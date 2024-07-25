7 типичных ошибок нашего мозга

Наше мышление заключено в жесткие рамки. На это влияют стереотипы, убеждения, привычные модели поведения. Но субъктивные предвзятые мысли искажают восприятие. Поэтому мы грешим ошибочными суждениями. Как научиться замечать ошибки именно в тот момент, когда они возникают?

На самом деле, ваш мозг делает некоторые ошибки даже сейчас, когда вы читаете эти строки. Ваш разум полон предвзятых мыслей, основанных на прошлом опыте. И это характерно для любого человека. Нас можно сравнить с заключёнными, которые смотрят сквозь решётку тюремной камеры, хотя уже давно забыли о том, что эта решётка существует.

7 ошибок, которые ваш мозг делает ежедневно

Дело в том, что наши убеждения заключают нас в жёсткие рамки, а наши предвзятые мысли искажают наше восприятие. Такие мысли заставляют нас постоянно делать ошибки в суждениях. И хуже всего то, что мы едва ли осознаём это.

Но есть и хорошие новости – изучая собственный образ мышления через призму постоянного самосознания, можно научиться замечать ошибки непосредственно в тот момент, когда они возникают. Ниже приведены 7 ошибок, которых можно избежать посредством самосознания:

1. При расстановке приоритетов стремление избежать дискомфорта важнее, чем достижение ваших целей

Пример. Вы покупает билет в кино, фильм оказывается ужасным, но вы остаетесь до конца сеанса только потому, что заплатили за билет деньги. Большинство людей в такой ситуации скорее останутся досматривать плохой фильм, чем потратят это время на что-то более полезное или приятное. Почему? Потому что мы не хотим, чтобы наши деньги оказались потрачены зря.

Считается, что наша склонность избегать угроз, противопоставленная нашей склонности максимизировать свои возможности, дала нам больше шансов на выживание. Каждый из нас склонен ценить минимизацию потерь больше, чем максимизацию возможностей. Но в современном мире это, скорее, является проблемой.

Хороший способ решения этой проблемы – спросить себя: чего я хочу в жизни больше всего? Можно задавать себе этот вопрос каждое утро, стоя перед зеркалом. Такой подход даст вам возможность осознать свои самые большие ценности и начать воплощать свои мечты.

2. Вы неправильно просчитываете вероятность

Представьте себе следующую ситуацию. Вы подбрасываете монету, и шансы выпадения орла или решки составляют 50/50. Допустим, 23 раза подряд вам выпадала решка. Это, конечно, означает, что в следующий раз выпадет орёл, правильно?

Но это не так!

Вероятность выпадения орла или решки не меняется. Она по-прежнему составляет 50/50. Предыдущие 23 раза, когда выпадала решка, никоим образом не влияют на вероятность того, какой стороной монета упадёт в следующий раз. Несмотря на это, люди склонны иметь нелогичные ожидания в отношении результата, основанные на вашем прошлом опыте. Любители азартных игр проигрывают именно из-за этого несовершенства нашего мышления.

Включайте в таких ситуациях самосознание и рациональное мышление, чтобы не повторять своих ошибок.

3. Вы убеждаете себя, что на самом деле ваши неверные решения – хорошие

Вы когда-нибудь пытались убедить себя, что покупка лишней пары туфель, которые вам совершенно не нужны, не будет таким уж плохим решением? Если да, то в тот момент вы находились под влиянием когнитивного диссонанса.

Когнитивный диссонанс возникает, когда у вас появляются две идеи, и вы не в состоянии одновременно удерживать их в своей голове. Вы хотите чувствовать себя человеком, принимающим дальновидные решения, и неправильное решение совершенно не соответствует этому образу. Именно поэтому вы в конце концов убеждаете себя, что ваше решение было правильным, так как это позволит вашему решению соответствовать вашему представлению о себе.

Каков наилучший способ преодоления когнитивного диссонанса? Осознать свою склонность к оправданию плохих решений, чтобы вы могли ощущать тот момент, когда собираетесь принять такое решение. А когда вы сможете ощутить такой момент, сделайте сознательное усилие и осознайте, что иногда вы принимаете неверные решения (и это нормально, если вы извлекаете из таких ошибок уроки). Вы оставите идею о том, что являетесь человеком, принимающим мудрые решения, и сможете принять тот факт, что приняли неправильное решение.

4. Вы обращаете больше внимания на ту информацию, которая соответствует вашим убеждениям

Вы когда-нибудь замечали, что происходит, когда вы покупаете новую машину определенной модели? Вы неожиданно начинаете видеть на дорогах гораздо больше машин такой модели! Это происходит потому, что ваш мозг бессознательно ищет информацию, соответствующую вашей реальности.

Есть ли у вас склонность общаться активнее с теми людьми, которые разделяют ваши представления о мире? Можно предположить, что убеждения большинства ваших друзей соответствуют вашим убеждениям. Для этого явления существует специальный психологический термин: склонность к подтверждению своей точки зрения. Мы склоняемся к тем идеям и той информации, которые подтверждают наши убеждения. И это означает, что мы становимся людьми с узким мышлением и бедной фантазией.

