревки

Моток бельевой веревки или шпагат

Посев семян и подращивание рассады огурцов



Семена огурцов можно посеять в апреле - начале мая, на длинный день, когда уже не нужно досвечивать растения. Если высадить огурцы раньше, бутонизация совпадет с пребыванием растений в квартире, часть завязей опадет, сами лианы сильно вытянутся, поскольку в комнате им темно, а на балкон выносить растения будет рано. Современные гибриды, как правило, скороспелые - от всходов до плодоношения проходит 45-50 дней.

1. Как подготовить грунт для посева огурцов.

Огурцы любят легкую плодородную почву. Лучше всего попросить у друзей-дачников садовой земли или перепревший компост, и смешать с готовым покупным грунтом для овощей, добавив перлит (4:1:1) Если такой возможности нет, используйте готовый универсальный грунт для выращивания овощей с кислотностью рН в пределах 6,3-6,8. Чтобы огуречные лианы могли полноценно развиваться, расход грунта должен быть около 5 л на одно растение. Перед посевом семян для профилактики заболеваний самостоятельно приготовленный грунт нужно обеззаразить любым удобным способом: пропарить над кипящей водой, пролить фунгицидом, прогреть в микроволновке.

На дно контейнера насыпьте дренаж слоем 2-3 см. Заполните контейнер подготовленной почвенной смесью, не досыпая 5 см до верхнего края. Пролейте грунт, досыпьте после усадки.

2. Как посеять семена огурцов.

Проростки у огурцов хрупкие, сеять пророщенные семена тяжело, поэтому предпочтительнее посев сухими семенами. Крупные производители поставляют семена, уже обработанные против болезней и вредителей, поэтому если у семян окрашена оболочка, их не нужно дезинфицировать перед посевом.

В центре контейнера, отступая от стенок к 15 см, сделайте лунки на расстоянии 40 см друг от друга. Для подстраховки от возможного непрорастания сейте по два семечка в лунку. Глубоко заделывать семена не нужно, достаточно 1,5-2 см. Накройте посевы пленкой, пластиковым пакетом и держите контейнер на теплом светлом подоконнике при температуре +24...+26°С.

3. Подращивание огуречной рассады дома.

Если прорастут все семена огруцов, самый слабый всход в каждой лунке удалите, срезая у поверхности почвы острым ножом, но не вырывая. По мере подсыхания верхнего слоя равномерно увлажняйте грунт водой комнатной температуры из пульверизатора (чтобы семена не затянуло вглубь). Всходы должны появиться на 4-6-й день, тогда пленку можно снять. После этого желательно поддерживать температуру воздуха на уровне +20...+24ºС, а почвы +18...+20°С, чтобы растения не вытягивались. До наступления устойчивых +15°С держите растения дома на самом светлом окне, поливайте по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Через 10-20 дней в фазе 2-3 настоящих листьев растения готовы к постепенному закаливанию. Для этого их можно оставлять днем под открытой форточкой в полуденные часы в безветренную погоду, приучать к прямым солнечным лучам, начиная с утренних теплых часов — около 10-11 утра. Перенести растения на балкон можно, когда минует угроза заморозков, либо тщательно следить за метеосводками, чтобы вовремя занести растения в дом. Когда у растений образуется 2-3 настоящих листа, их можно подкармливать раз в неделю раствором жидкого комплексного удобрения. В фазе 5 листьев поливайте огурцы раз в неделю раствором удобрений до полного смачивания грунта, но не меньше 250 мл на растение.

Как подвязывать плети огурцов

В фазе 5 листьев без опоры растениям уже тяжело. Чтобы они не сломались под собственной тяжестью, в качестве временной меры в каждый контейнер можно установить пластиковую шпалеру для комнатных вьющихся растений.

Появление 6-8 листьев - сигнал к тому, что лиану нужно подвязывать к натянутым веревкам. На высоте около 2,5 м (выше поднятой руки) в стене просверлите дырки, посадите на саморезы держатель для бельевых веревок, привяжите веревки, оставляя свободным один конец длиной около 1,5 м (он пригодится, чтобы подвязывать лианы, когда они будут расти ввысь), обвейте лианы вокруг натянутых веревок и укрепите слабой петелькой.

Уход за огурцами на балконе

В жаркую погоду (выше +30°С) растения нужно притенять от прямых солнечных лучей, чтобы не сгорели листья. Повысить влажность можно, если поставить на балкон ведро воды рядом с растениями, почву замульчировать влажным сфагнумом, вечером опрыскивать листья и ежедневно поливать - огурцы расходуют много воды. По мере роста корни проникнут из дренажных отверстий в нижний поддон, и будут оттуда активно поглощать воду.

Когда лианы вырастут выше места подвязки, их можно немного опустить, отвязав веревки от опоры, и подвязать на новую длину. Прищипывать балконные гибриды не нужно, но если они сильно растут, можно прищипнуть в фазе 10-12 листьев.

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В начале августа (с Ильи Пророка) на ночь уже нужно обматывать контейнеры мешковиной или спанбондом (плотностью 60 г/м2), чтобы корни не переохлаждались, поскольку разница между дневной и ночной температурой уже будет существенная. После окончания плодоношения (цикл развития огурца около 90 дней) лианы можно срезать, выкопать корневище. Почву из ящиков уберите в полиэтиленовые мешки - ее можно использовать как базу на следующий год (только заменить половину объема новым грунтом), контейнеры и веревки нужно вымыть, прополаскать в растворе "Белизны" и убрать до следующего сезона. опубликовано econet.ru

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