7 техник самопомощи при депрессии

Как помочь себе выйти из тяжелого состояния ДЕПРЕССИИ? Существуют 7 простых и доступных способов, которые улучшат ваше настроение и дадут взглянуть на жизнь под другим углом зрения.

Забота о себе очень важна для людей, склонных к депрессии, хотя именно это дается им труднее всего. Депрессия разрушает даже базовые основы ухода за собой. Простейшие вещи, вроде личной гигиены или здорового питания вызывают непреодолимые затруднения.

Как справиться с депрессией и вернуться к жизни?

1. Поговорите с кем-нибудь.

Этот совет покажется вам очевидным, но он работает! Когда вы говорите о своих чувствах и ваш собеседник показывает, что уважает и признает то, что вы испытываете, начинается процесс исцеления.

Это помогает вам посмотреть на себя не сквозь кривое зеркало депрессии, и вновь стать тем, кем вы являетесь на самом деле.

2. Интимная близость и секс меняют ваше состояние.

Физическая близость – это то, что заставит вас почувствовать себя лучше. Речь не идет о том, чтобы принуждать себя быть сексуальным. Постарайтесь побыть рядом с человеком, которого вы любите, и просто обнять друг друга. Если вы одиноки, прикосновения и объятия близкого друга помогут вернуть вам ощущение благополучия.

3. Выходите из дома.

Вам трудно заставить себя выбраться из дома, особенно если вы не хотите никого видеть. Это нормально, когда вы в депрессии. По крайней мере, заставьте себя сесть в машину и доехать до места, которое связано с приятными впечатлениями. Например, точка обзора, с которой открывается красивый и умиротворяющий вид. Вы можете даже не выходить из машины, если не хотите. Свежий воздух и смена обстановки позволят вам почувствовать себя лучше.

4. Ешьте вашу любимую еду, если это не вредная пища.

Не переусердствуйте, но позволяйте себе есть то, что вы любите. Если свежий персик сделает вас счастливее, радуйте себя каждый день.

5. Смотрите старые комедии.

Даже тяжелое течение болезни можно облегчить, смеясь над старыми фильмами. Когда вы погружаетесь в депрессию, вам трудно заставить себя улыбнуться. Чтобы вырваться из порочного круга и вернуться к прежней жизни, это легкий способ начать возрождение.

6. Улыбайтесь.

Посмотрите на себя в зеркало и постарайтесь заметить разницу между тем, как вы выглядите, когда вы печальны и когда улыбаетесь. Простая улыбка высвобождает «гормоны счастья» в головном мозгу, и улыбаясь чаще, вы почувствуете себя лучше. Практикуйтесь перед зеркалом дома, а потом выходите на улицу, не забыв «надеть» улыбку. Люди будут улыбаться вам в ответ, и вы почувствуете себя немного счастливее.

7. Физические упражнения.

Это самый доступный, эффективный и недооцененный антидепрессант! Тридцать минут в день улучшат ваше настроение почти мгновенно. Если вы никогда не занимались спортом, для начала достаточно просто пройтись по улице быстрым шагом. Это действительно работает, стоит только попытаться.

Вам не обязательно использовать все техники самопомощи одновременно, попробуйте одну или две идеи, и посмотрите, как изменится ваше самочувствие. Если результат позитивный, добавьте что-то еще.

Никто сделает вашу жизнь лучше, кроме вас. Дайте себе шанс. Вы будете удивлены, как легко почувствовать себя лучше, если позволять себе (или даже заставить себя) делать то, что поможет вам выздороветь.опубликовано econet

by Psychology Today Jun

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