Но важно понимать, что и иные убеждения имеют право на существование, даже если мы с ними не согласны.

Способность понимать это встречается редко, но она очень важна для креативности и личностного роста. Это также означает, что вы не должны всегда смотреть на вещи одинаково.

5. Вы путаете критерии отбора с результатами

Почему лучшие университеты выпускают блестящих специалистов, получающих впоследствии известность в самых разных областях деятельности? Потому что в этих университетах отличная программа преподавания? Или потому что они отбирают для себя только самых способных студентов?

Успешные выпускники известного университета были бы успешными в независимости от того, какой университет они закончили. Такие учебные заведения принимают только самых способных кандидатов, которые в любом случае станут успешными. Но вполне вероятно, что вы припишете успешность этих выпускников престижности университета, нежели процессу отбора, который нужно пройти, чтобы поступить туда.

Профессиональные пловцы не вырабатывают необходимые физические навыки благодаря упорным тренировкам. Как раз наоборот: они становятся профессиональными пловцами потому, что они родились с физическими данными, необходимыми для занятия плаванием. Другими словами, их физические данные являются критерием отбора, а не результатом их тренировок.

Почему такая путаница представляет проблему? Потому что вы приписываете успех этим неверным критериям и ошибочно надеетесь преуспеть.

Вот ещё один пример. Если вы видите по телевизору стройную модель, которая пьёт какой-то особый напиток, у вас складывается впечатление, что такой напиток поможет вам похудеть. Но каждый из нас знает, что такое убеждение невероятно далеко от истины. И тем не менее, изображение на экране телевизора заставляет людей покупать содержащие сахар напитки, которые на самом деле только отдалят вас от того идеального тела, которое обещает реклама.

Что можно сделать, что решить эту проблему? Не принимайте вещи такими, каким они кажутся на первый взгляд. Отнеситесь осознанно к той информации, которую вы получаете каждый день. И самое главное – отнеситесь осознанно к тому, как эта информация влияет на вас.

6. Вы позволяете манипулировать своим восприятием

Вам когда-нибудь приходилось покупать бытовую технику со скидкой 20% от рекламной цены? Или одежду, которая вчера рекламировались по одной цене, а теперь продается по акции со скидкой 50%?

Ну а если вам скажут, что на самом деле эти товары стоят еще в 2 раза меньше, чем даже со скидкой? Вряд ли вы всё ещё будете так сильно хотеть их купить.

Торговые сети делают из людей жертв эффекта привязки.

Эффект привязки – это предвзятая реакция нашего мышления, в силу которой мы склонны слишком сильно ориентироваться на ту информацию, которую получаем первой. Такая информация становится для нас точкой отсчёта – якорем. Магазины используют этот якорь, чтобы заставить нас покупать всё больше и больше.

Представьте себе такую ситуацию. Вы заходите в магазин, который скоро закрывается. На входе вы видите большую вывеску со словами: «РАСПРОДАЖА – ЦЕНЫ НА ВСЕ РУБАШКИ СНИЖЕНЫ С 2000 рублей ДО 1000 РУБЛЕЙ. ТОРОПИТЕСЬ, РАСПРОДАЖА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СЕГОДНЯ!»

Вы думаете: «Здорово! Я, конечно, не собирался покупать рубашку, но это такой шанс. Скидка – 50%! В конце концов, одежда хорошего качества служит дольше, чем дешёвая». И вы покупаете рубашку. Всё дело в том, что если бы эта рубашка изначально стоила 1000, то вы бы наверняка не были убеждены, что это такая уж выгодная сделка. Но когда вы видите, что цена упала с 2000 до 1000, вы начинаете проявлять интерес.

На вас на подсознательном уровне повлияла изначальная цена, которую вывесил магазин, желающий продать вам рубашку. Мы склонны принимать решения, основываясь на сравнениях. И в отсутствие другой информации мы бессознательно опираемся на то число, которое слышим первым.

Как преодолеть эту склонность? Постарайтесь осознать присутствие эффекта привязки. Осознайте свою склонность верить первой цене, которую вы услышите. Отдавайте себе отчёт в том, каков источник этой информации.

7. Вы не контролируете себя, когда переполнены возможностями выбора

Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, в которой у вас был слишком большой выбор, и в конце концов вы вообще ничего не выбрали? Это – так называемый парадокс выбора.

Когда у нас лишком много вариантов на выбор, мы часто не можем принять решение. Мы переполнены и стараемся просто отстраниться от ситуации. В другой ситуации мы просто выбираем хоть что-нибудь, чтобы покончить с проблемой выбора. В современном информационном мире такая ситуация становится всё более серьёзной проблемой.

Как её решить? Сократите количество вариантов. Всегда убирайте неподходящие варианты ещё до того, как слишком большой выбор начнёт оказывать на вас давление. Сконцентрируйтесь на том, что вы хотите получить, и обращайте меньше внимания на остальные варианты. Это позволит вам чётко идти к своей цели.опубликовано econet

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