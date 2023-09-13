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Об отношениях без обязательств

Источник: psy-practice.com 13 сентября 2023 7172
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Ох, что-то у меня накипело. Я может как-то быстро старею и становлюсь консервативной, а может это правда опыт. Я категорически отказываюсь видеть смысл в отношениях без обязательств

Об отношениях без обязательств

Ох, что-то у меня накипело. Я может как-то быстро старею и становлюсь консервативной, а может это правда опыт. Я категорически отказываюсь видеть смысл в отношениях без обязательств. 

Если вы таки хотите только таких отношений, то имейте мужество озвучить своему партнеру вслух следующее:

"Я с тобой только до тех пор, пока нам с тобой хорошо. Как только мне что-то перестанет нравится, я ухожу. 

Тем самым я подтверждаю, что я не собираюсь тратить свои силы, чтобы осознавать свои ошибки, мудреть, чему-то научиться и что-то понять, я в отношениях с тобой только для моего личного удовольствия".

А еще лучше, не вступайте в отношения, лучше пойдите и съешьте мороженого.

Об отношениях без обязательств

Отношения - не для слабых духом.

Чего только я не слышала как оправдание тому, что человек не справился с тем, чтобы продолжать оставаться в отношениях: "он перестал меня привлекать, больше нет бабочек в животе, у нее не такая жопа, он не зарабатывает денег, она себя запустила, у нас проблемы в сексе". ЭТО ВСЕ ПОЛНАЯ ЧУШЬ. 

Правда проста: "я не хочу напрягаться, я хочу чтоб все было само собой и без моего участия".  

И так и происходит, автоматом, без участия сердца и души человека. 

Обязательства дают возможность осознанно относится к тому, что я в отношениях делаю, брать на себя ответственность каждому из партнеров за то, что между нами. А между нами - весь каждого из нас предыдущий опыт и сформированное благодаря ему восприятие. "И в горе, и в болезни, пока смерть не разлучит нас" на самом деле означает "Нас будет трясти, мы будет сходить с ума, нам будет больно не раз друг с другом, и мы обещаем друг другу со всем этим разобраться".

Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке большие злые крокодилы. опубликовано econet

Автор Анна Паулсен 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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психология отношения любовь Анна Паулсен 

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