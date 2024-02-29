7 типов совпадений в вашей жизни, которые неслучайны

В жизни абсолютно каждого человека происходят неслучайные или как их еще называют синхронные события. С логической точки зрения объяснить эти события невозможно, но здравый смысл в них все же присутствует.

Сложно объяснить синхронные события, особенно когда они происходят в нужный момент времени. Такие совпадения являются ничем иным, как сигналами от Вселенной, что вы двигаетесь в правильном направлении. Существует 7 основных типов синхронности, рассмотрим каждый из них подробно.

Неслучайные совпадения в жизни

Когда вам встретится одна из синхронностей, знайте – вы все делаете правильно

1. Если вы часто замечают где-либо повторяющиеся числа (три единицы подряд, три двойки, три тройки и прочие) – воспринимайте это как знак, что выбранное вами направление верно. Вселенная всегда дает нам подобные подсказки, нужно просто научиться замечать их.

2. Если вы подумаете о каком-либо человеке и через какой-то промежуток времени получаете от него сообщение, можно это также расценивать как хороший знак. Хотя многие не обращают внимания на подобные вещи. Вспомните, случалось ли у вас такое, что вы видите человека и говорите: «Привет! А я недавно вспоминал о тебе!». Если да, то с этим человеком у вас есть особая энергетическая связь. На самом деле все люди в мире связаны друг с другом, но это кажется невероятным, поэтому и не воспринимается многими всерьез.

3. Бывает ли у вас, что вы начинаете напевать мотив знакомой песни, а потом слышите ее где-нибудь на улице? Такие ситуации случаются у многих и объяснить их просто – когда человек мысленно настраивается на определенную волну, то его возможности существенно возрастают. Основное предназначение человеческого мозга – это познание и он может реагировать на раздражители еще до их реального проявления. Такова истинная природа времени и понять ее действительно сложно.

4. Если вы долго ищите ответ на определенный вопрос, а потом неожиданно получаете его, то законы Вселенной сработали. Обстоятельства сложились таким образом, что вам удалось найти выход. Радуйтесь, когда так происходит, значит, вам удалось успешно справиться с очередной задачей.

5. Период времени, когда вам во всем везет – прекрасен! К примеру, в этот день у вас запланирована важная деловая встреча и на удивление на дорогах нет пробок, а к тому же, на светофорах вам всегда загорается зеленый свет. Если такое происходит, значит, вы совершаете правильные действия, которые пойдут вам на пользу. Значит, запланированная встреча станет для вас выгодной. Когда вы начинаете «сотрудничать» с Вселенной, она отвечает вам взаимностью.

6. Вы давно мечтали получить какую-то вещь и вам неожиданно дарят ее, причем свое желание вы не озвучивали. Многие составляют для себя списки приятностей, которыми хочется побаловать себя, но купить эти вещи не получается из-за нерешительности, нехватки времени или финансовых проблем. И вдруг кто-то дарит именно то, что хотелось. Это тоже синхронность, так материализуются ваши желания.

7. На вашем пути встречается человек, который помогает решить какую-либо текущую проблему? Это также знак Вселенной. Бывает, что нужные люди появляются невзначай и главное вовремя. Не обязательно, что эти люди наши знакомые, друзья или родственники, помочь вам может совершенно посторонний прохожий или кассир в супермаркете. Если вам помогли, значит, вы оказались в нужном месте в нужное время, считайте, вам повезло.

Чтобы наладить контакт с Вселенной, нужно быть открытым к изменениям и быть готовым к действиям. Если сидеть на диване с грустным лицом, ничего не делать и только ждать, как жизнь наладится сама собой, то этого не произойдет. Это закон Вселенной и работает он всегда.опубликовано econet

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