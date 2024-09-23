7 тотальных ошибок людей с паническими атаками

Вы тревожный человек, испытывающий панические атаки? Перед вами описание ваших 7 ошибок, которые вы совершили или совершите в ближайшее время. Эти 7 ошибок ухудшат ваше состояние и усилят вашу тревогу. Читайте эту статью, которая одновременно является чек-листом для самопроверки и отмечайте, какие из этих тотальных ошибок уже работают против вас.

Трусит тревожного типа тревога, травит, тянет в тоску. Терапевт тревогу тяпнет тихо и технологично. Тревога теперь на тормозе.

Чек-лист. 7 ошибок, которые усилят их тревогу

Панические атаки (ПА) сами по себе способны усилить тревогу любого, однако сам человек делает для этого гораздо больше. Не совершайте эти ошибки и ваша тревога пойдет на спад.

1. Думать, что ПА - это страшная болезнь. Паническая атака застигает вас врасплох. Она внезапна и неотвратима как инсульт, инфаркт или диагноз врача о том, что у вас онкологическое заболевание. И вы начинаете верить, что с вами случилось непоправимое, вызываете скорую, прислушиваетесь к симптомам и начинаете искать признаки неизлечимой и тяжелой болезни. И часто находите.

2. Начать избегать места и ситуации где случилась паника. Логика в духе напуганного человека. Я всю жизнь ходил через этот пешеходный переход, но теперь когда на нем меня чуть не сбила машина вчера, я буду ходить на работу дальней дорогой. ПА настигла в лифте? Буду ходить пешком. И ничего что квартира на 16 этаже.Стало плохо в крупном торговом центре? Ладно, потерплю высокие цены в местном магазинчике. Только логика хороша в математике, а тут работает другое: чем больше вы избегаете, тем сильнее тревога и чаще приступы ПА.

3. Прописать себе афобазол. И глицин с фенибутом до кучи. Кстати, сослуживец стал принимать легкие антидепрессанты и теперь спит по ночам хорошо. Правда и жрет как не в себя. Ну и что. Зато тревоги нет - спокоен как слон. Пожалуй и я попробую. Попробовала. Тревога усилилась. Аппетит пропал. Сон нарушился окончательно.

4. Надеяться на помощь близких. Пусть мама услышит, пусть мама придет и от тревоги мне помощь найдет. Ведь так не бывает на свете, чтобы были беспомощны дети. Мама откликнулась. Муж поддержал. Примерно так. Хватит ныть. Не сходи с ума. Придуриваешься. Нам виднее - с тобой все в порядке. Это ты наверное на работу ходить не хочешь. Возьми себя в руки. Тревога растет.

5. Отдаться в руки врачей. Многим помогло. Вам - нет. Сцена помощи примерно одинакова у всех психотерапевтов от поликлиники. 3000 в кассу. 20 минут. Лицо в бумаги. Сосредоточенно пишем в карточку с напряженным лбом. Рецепт на все времена. Придете через пару недель. Понизим/повысим дозировки. Следующий! А с тревогой что делать-то? Ничего у вас ВСД. Это навсегда, но ремиссия возможна. Не у всех, но возможна. Вам повезет. Не повезло? Следующий.

6. Спросить у диванного эксперта. Вам понадобятся 2 дивана, один ваш, другой для эксперта на том конце Интернета. Ютуб. Форум "Паники нет" (у его создателей), у вас после пары часов в чате ПА усилятся. Группа ВК "Помощь при ВСД" пару постов в духе: меня зовут Александр и у меня паника. А я Олеся и у меня что-то колет в груди. Ярослав - бьюсь в конвульсиях тревоги. Возвращаетесь вы к себе на диван в тревоге. Полностью дереализованной и деморализованной. Ничего, в Интернете еще много всего интересного, пойду доктора Мясникова послушаю. Кстати, а что там Лабковский про ПА говорит? Любить себя надо? Уже люблю. Тревога не покидает. Себя люблю, а вот ПА принять не получается.

7. Поставить психолога в конец очереди. Сперва скорая. Потом невролог, психотерапевт и обязательно МРТ головного мозга. Таро, гадалка и экстрасенс обязательно входят в программу. Теперь помоги себе сам. Федоренко смог, и я смогу. Руны, нумерология, а может соционика? Вам все хуже и хуже.Отпевание, посещение афонского старца, ЛФК. Шею не забыли растянуть? Так поверните шею. Не туда. Не туда смотрите. Вот сюда смотрите. Видите психолог? Анти-тревожный психолог? Да-да. Он самый. Проходите. Сами до жизни такой дошли, сами и выход найдете с моей поддержкой. Вы здоровы.опубликовано econet

Автор Александр Молярук

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