7 спасительных фраз, которые выручат в трудные времена

В жизни любого человека случаются сложные периоды, когда нужно мобилизовать все силы и преодолеть трудности. Но откуда черпать эти силы? На помощь придет опыт других людей и выводы, которые мы извлекаем из жизненных уроков. Эти 7 поддерживающих мыслей помогут в трудный момент.

На разных жизненных этапах человека могут подстерегать всякого рода трудности, проблемы, а может прийти и настоящее горе. Но у нас обязательно найдутся силы для новых решений и для преодоления всего этого. А как же иначе? Жизнь-то продолжается.

7 фраз, которые помогут в трудностях

Вот несколько простых очень нужных фраз поддержки. Их можно просто прочитать, просто произнести себе в трудный момент. Они помогут сделать верный шаг и выбраться на свет из самой черной и страшной ямы.

И это тоже пройдет

Нет ничего вечного и ничего постоянного. Все проходит и забывается. Если уж окончательно не забывается, то хотя бы становится не таким значимым.

Все нужные ресурсы в вас самих

В вас самих уже есть «полный комплект». Не стоит пытаться найти какие-то смыслы в ком-то другом.

Лучше вспомните, что вам раньше помогало справиться с трудной ситуацией, что является вашей сильной стороной. Вот на это и стоит делать ставку.

Надо помогать тем, кому сейчас еще тяжелее

Всегда есть тот, кому еще хуже.

Чем бесконечно убиваться по своей беде – лучше переключить энергию на что-то созидательное.

Нет возможности помогать деньгами – помогайте делами. Нет сил что-то делать – да просто выслушайте человека, проявите участие.

Именно сейчас вы узнаете свои истинные возможности

Мы узнаем себя только в кризисные периоды. До этих событий мы, возможно, и не подозревали, сколько в нас есть всего ценного. Какие мы, на самом деле, взрослые, сильные и решительные.

Если долго не получается, то надо сменить инструмент

Может быть, долго и безрезультатно делаем что-то, может быть, цель эта вполне достойная, и мы не готовы от нее отказываться.

Только вот пила или топор могли затупиться. Как минимум, их стоит заточить. Но лучше поискать другой, более подходящий инструмент.

Если ты сможешь сейчас – то сможешь и потом

Иногда полезно сделать самому себе вызов, устроить некую провокацию.

Как будто ты участвуешь в какой-то игре. Условия от этого не изменятся, но гарантированно будет интереснее.

Лучше видеть новые возможности, чем горевать о старых утратах

Когда закрывается одна дверь – рядом открывается другая. Но порой человек так зациклен на старых обидах, что даже не находи сил посмотреть по сторонам.

Пора уже поверить в себя, очнуться и начать действовать. Все ваши ограничения только в вашей голове. Лучше позитивные установки, чем бесконечный негатив.опубликовано econet

Автор Вера Бокарева

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