7 вещей, из-за которых вы теряете силы

Слова обладают огромной силой. Если вы хотите, чтобы все, сказанное вами было во благо – контролируйте свои мысли и речь. В этом вам помогут несколько рекомендаций.

Помните, при неумелом обращении сила слов может выйти из-под контроля и обернуться против вас.

Как управлять своей речью

Не говорите о ком-то в негативном ключе

Не давайте оценочных суждений, тем более за спиной у других людей. Негативное высказывание об окружающих может разрушить вашу жизнь, наполнив ее негативом. Каждое действие человека имеет свои последствия. Иногда нам кажется, что это несправедливо. Но необходимо понимать, что каждый из нас – часть огромного мира и разрушать его не стоит.

Не тратьте энергию на пустые вещи

Разговоры с другими людьми должны вас вдохновлять и наполнять энергией. Следите за тем, что говорите и общайтесь по делу. Избегайте пустых разговоров, которые лишают вас сил. Не общайтесь с людьми, которые вам неприятны.

Исключите из своей речи ругательства

Если вам хочется ругаться, значит, вы не контролируете свои эмоции. Прежде чем ссорится с кем-то, подумайте, чем могут обернуться ваши действия. Если вам хочется высказать свою точку зрения, не используйте ругательства.

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Говорите правду

Не стоит забывать о том, что все тайное рано или поздно становится явным. Люди чувствуют, когда им лгут. Постоянное вранье может разрушить человека. Не врите даже в мелочах – это глупая привычка. И не думайте, что ложь может быть во спасение, это глубочайшее заблуждение.

Не давайте обещаний, которые не можете выполнить

Каждое произнесенное вами слово обладает энергией. И эту энергию необходимо направить в правильное русло. Если вы даете обещание – это всегда влечет за собой определенные последствия. Если обещания не выполняются, люди теряют доверие к вам. Цените свои слова, думайте, о чем говорите, а Вселенная посмотрит, будут ли ваши слова совпадать с действиями.

Молчите, если это необходимо

Иногда необходимо уметь выдерживать паузу. В некоторых ситуациях лучше промолчать, чем наговорить лишнего. Если вы усвоите это правило, ваши слова приобретут ценность.

Говорите, когда это необходимо

Если вы не молчите, когда нужно сказать о главном, то ваше мнение начинают уважать и прислушиваться к нему. Будьте смелыми и не молчите, когда под угрозой находятся человеческие ценности.опубликовано econet

Фото ©Anja Niemi

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